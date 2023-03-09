Сунак едет к Макрону обсудить Украину, оборонное сотрудничество и миграцию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу посетит Францию и проведет переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном относительно миграции и Украины.

На переговорах в Париже Сунак надеется положить конец многолетней напряженности между Британией и Францией по разным вопросам от миграции к рыболовству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Двусторонние связи, которые ослабли после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году, укрепились поддержкой Украины после вторжения России, и встреча рассматривается как шанс углубить отношения.

"Приоритет этого саммита – воссоединение", – сказал советник президента Франции.

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В ноябре Британия и Франция подписали соглашение на сумму 72,2 млн евро, чтобы активизировать усилия по прекращению опасных путешествий нелегальных мигрантов через Ла-Манш. Ожидается, что этот вопрос займет важное место в повестке дня пятничной встречи.

На встрече также будут обсуждаться углубления оборонных связей, в том числе путем совместного обучения украинских военных, а также две конкурирующие программы будущих истребителей, FCAS и Tempest, которые страны хотят сделать совместимыми.