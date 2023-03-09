В Беларуси фиксируют активность российских военных вертолетов, - "Беларускі Гаюн"
Активность вертолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации фиксируют в Беларуси
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу мониторинга "Білоруські Гаюн".
Утром с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 ПКС РФ. 5 вертолетов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8), вылетевших из Мачулищ, приземлились на аэродром "Лунинец", еще один вертолет Ми-8 отправился на полигон "Лепельский".
"Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов ПКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь идет о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией", - отметили в мониторинговой группе.
Впоследствии все вертолеты вернулись к аэродрому "Мачулищи".
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Сподіваюсь, через гвинтокрили кацапячі нам не будуть повітряну тревогу оголошувати.