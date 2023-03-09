В рядах СБУ разоблачена очередная поклонница "русского мира"
В Волынской области сотрудники СБУ разоблачили в собственных рядах еще одну поклонницу "русского мира".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
По данным СБУ, женщина оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов. Также она пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.
Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе о. Змеиный.
"На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.
Расследование проводилось при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
Пожалуйста, подождите...
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Він був головою сбу, коли ані Зєлі, ані лейтенанта Бакланова батькі ще й не почали робити.
Не можна спрощувати проблему. Єдиний вихід - сбу має бути розформована, нову українську контррозвідку мають очолити діючі офіцери ЗСУ, які мають відповідний досвід і довели відданість присязі і народу України.
57 років - самий вік для середнього чиновника-колабораціоніста: пенсія на носі, а від кого та в якій кількісті - велике питання. Ну і тяжіння до рашки - батьківщини слонів, чортів та іншої сволоти нікуди діти: всі мізки ще в школі промиті.
То мої майже однолітки, то я їх знаю. Їх таких, на жаль, більшість. 73%...
ЧИ НЕ НАОСТО,ИЗДІЛО тіпати язиком про оті 73 % ?
Чи знає мбк(с)ат.. що там були ДОПИСАНІ проценти ?
Це - по -перше...
по -друге : хизуєшся тим, що не жив при есесеріЇ .. не був піонером, тобі не " мили мізки "?
То якщо ти такий розумний.. якого дідька за усе своє життя не ПОВСТАВАВ супроти отого
"середнього чиновника-колабораціоніста" , котрого зараз лаєш ?
В тому, що в Країні коїться бедлам винуваті ми усі і шукати того , хто більш ГРІШНИЙ - марна справа
В нашому селі це іменують срачем
То ж не розводься тут з " процентами"...математик х.еновий
28 років я жила при есесері, мізки мили аж гай гудів, тому і кажу, що моїх однолітків можна зрозуміти - вони з дитинства промиті, в них есесеср сидить у голові, і лише у 15-25% - у печиніці. І це не про вибори, а про математичну статистику (вибачаюсь за математику)!
И поїхала я тоді, коли зрозуміла, що Кучма наши протести мав у білих тапках. Таке...
Щодо виборів, та знаю я! А ще знаю, що не так проценти ДОПИСАНІ, як невірно пораховані, бо на вибори прийшли далеко не всі, а ось від них і рахували. Але на жаль дійсно багато людей голосували за те, що маємо...
І до речі мушу сказати, що українська діаспора взагалі и у Німеччині зокрема голосувала зовсім не так, як "материкова" Україна. І як би ці результати рахували б, то було б ще питання про ті проценти...
На " своїх" не кидаюсь .. тільки постійно маю зауваги то прозорливих провидців.. котрі вже ТОДі знали, що буде зрада і зрада зрад ..та й по тому !
То не тільки дойч-українці зробили гешефт... а для прикладу : канадійці ? італійці ? поляки ? ( ще раз не аборигени.. а наші.. котрі були на заробках...)
То ж не сприймаю вашу репліку як обвинувачення в чомусь аж геть грішному
Здоров'я пані і радощів від скорої Перемоги
Слава УКРАЇНІ !
Ще мені, я вважаю, дуже підфартило з мамою, яка все життя тримала дулю в кармані та слухала ночами "Голоси" (і я з нею ) та з моєю національністю, яка не давала забути про "дрючбу народів". То й виросло те, що виросло... А в кого так планети не стали, залишились "росії вірними синами".
Щодо прозорливості. Та ладно! Невже ніхто не бачив, чим відрізняються кандидати на виборах 2019?! Не треба бути Дєвою Лєнорман, щоб зрозуміти, що на операцію нормальна людина погодиться, якщо за столом стоятиме лікар-хірург, а не актор, що грає лікара-хірурга! Що літак, за кермом якого актор, що грає пілота, менш бажаний та більш небезпечний, ніж той, яким керує пілот. Що "нові обличчя" можуть бути на місці хіба в серіалі, а не на чолі воюючої країни.
І, божечки, я зовсім не хотіла когось у чомусь звинувачувати! Так, підтвердила гіпотезу топік-пастера, що 57-60-річні якраз не дуже й старі та якраз гарний матеріал для колаборації, бо... ото, що було вище. Природньо не всі, нехай пан не бере на свій рахунок!
І Вам здоров'я, пане, та нашої спільної Перемоги!
Героям СЛАВА!!!
Не хотів турбувати , але сьогодні на -9 каналі Ізраїль - знайшов в Блозі Аркадія Красильщикова таке :
"...Совсем другое дело, когда тебе "больше некуда идти". Это твой дом, твоя крепость, твоя страна, твой выбор. И винить за все, что происходит, приходится не чужого отсталого, глупого дядю, а твой народ, а то и себя лично... ! "
Дякую.
Здоров'я пані .
Слава героям , пам'ять полеглим .
Разогнать всех. И нанять новых.
Как это сделал Вацлав Гавел в Чехословакии.
За один день уволил все КГБ.
На упреки , что новые « не опытные», он ответил:
» Лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа».
Абсолютно згоден
2)"як не саджати, то як мінімум позбавляти права голосу таких громадян варто було б. Паспорт негромадянина, як у Латвії"
Також підтримую, але якщо людина публічно не висловлюється, то як дізнатись, що вона ворожа до країни де живе?
Інакше це ніколи не скінчиться.
чи це ще одна?
а взагалі пи***ць - майор спецслужби відкрито агітувала на користь ворога. а инші що, корови що ремигали та жували чи не розгледіли ворога?
може займала місце, а на нього хтось інший націливсь чи йшли скорочення...
пригадється случай, коли мали оптимізувати кількість крановщиків і хтось один був зайвим...після якоїсь післяробочого на троїх саме один і залищивсь без посвідки, хоча виявив це пізніше, коли треба було пройти чергову перевірку
так воно скрізь...
А на День Вишиванки усі вони у перших рядах💯😡😠🤬‼️‼️‼️
а то ще паніка почнеться
Створіть петицію на сайті президента, щодо...
Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в країнах Балтії.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
А не можна було перевірити на поліграфі за цей час всіх співробітників?
Співробітниця у званні підполковник служила в СБУ з 1996 року.
Волиньська обл, Рівненьська обл., там що розсадник *рузькаго міра*?
І хто ж зливав Південь і Херсон? Садохін один зливав чи там "група осіб" була? Ванюша Баканов у групі був?
Рік вже пройшов - повна тиша. Де там парламентська комісія?
За рік не змогла нічого встановити?
бо вони мріють про такий же режим як в рашці, або білорашці - тому завжди будуть прихильні до фсб і кгб.
РОЗІГНАТИ НАХ УСІХ
- бо це буде вічна "боротьба" самих з собою
ЄрМалюк, - КЛОУН - ШО ПО БАКАНОВУ?
ЧОМУ ВІН НЕ НА НАРАХ?
Взагалі таких шукати досить легко - достатньо подивитись чи вони раптом не є прихожанами рпц.