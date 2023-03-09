СБУ сообщила о подозрении владелице херсонского телеканала, которая "раскручивала" медийный образ предателя Сальдо
Служба безопасности собрала доказательства коллаборационной деятельности владелицы херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности в Украине.
В ведомстве отмечают, что после захвата Херсона чиновница добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора.
По данным следствия, она предоставила врагу ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.
Установлено, что коллаборант лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" главу области.
Таким образом, агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов москвы и распространения оккупационного режима в регионе.
Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Коллаборантку ждет наказание - 12 лет заключения.
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10 Червня 2022
https://detector.media/authors/572/ Ярослав Зубченко
https://detector.media/kritika/article/200005/2022-06-10-khokhlobachennya-khersonshchyny-yak-okupanty-vdayut-ukrainskyy-telekanal/
Інтерв'ю на фоні Біблії, дозвіл дітям на російські вірші та «хохли», що вважають себе «руськими». росіянцi зробили херсонський «ВТВ плюс» карикатурними колаборантами.
Інтерв'ю бере особисто Тетяна Каменська в образі піратської версії Наташі Влащенко