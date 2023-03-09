В рядах СБУ разоблачена очередная поклонница "русского мира"

В Волынской области сотрудники СБУ разоблачили в собственных рядах еще одну поклонницу "русского мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным СБУ, женщина оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов. Также она пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе о. Змеиный.

"На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Смотрите: СБУ задержала агентов врага, которые следили за руководством киевских военкоматов. ФОТОрепортаж

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.