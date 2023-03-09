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Новини Агресія Росії проти України
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У Білорусі фіксують активність російських військових вертольотів, - "Беларускі Гаюн"

рф,гвинтокрил,вертоліт

Активність вертольотів Повітряно-космічних сил Російської Федерації фіксують у Білорусі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

З ранку з аеродрому "Мачулищі" почали злітати вертольоти Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ. 5 вертольотів ВКС РФ (4 Мі-24 і 1 Мі-8), які вилетіли з Мачулищ, приземлилися на аеродром "Лунинець", ще один вертоліт Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський".

"Поки що зарано говорити про передислокацію групи вертольотів ПКС РФ ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що йдеться про тренувальний політ із посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією", - зазначили у моніторинговій групі. 

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Згодом усі вертольоти повернулися до аеродрому "Мачулищі". 

Автор: 

армія рф (17854) Білорусь (7969) росія (66104) аеродром (317) вертоліт (883)


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Миг31 поднялся с помоики
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09.03.2023 13:06 Відповісти
Сьогодні з цих помоєк по Україні прилетіло 6 кінджалів. Усі поцілили куди їх запускали. Сумно.
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09.03.2023 13:33 Відповісти
А у 2019 було весело.
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09.03.2023 13:35 Відповісти
коли мені сумно, зроблю донат на ЗСУ, подивлюсь як наші дронами орків ********, і зразу весело!
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09.03.2023 14:37 Відповісти
Хай літають! У Росії зараз пального багато - продавать нікому Головне щоб не забували: з Польщі до Волині - недалеко І "Перунів" уже навезли
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09.03.2023 14:05 Відповісти
Шоб вам вже літало над концертом кабздона.

Сподіваюсь, через гвинтокрили кацапячі нам не будуть повітряну тревогу оголошувати.
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09.03.2023 14:14 Відповісти
 
 