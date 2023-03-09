У Білорусі фіксують активність російських військових вертольотів, - "Беларускі Гаюн"

Активність вертольотів Повітряно-космічних сил Російської Федерації фіксують у Білорусі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

З ранку з аеродрому "Мачулищі" почали злітати вертольоти Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ. 5 вертольотів ВКС РФ (4 Мі-24 і 1 Мі-8), які вилетіли з Мачулищ, приземлилися на аеродром "Лунинець", ще один вертоліт Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський".

"Поки що зарано говорити про передислокацію групи вертольотів ПКС РФ ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що йдеться про тренувальний політ із посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією", - зазначили у моніторинговій групі.

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Згодом усі вертольоти повернулися до аеродрому "Мачулищі".