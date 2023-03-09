СБУ повідомила про підозру власниці херсонського телеканалу, яка "розкручувала" медійний образ зрадника Сальдо

Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки в Україні.

У відомстві зазначають, що після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора.

За даними слідства, вона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області.

Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.

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Незадовго до визволення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). На колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.