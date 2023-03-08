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Новости Война
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В Беларусь прибывают новые российские эшелоны с техникой и контингентом

білорусь

В Беларусь прибывают новые эшелоны с российской военной техникой и контингентом.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на "Союз железнодорожников Беларуси", передает Цензор.НЕТ.

Так, 6 марта 2023 года в Беларусь со станций Московской железной дороги прибыло 2 военных эшелона. Один из них – со станции Бекасово-Сортировочное на станцию Осиповичи-И. Он пересек границу в 13:45 в тот же день через развязку Осиновка – Красное и прибыл на станцию назначения 7 марта. Второй военный эшелон в составе 49 вагонов был отправлен со станции Вязьма (Московская область) на станцию Полонка (Баранивецкое отделение Белорусской железной дороги). Государственную границу он пересек 6 марта через развязку Осиновка – Красное.

В составе последнего 4 пассажирских вагона (вместимостью примерно 200 человек), 5 крытых вагонов (с оборудованием), 40 вагонов-платформ (с подводной колесной и гусеничной военной техникой).

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Основные пункты назначения российских военных эшелонов, прибывающих в Беларусь (по состоянию на 8 марта 2023 года) - станция Осиповичи-І (Могилевское отделение Белорусской железной дороги), станция Полонка (Барановецкий филиал БЗ), станция Витебская (Витебский филиал БЗ) местонахождение сейчас уточняется.

Напомним, российские военные проходят учения на белорусских полигонах перед отправкой на войну с Украиной. С 25 февраля из Беларуси на оккупированную Россией часть украинского Донбасса отправили пять эшелонов с российскими военными и техникой.

Автор: 

армия РФ (19691) Беларусь (7921)


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Топ комментарии
+9
мне так "нравятся" идиоты вроде тебя...если бы рассекретили наши потери,то ты бы быстро бы заткнулся! это нам всё обещают,то в марте,то в апреле,то вообще х/з когда,а там всего хватает,и мяса и железа. и не важно старое оно или нет,оно один хер убивает!
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08.03.2023 16:23 Ответить
+4
не дивлячись на те що мені багато років,я б тебе так під'*****,що стоматолог вже був би не потрібен...
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08.03.2023 17:36 Ответить
+3
Підводною- це підводи. Транспортний засіб на кінській тязі. Для командирів двуколки чи брички. Для мотопіхоти тачанки.
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08.03.2023 16:27 Ответить
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"Свіже м'ясце прибуло, ням-ням",- треба поспішати на вечерю і швидше рухати гусянкою сказав про себе Леопард 🤔🧐😁
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08.03.2023 16:09 Ответить
мне так "нравятся" идиоты вроде тебя...если бы рассекретили наши потери,то ты бы быстро бы заткнулся! это нам всё обещают,то в марте,то в апреле,то вообще х/з когда,а там всего хватает,и мяса и железа. и не важно старое оно или нет,оно один хер убивает!
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08.03.2023 16:23 Ответить
Ти це про що, юрчику ******, ась ватоголовий, - тобі за москальським карабльйом😝😝😝😝😝😜🤪 Під'їбнеш мене, коли я срати сяду, герой в маминій кохті, марш на фронт і рий окопи в повний профіль для стрільби з кобили стоячи, дебіл... *** 😝😝😝😝😝😝😜😜
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08.03.2023 16:43 Ответить
не дивлячись на те що мені багато років,я б тебе так під'*****,що стоматолог вже був би не потрібен...
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08.03.2023 17:36 Ответить
Та вже по ніку "павлік морозов" видно що воно калічне..
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08.03.2023 17:37 Ответить
"40 вагонів-платформ (з підводною колісною та гусеничною військовою технікою)"- На Цензорі 8 березная святкують?
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08.03.2023 16:20 Ответить
Підводною- це підводи. Транспортний засіб на кінській тязі. Для командирів двуколки чи брички. Для мотопіхоти тачанки.
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08.03.2023 16:27 Ответить
Підводний човен на колесах-щоб степами України міг пересуватися
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08.03.2023 16:30 Ответить
Спасибо. Для поднятия патриотического духа и уверенности в нашей победе, новость самое то.
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08.03.2023 16:48 Ответить
"40 вагонів-платформ (з підводною колісною та гусеничною військовою технікою)" - мабуть, з ЗАВАНТАЖЕННОЮ ... технікою.
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08.03.2023 17:06 Ответить
Танки и Бтры путлера просто металобрухт, особенно БТР-50 1965 года выпуска...для Джавелина просто мишень в тире 💥🔥👽☠️💀
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08.03.2023 17:12 Ответить
В Славянском районе Донецкой области британская компания Шелл обнаружила гигантские запасы природного газа на 4 триллиона кубических метров...
Так что Борис Джонсонюк зна шо робе...🇺🇦🇬🇧🇱🇷
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08.03.2023 17:17 Ответить
Там шельфовый газ.Об этом уже писали.
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09.03.2023 02:24 Ответить
Скіки ж їх ще дохреніща.
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08.03.2023 17:36 Ответить
не потрібно панікувати. це техніка йде на ремонт . наступу з білоруськи не буде. в маю на шашлики...
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08.03.2023 19:21 Ответить
 
 