У Білорусі фіксують активність російських військових вертольотів, - "Беларускі Гаюн"
Активність вертольотів Повітряно-космічних сил Російської Федерації фіксують у Білорусі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
З ранку з аеродрому "Мачулищі" почали злітати вертольоти Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ. 5 вертольотів ВКС РФ (4 Мі-24 і 1 Мі-8), які вилетіли з Мачулищ, приземлилися на аеродром "Лунинець", ще один вертоліт Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський".
"Поки що зарано говорити про передислокацію групи вертольотів ПКС РФ ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що йдеться про тренувальний політ із посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією", - зазначили у моніторинговій групі.
Згодом усі вертольоти повернулися до аеродрому "Мачулищі".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь, через гвинтокрили кацапячі нам не будуть повітряну тревогу оголошувати.