В Беларусь прибывают новые российские эшелоны с техникой и контингентом

В Беларусь прибывают новые эшелоны с российской военной техникой и контингентом.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на "Союз железнодорожников Беларуси", передает Цензор.НЕТ.

Так, 6 марта 2023 года в Беларусь со станций Московской железной дороги прибыло 2 военных эшелона. Один из них – со станции Бекасово-Сортировочное на станцию Осиповичи-И. Он пересек границу в 13:45 в тот же день через развязку Осиновка – Красное и прибыл на станцию назначения 7 марта. Второй военный эшелон в составе 49 вагонов был отправлен со станции Вязьма (Московская область) на станцию Полонка (Баранивецкое отделение Белорусской железной дороги). Государственную границу он пересек 6 марта через развязку Осиновка – Красное.

В составе последнего 4 пассажирских вагона (вместимостью примерно 200 человек), 5 крытых вагонов (с оборудованием), 40 вагонов-платформ (с подводной колесной и гусеничной военной техникой).

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Основные пункты назначения российских военных эшелонов, прибывающих в Беларусь (по состоянию на 8 марта 2023 года) - станция Осиповичи-І (Могилевское отделение Белорусской железной дороги), станция Полонка (Барановецкий филиал БЗ), станция Витебская (Витебский филиал БЗ) местонахождение сейчас уточняется.

Напомним, российские военные проходят учения на белорусских полигонах перед отправкой на войну с Украиной. С 25 февраля из Беларуси на оккупированную Россией часть украинского Донбасса отправили пять эшелонов с российскими военными и техникой.