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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі російська ракета влучила в енергооб’єкт Івано-Франківської області, - ОВА

ракета,ракети

9 березня одна з російських ракет потрапила в енергетичний об’єкт в Івано-Франківській області.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Є ракетні влучення і в нашій області на енергетичному об'єкті", - розповіла вона.

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За словами голова ОВА,  жертв та постраждалих немає. 

Автор: 

обстріл (29234) ракети (4075) Івано-Франківська область (959) Онищук Світлана (11)


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Росіяни влаштували обстріл 9-го березня, тому що це день народження Тараса Григоровича Шевченко! Вони хочуть зламати Дух нашого народу. Не піддаваймося! Кобзар - це символ незламності нашого народу! Шануймо тих, хто не дав вмерти нашому Духу, тоді нащадки шануватимуть нас! Слава Україні!
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09.03.2023 12:38 Відповісти
 
 