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Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии

ляєн

9 марта президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен процесс выполнения Украиной рекомендаций ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский написал в твиттере.

"В ходе телефонного разговора осудили сегодняшние ракетные атаки со стороны России. Приветствовали новый пакет санкций и договорились о продолжении давления на российского агрессора", - сообщил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных во время получения статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

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Автор: 

Еврокомиссия (1471) Зеленский Владимир (20883) Урсула фон дер Ляйен (541)


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Топ комментарии
+4
А є що обговорювати?
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09.03.2023 20:17 Ответить
+3
Організатори Оскара вдруге відхили заявку на виступ Зеленського
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09.03.2023 20:19 Ответить
+3
Цікаво, це саме Єврокомісія рекомендувала рєзнікову вкрасти в міністерстві оборони 4 млрд на одному тендері?
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09.03.2023 20:33 Ответить
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Власть разокрала 2 миллиарда денег ВСУ, за что взяли Коболева

https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
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09.03.2023 20:16 Ответить
А є що обговорювати?
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09.03.2023 20:17 Ответить
Є, це права лгбт, на що натякнув лукашенко. В обмін на леопарди
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10.03.2023 06:39 Ответить
Організатори Оскара вдруге відхили заявку на виступ Зеленського
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09.03.2023 20:19 Ответить
Я не розумію що він хотів на "Оскарі" випросить.
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09.03.2023 22:19 Ответить
Премию мира.
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10.03.2023 14:48 Ответить
Її дадуть х.йлу,він попередив напад України на росію.
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11.03.2023 20:37 Ответить
А що, є прогрес?
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09.03.2023 20:20 Ответить
Оце все в сра... брянську підла як завжди постанова для вбивства нас
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09.03.2023 20:21 Ответить
Цікаво, це саме Єврокомісія рекомендувала рєзнікову вкрасти в міністерстві оборони 4 млрд на одному тендері?
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09.03.2023 20:33 Ответить
https://www.facebook.com/100034891426585/videos/pcb.969456080894097/1354143475507666 Переможемо себе - переможемо ворога.
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09.03.2023 20:50 Ответить
Добре, цп Зєлєнскій обговорив. А що Дер Ляйєн із Зєлєнским обговорила? Можу закластимя, що Закон про відбір суддів у КС.
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09.03.2023 20:54 Ответить
Авжеж, тьорки не за цибулю були...
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09.03.2023 21:12 Ответить
Можу здогадуватися… - але такого смішного номера вона ще не чула.
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09.03.2023 22:35 Ответить
Права лгбт попираються... стурбована
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10.03.2023 06:42 Ответить
Ага. Особливо про призначення єрмаківського обсоса в НАБУ треба детально поговорити.

Про вихолощену Шмигалем антикорупційну програму, в якій взагалі конкретики не лишилося, теж можна.

А ще можна поговорити про антиолігархічний закон, який Венеціанка визнала фуфлом, гідним тільки для зведення рахунків з політичними опонентами.

Про те, що ЗЕлені ***** не хочуть декларувати доходи, дуже треба поговорити.

А так ні про що ЗЄ може говорити скільки завгодно...
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09.03.2023 21:47 Ответить
впевнений, що Урсула фон дер Ляєн "зачепила" це питання
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09.03.2023 22:22 Ответить
Зеля, Урсула запитувала тебе навіщо ти вимкнув опозиційні телеканали?
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09.03.2023 22:08 Ответить
Про що можна взагалі говорити з маріонеткою Єрмака?
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10.03.2023 00:51 Ответить
 
 