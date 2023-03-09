У лавах СБУ викрито чергову прихильницю "русского мира"

У Волинській області співробітники СБУ викрили у власних лавах ще одну прихильницю "русского мира".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

За даними СБУ, жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Також вона намагалась представити збройну агресію РФ проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний.

"На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - зазначили в СБУ.

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Розслідування проводили за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.