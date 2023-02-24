Викрито українського провайдера, який транслював антиукраїнський контент на окупованій Донеччині та сплачував "податки" у "бюджет" ворога, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували у Києві канал "легалізації" грошей терористичної організації "ДНР".

Як зазначається, до оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює у тимчасово захопленому Донецьку і тісно взаємодіє з місцевою окупаційною адміністрацією.

"Комерційна структура надає послуги інтернету і трансляції проросійських телеканалів на території регіону та регулярно сплачує "податки" до російського бюджету. Частину своїх прибутків комерсанти "виводили" на підконтрольну українській владі територію для подальшого переведення в іноземну валюту і нелегального вивезення за кордон", - йдеться у повідомленні.

Для цього ділки зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переводили гроші, отримані від бізнесу в Донецьку.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання учасників схеми у столиці та Івано-Франківській області правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті. Ще 1,5 млн - були приховані на рахунках п’яти українських банків.

Перевіряється інформація про використання цих коштів для фінансування російської агентури в Україні.

За даними слідства, незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера.

У 2014 році, після російського псевдореферендуму, ділки "переоформили" підприємство за "законодавством" країни-агресора і надали свої потужності для встановлення спецобладнання ФСБ, яке відстежує абонентів, а також почали транслювати антиукраїнський контент.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та оголошення у розшук ще двох співзасновників комерційної структури, які переховуються в Донецьку та в одній з країн Євросоюзу.

Крім того, накладено арешт на все нерухоме майно зловмисників у різних регіонах України на понад 20 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.