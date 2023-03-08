До Білорусі прибувають нові російські ешелони з технікою та контингентом

До Білорусі прибувають нові ешелони з російською військовою технікою й континентом.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на "Спілку залізничників Білорусі", передає Цензор.НЕТ.

Так, 6 березня 2023 року до Білорусі зі станцій Московської залізниці прибуло 2 військових ешелони. Один з них - зі станції Бекасово-Сортувальне на станцію Осиповичі-І. Він перетнув кордон о 13:45 того ж дня через розв’язку Осинівка - Красне і прибув на станцію призначення 7 березня. Другий військовий ешелон у складі 49 вагонів був відправлений зі станції Вязьма (Московська область) на станцію Полонка (Баранівецьке відділення Білоруської залізниці). Державний кордон він перетнув 6 березня через розв’язку Осинівка - Красне.

У складі останнього 4 пасажирські вагони (місткістю приблизно 200 осіб), 5 критих вагонів (з обладнанням), 40 вагонів-платформ (з підводною колісною та гусеничною військовою технікою).

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Основні пункти призначення російських військових ешелонів, які прибувають до Білорусі (станом на 8 березня 2023 року) - станція Осиповичі-І (Могильовське відділення Білоруської залізниці), станція Полонка (Баранівецька філія БЗ), станція Вітебська (Вітебська філія БЗ) - місце перебування наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські військові проходять навчання на білоруських полігонах перед відправкою на війну з Україною. З 25 лютого з Білорусі на окуповану Росією частину українського Донбасу відправили п’ять ешелонів з російськими військовими та технікою.