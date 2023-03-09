Вночі російська ракета влучила в енергооб’єкт Івано-Франківської області, - ОВА
9 березня одна з російських ракет потрапила в енергетичний об’єкт в Івано-Франківській області.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Є ракетні влучення і в нашій області на енергетичному об'єкті", - розповіла вона.
За словами голова ОВА, жертв та постраждалих немає.
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Iskatel Sledoff
показати весь коментар09.03.2023 12:38 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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