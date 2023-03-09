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Новости
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СБУ сообщила о подозрении владелице херсонского телеканала, которая "раскручивала" медийный образ предателя Сальдо

сбу

Служба безопасности собрала доказательства коллаборационной деятельности владелицы херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности в Украине.

В ведомстве отмечают, что после захвата Херсона чиновница добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора.

По данным следствия, она предоставила врагу ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.

Установлено, что коллаборант лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" главу области.

Таким образом, агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов москвы и распространения оккупационного режима в регионе.

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Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Коллаборантку ждет наказание - 12 лет заключения.

СБУ (20049) Херсон (2897) медиа (187) телевидение (900) коллаборационизм (883)


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Топ комментарии
+7
какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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09.03.2023 14:49 Ответить
+5
я навіть знаю, за кого вона агітувала в 2019-му році.
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09.03.2023 15:52 Ответить
+4
Це все добре. Що з Бакановим?
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09.03.2023 15:27 Ответить
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Тетяна Каменська, 2020 рік Фото: Скрін з програми на каналі "ВТВ плюс"

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09.03.2023 14:48 Ответить
какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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09.03.2023 14:49 Ответить
я навіть знаю, за кого вона агітувала в 2019-му році.
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09.03.2023 15:52 Ответить
Навіщо ж Ви так... Достатньо сказати - особа жіночої статі контрацептивної зовнішності.
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10.03.2023 04:10 Ответить
Невже довбодятли прокацаплені і правда думають шо кацапня зможе надовго прийти в Україну? Чи жадоба до бабла від ***** перемагає?
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09.03.2023 14:50 Ответить
Думати - це не їхнє. Їхнє - рефлексувати або хапальним рефлексом, або жувальним.
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10.03.2023 04:12 Ответить
Хохлобачення Херсонщини. Як окупанти вдавали український телеканал

10 Червня 2022

https://detector.media/authors/572/ Ярослав Зубченко

https://detector.media/kritika/article/200005/2022-06-10-khokhlobachennya-khersonshchyny-yak-okupanty-vdayut-ukrainskyy-telekanal/

Інтерв'ю на фоні Біблії, дозвіл дітям на російські вірші та «хохли», що вважають себе «руськими». росіянцi зробили херсонський «ВТВ плюс» карикатурними колаборантами.

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09.03.2023 14:50 Ответить
Цікавий матеріал. Там же:
Інтерв'ю бере особисто Тетяна Каменська в образі піратської версії Наташі Влащенко


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09.03.2023 21:31 Ответить
Я казав би, криво зімітованої версії Ваташі Нлащєнка.
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10.03.2023 03:54 Ответить
Це все добре. Що з Бакановим?
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09.03.2023 15:27 Ответить
У баканова все добре. Тому і ціхо.
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10.03.2023 04:07 Ответить
до речі, щось давно не чутно про сосальдо. воно вже подохло? чи ще ні?
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09.03.2023 15:32 Ответить
Навряд чи лихі парфуми у пеклі отримали такого жирного подарунка. Бо вата не ридала з цього приводу (ми паніслі тяжолую утрату: бєзврємєнно ушол із жизні вєрний путєнєц, гірой нашега врємєні і наваросії... ну і далі у тому ж штилі). А не видно його - тут можливі варіанти: або лікарі відтягують у часі момент тріумфу лихих парфумів, або ж некроманти позбавляють вищезгаданих трансцедентальних сутностей нової довгоочікуваної іграшки ().
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10.03.2023 04:05 Ответить
Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.
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09.03.2023 15:53 Ответить
А що стосовно ЗЕленого зрадника-олігарха, та його олігархічного зомбі марафону? Чи зомбі марафон яневтіка недоторканний?
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09.03.2023 19:46 Ответить
 
 