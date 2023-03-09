Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии
9 марта президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен процесс выполнения Украиной рекомендаций ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский написал в твиттере.
"В ходе телефонного разговора осудили сегодняшние ракетные атаки со стороны России. Приветствовали новый пакет санкций и договорились о продолжении давления на российского агрессора", - сообщил он.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных во время получения статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.
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+4 Mykola Trofimenko #544375
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https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
Про вихолощену Шмигалем антикорупційну програму, в якій взагалі конкретики не лишилося, теж можна.
А ще можна поговорити про антиолігархічний закон, який Венеціанка визнала фуфлом, гідним тільки для зведення рахунків з політичними опонентами.
Про те, що ЗЕлені ***** не хочуть декларувати доходи, дуже треба поговорити.
А так ні про що ЗЄ може говорити скільки завгодно...