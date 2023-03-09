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Новини
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СБУ повідомила про підозру власниці херсонського телеканалу, яка "розкручувала" медійний образ зрадника Сальдо

сбу

Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки в Україні.

У відомстві зазначають, що після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора.

За даними слідства, вона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області.

Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.

Також читайте: СБУ викрила прихильницю "русского мира" у власних лавах

Незадовго до визволення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). На колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.

Автор: 

СБУ (12984) Херсон (3444) медіа (235) телебачення (1174) колабораціонізм (1171)


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Топ коментарі
+7
какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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09.03.2023 14:49 Відповісти
+5
я навіть знаю, за кого вона агітувала в 2019-му році.
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09.03.2023 15:52 Відповісти
+4
Це все добре. Що з Бакановим?
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09.03.2023 15:27 Відповісти
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Тетяна Каменська, 2020 рік Фото: Скрін з програми на каналі "ВТВ плюс"

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09.03.2023 14:48 Відповісти
какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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09.03.2023 14:49 Відповісти
я навіть знаю, за кого вона агітувала в 2019-му році.
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09.03.2023 15:52 Відповісти
Навіщо ж Ви так... Достатньо сказати - особа жіночої статі контрацептивної зовнішності.
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10.03.2023 04:10 Відповісти
Невже довбодятли прокацаплені і правда думають шо кацапня зможе надовго прийти в Україну? Чи жадоба до бабла від ***** перемагає?
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09.03.2023 14:50 Відповісти
Думати - це не їхнє. Їхнє - рефлексувати або хапальним рефлексом, або жувальним.
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10.03.2023 04:12 Відповісти
Хохлобачення Херсонщини. Як окупанти вдавали український телеканал

10 Червня 2022

https://detector.media/authors/572/ Ярослав Зубченко

https://detector.media/kritika/article/200005/2022-06-10-khokhlobachennya-khersonshchyny-yak-okupanty-vdayut-ukrainskyy-telekanal/

Інтерв'ю на фоні Біблії, дозвіл дітям на російські вірші та «хохли», що вважають себе «руськими». росіянцi зробили херсонський «ВТВ плюс» карикатурними колаборантами.

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09.03.2023 14:50 Відповісти
Цікавий матеріал. Там же:
Інтерв'ю бере особисто Тетяна Каменська в образі піратської версії Наташі Влащенко


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09.03.2023 21:31 Відповісти
Я казав би, криво зімітованої версії Ваташі Нлащєнка.
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10.03.2023 03:54 Відповісти
Це все добре. Що з Бакановим?
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09.03.2023 15:27 Відповісти
У баканова все добре. Тому і ціхо.
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10.03.2023 04:07 Відповісти
до речі, щось давно не чутно про сосальдо. воно вже подохло? чи ще ні?
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09.03.2023 15:32 Відповісти
Навряд чи лихі парфуми у пеклі отримали такого жирного подарунка. Бо вата не ридала з цього приводу (ми паніслі тяжолую утрату: бєзврємєнно ушол із жизні вєрний путєнєц, гірой нашега врємєні і наваросії... ну і далі у тому ж штилі). А не видно його - тут можливі варіанти: або лікарі відтягують у часі момент тріумфу лихих парфумів, або ж некроманти позбавляють вищезгаданих трансцедентальних сутностей нової довгоочікуваної іграшки ().
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10.03.2023 04:05 Відповісти
Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.
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09.03.2023 15:53 Відповісти
А що стосовно ЗЕленого зрадника-олігарха, та його олігархічного зомбі марафону? Чи зомбі марафон яневтіка недоторканний?
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09.03.2023 19:46 Відповісти
 
 