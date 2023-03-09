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Новини Агресія Росії проти України
14 204 89

У лавах СБУ викрито чергову прихильницю "русского мира"

сбу

У Волинській області співробітники СБУ викрили у власних лавах ще одну прихильницю "русского мира".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

За даними СБУ, жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Також вона намагалась представити збройну агресію РФ проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний.

"На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - зазначили в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала агентів ворога, які стежили за керівництвом київських військкоматів. ФОТОрепортаж

Розслідування проводили за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Автор: 

СБУ (12984) державна зрада (1717) Волинська область (882)


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Топ коментарі
+40
Знов підлеглі літінанта, лєпшего друга ЗЕ?
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09.03.2023 12:38 Відповісти
+25
У лавах СБУ, через рік війни....Ось що означає кум для кума і куми.
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09.03.2023 12:39 Відповісти
+23
Вся проблема в тому, що вони сидять в сбу з 1991 року. Про папаню Андрійки Деркача чув? Леонід Деркач такий собі.
Він був головою сбу, коли ані Зєлі, ані лейтенанта Бакланова батькі ще й не почали робити.

Не можна спрощувати проблему. Єдиний вихід - сбу має бути розформована, нову українську контррозвідку мають очолити діючі офіцери ЗСУ, які мають відповідний досвід і довели відданість присязі і народу України.
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09.03.2023 13:13 Відповісти
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Знов підлеглі літінанта, лєпшего друга ЗЕ?
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09.03.2023 12:38 Відповісти
Воно і не дивно, що викрили🤔 Старші онуки Дзержинського трішки підкорегували лозунг товариша Сталіна "Кадри вирішують все" в " У кадрах вирішують все"😁 Цікаво за скільки тон баксів цю почвару пропустив відділ кадрів 😝😝😝😝😝😜🤪
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09.03.2023 13:03 Відповісти
Вся проблема в тому, що вони сидять в сбу з 1991 року. Про папаню Андрійки Деркача чув? Леонід Деркач такий собі.
Він був головою сбу, коли ані Зєлі, ані лейтенанта Бакланова батькі ще й не почали робити.

Не можна спрощувати проблему. Єдиний вихід - сбу має бути розформована, нову українську контррозвідку мають очолити діючі офіцери ЗСУ, які мають відповідний досвід і довели відданість присязі і народу України.
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09.03.2023 13:13 Відповісти
Кожен новий начальник перевіряє кого йому дають і підлеглі. Чому Баканов не просіяв через сито особовий склад СБУ?
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09.03.2023 13:18 Відповісти
в ньго мізків не хватило, зрозуміти дію "просіяв через сито"
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09.03.2023 13:21 Відповісти
А з 2014 року часу не було їх "просіяти"? А при Ющі чому їх не "сіяли"? Бо вчасно заносили на Банклову при всіх гетьманах. Я ж кажу - проблема системна.
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09.03.2023 13:42 Відповісти
Я кажу не про те що було, а про те що зараз. Чому новиє літса котяться по накатаній колії своїх папірєднікав?
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09.03.2023 13:52 Відповісти
Пан Валерій вміють рахувати? Припустимо, що співробітники СБУ сидять там ще з 1991 року. На момент служби вони вже мінімум мали б вік за 20 років, бо після повноліття відслужили 2 роки в армії, а потім 5 років виш і виходить в середньому вік мав бути 25 років, то на сьогодні вони малиб вислугу 32 роки, а це означає, що всі давно на пенсії, бо самому молодому було б десь за 60 років. Все ж там були майори, полковники, то їх мабуть вже давно немає в живих. То минуле. Ми сьогодні ведемо мову про баканівське молоде покоління чи ні? Ви ж вибрали самого найкращого, самого із народа, самого правильного. То Ви нас переконуєте, що самий-самий-самий залишив все тая як було?
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09.03.2023 13:22 Відповісти
Ну, 25+32=57.
57 років - самий вік для середнього чиновника-колабораціоніста: пенсія на носі, а від кого та в якій кількісті - велике питання. Ну і тяжіння до рашки - батьківщини слонів, чортів та іншої сволоти нікуди діти: всі мізки ще в школі промиті.

То мої майже однолітки, то я їх знаю. Їх таких, на жаль, більшість. 73%...
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09.03.2023 13:31 Відповісти
Шановна пані, я відрахував приблизно, взявши дату 1991 року, мовби вони тільки всі прийшли на службу. То було б десь так від 50 і до 63, бо не всі зразу закінчують виш і не всі зразу після вишу попадають на службу в СБУ(мається на увазі 1991 рік).. Також в службі "молоді" на той момент мало бути не більше 10%, решта то військові, які мали вже стаж, хто 10 років, а хто і 20 років вислуги. І то мої майже однолітки і я їх знаю набагато більше, бо перетиналися по службі. При Зеленському службу перевернули вверх ногами і основну масу склали "какая разница", ось вони і попадаються.
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09.03.2023 13:47 Відповісти
... вкотре запитую розумних, кмітливих ,напередусезнаючих.. одним словом - вангуючих:

ЧИ НЕ НАОСТО,ИЗДІЛО тіпати язиком про оті 73 % ?

Чи знає мбк(с)ат.. що там були ДОПИСАНІ проценти ?

Це - по -перше...

по -друге : хизуєшся тим, що не жив при есесеріЇ .. не був піонером, тобі не " мили мізки "?

То якщо ти такий розумний.. якого дідька за усе своє життя не ПОВСТАВАВ супроти отого

"середнього чиновника-колабораціоніста" , котрого зараз лаєш ?

В тому, що в Країні коїться бедлам винуваті ми усі і шукати того , хто більш ГРІШНИЙ - марна справа

В нашому селі це іменують срачем

То ж не розводься тут з " процентами"...математик х.еновий



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09.03.2023 20:01 Відповісти
Щось Вас, шановний, не туди понесло - на своїх кидаєтесь!

28 років я жила при есесері, мізки мили аж гай гудів, тому і кажу, що моїх однолітків можна зрозуміти - вони з дитинства промиті, в них есесеср сидить у голові, і лише у 15-25% - у печиніці. І це не про вибори, а про математичну статистику (вибачаюсь за математику)!
И поїхала я тоді, коли зрозуміла, що Кучма наши протести мав у білих тапках. Таке...

Щодо виборів, та знаю я! А ще знаю, що не так проценти ДОПИСАНІ, як невірно пораховані, бо на вибори прийшли далеко не всі, а ось від них і рахували. Але на жаль дійсно багато людей голосували за те, що маємо...

І до речі мушу сказати, що українська діаспора взагалі и у Німеччині зокрема голосувала зовсім не так, як "материкова" Україна. І як би ці результати рахували б, то було б ще питання про ті проценти...
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10.03.2023 15:04 Відповісти
трохи більш я жив при есесері...і коли пані скаже, що в юні рочки не була піонершою...комсомолкою...то просто не повірю пані

На " своїх" не кидаюсь .. тільки постійно маю зауваги то прозорливих провидців.. котрі вже ТОДі знали, що буде зрада і зрада зрад ..та й по тому !

То не тільки дойч-українці зробили гешефт... а для прикладу : канадійці ? італійці ? поляки ? ( ще раз не аборигени.. а наші.. котрі були на заробках...)

То ж не сприймаю вашу репліку як обвинувачення в чомусь аж геть грішному

Здоров'я пані і радощів від скорої Перемоги

Слава УКРАЇНІ !

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10.03.2023 16:00 Відповісти
Та була ж я і піонеркою, і комсомолкою, і ще й вважала (рочків так у 7-8), що мені так підфартило жити в найкращій країні на Землі!.. Тільки в мене, як у тому анекдоті - "троє кошенят бажають в партію, а двоє - вже ні, бо в них оченята відкрилися!" І відкрилися значно раніш, аніж "стало можна"! Навіть неприємності були десь класі в 8-10...
Ще мені, я вважаю, дуже підфартило з мамою, яка все життя тримала дулю в кармані та слухала ночами "Голоси" (і я з нею ) та з моєю національністю, яка не давала забути про "дрючбу народів". То й виросло те, що виросло... А в кого так планети не стали, залишились "росії вірними синами".

Щодо прозорливості. Та ладно! Невже ніхто не бачив, чим відрізняються кандидати на виборах 2019?! Не треба бути Дєвою Лєнорман, щоб зрозуміти, що на операцію нормальна людина погодиться, якщо за столом стоятиме лікар-хірург, а не актор, що грає лікара-хірурга! Що літак, за кермом якого актор, що грає пілота, менш бажаний та більш небезпечний, ніж той, яким керує пілот. Що "нові обличчя" можуть бути на місці хіба в серіалі, а не на чолі воюючої країни.

І, божечки, я зовсім не хотіла когось у чомусь звинувачувати! Так, підтвердила гіпотезу топік-пастера, що 57-60-річні якраз не дуже й старі та якраз гарний матеріал для колаборації, бо... ото, що було вище. Природньо не всі, нехай пан не бере на свій рахунок!

І Вам здоров'я, пане, та нашої спільної Перемоги!

Героям СЛАВА!!!
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10.03.2023 21:56 Відповісти
Вітаю пані

Не хотів турбувати , але сьогодні на -9 каналі Ізраїль - знайшов в Блозі Аркадія Красильщикова таке :

"...Совсем другое дело, когда тебе "больше некуда идти". Это твой дом, твоя крепость, твоя страна, твой выбор. И винить за все, что происходит, приходится не чужого отсталого, глупого дядю, а твой народ, а то и себя лично... ! "

Дякую.

Здоров'я пані .

Слава героям , пам'ять полеглим .
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12.03.2023 12:13 Відповісти
"Ми ж" за Пороха і за Європейську солідарність голосував. Я кажу, не варто спрощувати проблему, що вона виникла лише при зелених.
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09.03.2023 13:36 Відповісти
Я особисто не спрощую цю проблему, я дуже все це розумію, але я констатую факт про який кричали і кричать "слуги", брати "молодих ригів", що вони все виправлять і все ніби виправили. Що до них були ті, що ніколи нічим не займалися, тільки грабували країну.... А от вони найкращі і все зробили, як потрібно. Серед них ніби немає ні олігархів, ні зрадників, хоча серед них їх найбільше.
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09.03.2023 13:50 Відповісти
Проблема не в віці. Старі КГБешні кадри звісно вже не працюють, але вони створили самовідтворювану структуру. Так як і українська судова та правоохоронна системи. Люди які попадають в систему стають такими самими якими були їх попередники. Тож всі ці органи треба будувати з нуля. Щоб старі кадри не заражали нових співробітників.
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09.03.2023 14:57 Відповісти
Таку службу почали вибудовувати при 5-му Президенті, але при 6-му все повернули назад, а всіх патріотів-спеціалістів просто звільнили. Маленький приклад по "вагнерівцях" і по боках баканова і наумова.
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09.03.2023 15:29 Відповісти
По-перше, я не порохобот, а по-друге була інфа що кацапи для підриву складів використали дрони.
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09.03.2023 13:34 Відповісти
Да, там, в СБУ, таких 80%!

Разогнать всех. И нанять новых.
Как это сделал Вацлав Гавел в Чехословакии.

За один день уволил все КГБ.

На упреки , что новые « не опытные», он ответил:

» Лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа».
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09.03.2023 14:02 Відповісти
Виявляють баканівське сміття "какая разница" "олиннарот"?
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09.03.2023 12:39 Відповісти
за такими критеріями,пів країни можна пересадити...
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09.03.2023 12:46 Відповісти
За погляди не саджають, але за публічні "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників" це просто необхідно робити.
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09.03.2023 12:54 Відповісти
а шкода..бо потім носій цих поглядів іде голосувати і вибирає всяке дєрмо до влади..."проблема демократії в тому,що розумна і освідчена людина,має такий же голос як і ідіот"У.Черчіль.
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09.03.2023 13:08 Відповісти
За погляди не саджають, але на держслужбу наймати людей, які бажають лікцвидації цієї самої держави - це якийсь повний цинізм та абсурд. Особливо наймати їх у СБУ. Та й загалом, як не саджати, то як мінімум позбавляти права голосу таких громадян варто було б. Паспорт негромадянина, як у Латвії. Живи, займайся бізнесом, все легально. Але жодного голосування та роботи на держслужбі. Інакше це неминуче закінчиться "путінприйди" з гарантією 100%.
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09.03.2023 13:13 Відповісти
1) " на держслужбу наймати людей, які бажають лікцвидації цієї самої держави - це якийсь повний цинізм та абсурд"
Абсолютно згоден

2)"як не саджати, то як мінімум позбавляти права голосу таких громадян варто було б. Паспорт негромадянина, як у Латвії"
Також підтримую, але якщо людина публічно не висловлюється, то як дізнатись, що вона ворожа до країни де живе?
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09.03.2023 13:21 Відповісти
Після звільнення Криму та Донбасу це необхідно зробити автоматично для 100% населення цих регіонів. Нехай вони самі доводять, що не верблюди. Адекватні українці складуть іспит елементарно та без зусиль. А кацапи засипляться гарантовано. З громадянами решти України - можна вивчити досвід Латвії. Як мінімум - позбавити громадянства ВСІХ, хто приїхав із РФ та іншого СРСР до 2022 року. Видати паспорти негромадянина. Отримання громадянства має доводитися іспитом та тестовим періодом. Вже цих кроків буде цілком достатньо.
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09.03.2023 13:27 Відповісти
До речі, саме це і потрібно буде зробити з жителями Донбасу та Криму після звільнення. Як частина процесу реінтеграції. Ніякого автоматичного підтвердження громадянства України! Лише через період адаптації та інтеграції з паспортом негромадянина. Нехай складають іспит на знання мови, исторіі та культури України, та доведуть, що не прокацапська худоба.

Інакше це ніколи не скінчиться.
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09.03.2023 13:21 Відповісти
Eto i drugix stranax delajut ljubiteljami nacistov roSSijskix, a Ukraine, spec sluzbe rabotavsim, nado vopshe pozizniniji srok...
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09.03.2023 13:13 Відповісти
Не дивно - Слежба Безпеки Узеленського
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09.03.2023 12:39 Відповісти
У лавах СБУ, через рік війни....Ось що означає кум для кума і куми.
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09.03.2023 12:39 Відповісти
такими темпами їх ще років 300 ловити.
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09.03.2023 12:39 Відповісти
це ж уже було місяць тому.

чи це ще одна?

а взагалі пи***ць - майор спецслужби відкрито агітувала на користь ворога. а инші що, корови що ремигали та жували чи не розгледіли ворога?
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09.03.2023 12:40 Відповісти
напевне, в дружній бесіді чи побутовій розмові чи під час розпиття напоїв поза робочим місцем...
може займала місце, а на нього хтось інший націливсь чи йшли скорочення...
пригадється случай, коли мали оптимізувати кількість крановщиків і хтось один був зайвим...після якоїсь післяробочого на троїх саме один і залищивсь без посвідки, хоча виявив це пізніше, коли треба було пройти чергову перевірку
так воно скрізь...
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09.03.2023 12:55 Відповісти
Оточення цієї курви 100% знало про це і мовчало. Бо таке ж саме
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09.03.2023 14:45 Відповісти
Московитскую гниду надо давить в тылах тихо, без шума. Такие иногда принесут беды больше, чем стадо вагнеровцев.
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09.03.2023 12:41 Відповісти
В ОПу нехай зазирнуть, там крупніші рибини.
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09.03.2023 12:42 Відповісти
де вы их понабирали??? полиграф... неее?? не слышали???
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09.03.2023 12:43 Відповісти
Прийміть заспокійливе і посилайте поліграф...Перевіряти документи потрібно, а не конверти
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09.03.2023 12:48 Відповісти
який паліграф???? там посадами торгували, як супермаркеті!!!!!!!...... ну, як і в усіх інших "служБАХ".....
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09.03.2023 12:57 Відповісти
Сьогодні День Народження Тараса Григоровича Шевченка, нашего Кобзаря! Москвини влаштували ракетний обстріл саме на день народження Тараса Григоровича Шевченка, щоб зламати волю до спротиву у українців. Тарас Шевченко - це символ незламності Духу нашого народу! Шануймо героїв минулого і **********, і наші нащадки шануватимуть нас! Слава Україні!
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09.03.2023 12:43 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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09.03.2023 20:05 Відповісти
Теж мені дивина - там куди не плюнь, то на сєпара або на корупціонера попадеш. Скільки ж років відбувався цілеспрямований відбір що взагалі дивно що там ще хтось і за Україну воює.
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09.03.2023 12:45 Відповісти
*************** сучище...................................................
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09.03.2023 12:45 Відповісти
А Ви пробували попасти в СБУ хоча би позаштатним консультантом? Батьків і дідів з УПА Вам згадають і ... не приймуть!
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09.03.2023 12:46 Відповісти
мабуть не тільки УПА пригадають. Пам'ятаю ще за Брєжнєва на весь молодий призов роти зв'язку (12 корінних киян) подали запит на допуск до секретної апаратури шифрування ЗАС - місяців через два від КГБ прийшла відповідь - допуск отримали тільки 4. Оскільки три з них на той час вже були розподілені в телефоністи, то допуск фактично отримав тільки один радист. Мені й досі цікаво, що КГБ тоді накопало на тих хлопаків
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09.03.2023 13:17 Відповісти
На той час, при перевiрки, КГБ "косо" дивилось на особи батьки чи родичи которих були в окупацii
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09.03.2023 15:57 Відповісти
батьки всіх тих призовників під час німецької окупації були ще дітьми
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09.03.2023 16:39 Відповісти
Через рік після початку повномасштабної агресії "викривають" тільки тих дур, які ВІДКРИТО прокацапські. С кільки ж у тому СБУ ворожиж агентів, які не не стількі тупі, щоб самі себе викривати?
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09.03.2023 12:46 Відповісти
Тільки одну?
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09.03.2023 12:46 Відповісти
Скільки ж цього ригоАнального лайна малоросів занесено за 30 років до дероганів України!!!
А на День Вишиванки усі вони у перших рядах💯😡😠🤬‼️‼️‼️
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09.03.2023 12:51 Відповісти
Моя збирає колекцію вишиваних рушників. Є раритети зі сходу України 19го століття із осійськими орлами . Так що…
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09.03.2023 13:04 Відповісти
Не дивує.Мусарня та оці кришивателі від повій,наркоділерів до контрабанди завжди першими зустрічають з хлібом-сіллю окупантів.
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09.03.2023 12:52 Відповісти
Друга дура засвітилась, як відбирають в СБУ? І це задовго до бананова.
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09.03.2023 12:52 Відповісти
прихильницю "русского мира" - abo korotko - rashystku
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09.03.2023 12:52 Відповісти
треба по одному на місяць, не більше

а то ще паніка почнеться
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09.03.2023 12:53 Відповісти
і тільки дєрьмак зі всією своєю шайкою почуваються в безпеці й денно та нощно риють собі нові ходи в зелениій же ж оп-і.
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09.03.2023 12:53 Відповісти
І що далі... таких людей багато в країні одні помирають в окопах закатовані, а інші виправдовують їх убивць і реакція влади мізерна... влада бачить ворога за кордоном, а на його поплічників у себе перед носом закриває очі.
Створіть петицію на сайті президента, щодо...
Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в країнах Балтії.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
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09.03.2023 12:53 Відповісти
А одногорщочник зеленых соплей уже дает показания?
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09.03.2023 12:54 Відповісти
І не дивно бо в прокуратуру, СБУ, суди приймали і приймають тільки своїх і для косіння бабла а не захисту закону .
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09.03.2023 12:58 Відповісти
а ви кажете - легалізувати проституцію ((( ****** взагалі не можна брати ні на яку державну службу
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09.03.2023 13:01 Відповісти
Таких дуреп в Україні хватає. Я просто в шоці від світогляду цих людей. Понаїхали… рота їм закрив відразу.
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09.03.2023 13:01 Відповісти
Цілий рік шукали?!
А не можна було перевірити на поліграфі за цей час всіх співробітників?
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09.03.2023 13:02 Відповісти
Це необхідно робити, обов'язково, тим більше в умовах війни ще й у такій організації.А не роблять чому? Може ті, від кого це залежить, теж такі самі.
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09.03.2023 15:41 Відповісти
2 березня СБУ та ДБР повідомили про викриття співробітниці СБУ в Рівненській області, яка заперечувала агресію РФ та виправдовувала війну Росії проти України.
Співробітниця у званні підполковник служила в СБУ з 1996 року.
Волиньська обл, Рівненьська обл., там що розсадник *рузькаго міра*?
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09.03.2023 13:04 Відповісти
Ох багатенько ще таких "кадрів" в сбу, багатенько...
І хто ж зливав Південь і Херсон? Садохін один зливав чи там "група осіб" була? Ванюша Баканов у групі був?
Рік вже пройшов - повна тиша. Де там парламентська комісія?
За рік не змогла нічого встановити?
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09.03.2023 13:04 Відповісти
То ще в ОП не заглядали!
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09.03.2023 13:05 Відповісти
Відкрили Америку через хвіртку,та там все сбу зрадники во главе с зелей,а ця лахудра мабуть вже так рот відкривала шо вони самі не змогли його закрити,ось і попала в сеть.
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09.03.2023 13:07 Відповісти
А чому не перд'являють підозру за державну зраду. Ця хвойда, коли прийшла на службу, складала присягу на вірність Україні. Чі це для СБУ нічого не значить?
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09.03.2023 13:13 Відповісти
А вона складала ту присягу? Може, комусь відсмоктала, та по всьому
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09.03.2023 13:35 Відповісти
Це все номенклатура Баканова.Якби цей покидьок не був другом Зеленського,його можна було запросто посадити за держзраду.Один поганець фактично допоміг оркам вторгнутися вглиб країни через Херсон завдяки зрадникам від СБУ яких він понапризначав.А взагалі то Баканова варто було розстріляти одразу за законами воєнного часу.Нагадаю всім що ця погань зявилася "на люди" лише через два тижні війни.Де він був?Де сидів,що робив,кого здавав?Ну і при нагоді не можу ще раз не "подякувати" 73 % дебілоїдам.Вони знають за що я дякую
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09.03.2023 13:22 Відповісти
СЛУЖБА БАКЛАНІВ - БУЛА, Є І БУДЕ СОЮЗНИКОМ ФСБ

бо вони мріють про такий же режим як в рашці, або білорашці - тому завжди будуть прихильні до фсб і кгб.

РОЗІГНАТИ НАХ УСІХ
- бо це буде вічна "боротьба" самих з собою

ЄрМалюк, - КЛОУН - ШО ПО БАКАНОВУ?
ЧОМУ ВІН НЕ НА НАРАХ?
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09.03.2023 13:26 Відповісти
Служба безпеки... ****, де дозвіл на володіння зброєю? Бо з такими службами безпеку можливо тільки самим забезпечити
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09.03.2023 13:33 Відповісти
Всі чесні на фронті а в цих лавах ФСБ-СБУ залишились одні зрадники - чесних там не знайдете!
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09.03.2023 13:36 Відповісти
Схоже там "Авгієва конюшня", чистити і чистити
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09.03.2023 13:42 Відповісти
Нібито вчора тільки вона почала топити за русский мир і нібито це вчора раптом вона виказала підтримку путіна.. В лавах СБУ колборантів та зрадників вистачає. Дивно, що про них багато хто знає та мовчить, працюють поруч.. Під час війни навіть маленький натяк на толерантність до рашки має бути кислотним маркером"ЗРАДНИК", носія якого треба знищувати безжально. І не було б тоді розмінувань Чонгара , ЧВК скандала, Журавля, какой разницы....
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09.03.2023 13:48 Відповісти
От що буває, коли голова СБУ та його заступники призначаються за хабарі і без публічного конкурсу.
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09.03.2023 13:53 Відповісти
Не удивлена. В СБУ 86% сотрудников готовы прислуживать руzzким. Почему восемьдесят шесть процентов? Да просто, экстраполируйте количество крымских эсбеушников перешедших на сторону врага. В таких структурах это в порядке вещей и потому за ними нужно присматривать гражданскому обществу однозначно.
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09.03.2023 14:24 Відповісти
Каждый день ловят коллаборантов или любителей русского мира по всей Украине,сколько же тварей живёт вокруг нас.
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09.03.2023 14:40 Відповісти
С такими гуманными приговорами наших судов за коллаборационизм "любителей руссмира"ничуть не уменьшится
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09.03.2023 16:12 Відповісти
І вона також подполковніком служила?
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09.03.2023 15:54 Відповісти
і під капітаном, і під майором, і під ким тільки треба було , аби досидіти до такої посади і звання.. а окрм того : знайомства зі знайомими знайомих у середовищі високого керівництва дають змогу і далі виживати в тих структурах людям , котрим посада дає змогу вивершувати себе над " сірим нАрідом"...Аякже ж- вони недоторкані ...
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09.03.2023 20:15 Відповісти
Хто б сумнівався.

Взагалі таких шукати досить легко - достатньо подивитись чи вони раптом не є прихожанами рпц.
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09.03.2023 16:03 Відповісти
 
 