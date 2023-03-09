Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии

9 марта президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен процесс выполнения Украиной рекомендаций ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский написал в твиттере.

"В ходе телефонного разговора осудили сегодняшние ракетные атаки со стороны России. Приветствовали новый пакет санкций и договорились о продолжении давления на российского агрессора", - сообщил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных во время получения статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

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