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Новини Війна
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До Білорусі прибувають нові російські ешелони з технікою та контингентом

білорусь

До Білорусі прибувають нові ешелони з російською військовою технікою й континентом.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на "Спілку залізничників Білорусі", передає Цензор.НЕТ.

Так, 6 березня 2023 року до Білорусі зі станцій Московської залізниці прибуло 2 військових ешелони. Один з них - зі станції Бекасово-Сортувальне на станцію Осиповичі-І. Він перетнув кордон о 13:45 того ж дня через розв’язку Осинівка - Красне і прибув на станцію призначення 7 березня. Другий військовий ешелон у складі 49 вагонів був відправлений зі станції Вязьма (Московська область) на станцію Полонка (Баранівецьке відділення Білоруської залізниці). Державний кордон він перетнув 6 березня через розв’язку Осинівка - Красне.

У складі останнього 4 пасажирські вагони (місткістю приблизно 200 осіб), 5 критих вагонів (з обладнанням), 40 вагонів-платформ (з підводною колісною та гусеничною військовою технікою).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ознак підготовки білорусів до безпосереднього наступу на Україну наразі немає, - Кірбі

Основні пункти призначення російських військових ешелонів, які прибувають до Білорусі (станом на 8 березня 2023 року) - станція Осиповичі-І (Могильовське відділення Білоруської залізниці), станція Полонка (Баранівецька філія БЗ), станція Вітебська (Вітебська філія БЗ) - місце перебування наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські військові проходять навчання на білоруських полігонах перед відправкою на війну з Україною. З 25 лютого з Білорусі на окуповану Росією частину українського Донбасу відправили п’ять ешелонів з російськими військовими та технікою.

Автор: 

армія рф (17821) Білорусь (7968)


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Топ коментарі
+9
мне так "нравятся" идиоты вроде тебя...если бы рассекретили наши потери,то ты бы быстро бы заткнулся! это нам всё обещают,то в марте,то в апреле,то вообще х/з когда,а там всего хватает,и мяса и железа. и не важно старое оно или нет,оно один хер убивает!
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08.03.2023 16:23 Відповісти
+4
не дивлячись на те що мені багато років,я б тебе так під'*****,що стоматолог вже був би не потрібен...
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08.03.2023 17:36 Відповісти
+3
Підводною- це підводи. Транспортний засіб на кінській тязі. Для командирів двуколки чи брички. Для мотопіхоти тачанки.
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08.03.2023 16:27 Відповісти
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"Свіже м'ясце прибуло, ням-ням",- треба поспішати на вечерю і швидше рухати гусянкою сказав про себе Леопард 🤔🧐😁
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08.03.2023 16:09 Відповісти
мне так "нравятся" идиоты вроде тебя...если бы рассекретили наши потери,то ты бы быстро бы заткнулся! это нам всё обещают,то в марте,то в апреле,то вообще х/з когда,а там всего хватает,и мяса и железа. и не важно старое оно или нет,оно один хер убивает!
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08.03.2023 16:23 Відповісти
Ти це про що, юрчику ******, ась ватоголовий, - тобі за москальським карабльйом😝😝😝😝😝😜🤪 Під'їбнеш мене, коли я срати сяду, герой в маминій кохті, марш на фронт і рий окопи в повний профіль для стрільби з кобили стоячи, дебіл... *** 😝😝😝😝😝😝😜😜
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08.03.2023 16:43 Відповісти
не дивлячись на те що мені багато років,я б тебе так під'*****,що стоматолог вже був би не потрібен...
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08.03.2023 17:36 Відповісти
Та вже по ніку "павлік морозов" видно що воно калічне..
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08.03.2023 17:37 Відповісти
"40 вагонів-платформ (з підводною колісною та гусеничною військовою технікою)"- На Цензорі 8 березная святкують?
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08.03.2023 16:20 Відповісти
Підводною- це підводи. Транспортний засіб на кінській тязі. Для командирів двуколки чи брички. Для мотопіхоти тачанки.
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08.03.2023 16:27 Відповісти
Підводний човен на колесах-щоб степами України міг пересуватися
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08.03.2023 16:30 Відповісти
Спасибо. Для поднятия патриотического духа и уверенности в нашей победе, новость самое то.
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08.03.2023 16:48 Відповісти
"40 вагонів-платформ (з підводною колісною та гусеничною військовою технікою)" - мабуть, з ЗАВАНТАЖЕННОЮ ... технікою.
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08.03.2023 17:06 Відповісти
Танки и Бтры путлера просто металобрухт, особенно БТР-50 1965 года выпуска...для Джавелина просто мишень в тире 💥🔥👽☠️💀
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08.03.2023 17:12 Відповісти
В Славянском районе Донецкой области британская компания Шелл обнаружила гигантские запасы природного газа на 4 триллиона кубических метров...
Так что Борис Джонсонюк зна шо робе...🇺🇦🇬🇧🇱🇷
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08.03.2023 17:17 Відповісти
Там шельфовый газ.Об этом уже писали.
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09.03.2023 02:24 Відповісти
Скіки ж їх ще дохреніща.
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08.03.2023 17:36 Відповісти
не потрібно панікувати. це техніка йде на ремонт . наступу з білоруськи не буде. в маю на шашлики...
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08.03.2023 19:21 Відповісти
 
 