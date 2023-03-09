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Новости Агрессия России против Украины
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В Беларуси фиксируют активность российских военных вертолетов, - "Беларускі Гаюн"

рф,гвинтокрил,вертоліт

Активность вертолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации фиксируют в Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу мониторинга "Білоруські Гаюн".

Утром с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 ПКС РФ. 5 вертолетов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8), вылетевших из Мачулищ, приземлились на аэродром "Лунинец", еще один вертолет Ми-8 отправился на полигон "Лепельский".

"Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов ПКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь идет о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией", - отметили в мониторинговой группе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларусь прибывают новые российские эшелоны с техникой и контингентом

Впоследствии все вертолеты вернулись к аэродрому "Мачулищи".

армия РФ (19691) Беларусь (7921) россия (96200) аэродром (308) вертолёт (1110)


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Миг31 поднялся с помоики
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09.03.2023 13:06 Ответить
Сьогодні з цих помоєк по Україні прилетіло 6 кінджалів. Усі поцілили куди їх запускали. Сумно.
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09.03.2023 13:33 Ответить
А у 2019 було весело.
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09.03.2023 13:35 Ответить
коли мені сумно, зроблю донат на ЗСУ, подивлюсь як наші дронами орків ********, і зразу весело!
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09.03.2023 14:37 Ответить
Хай літають! У Росії зараз пального багато - продавать нікому Головне щоб не забували: з Польщі до Волині - недалеко І "Перунів" уже навезли
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09.03.2023 14:05 Ответить
Шоб вам вже літало над концертом кабздона.

Сподіваюсь, через гвинтокрили кацапячі нам не будуть повітряну тревогу оголошувати.
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09.03.2023 14:14 Ответить
 
 