СБУ задержала экс-директора "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле. Суд арестовал их на два месяца. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 марта, Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс-генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника-начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов" Харченко (заочно) По версии следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Данное уголовное производство было открыто в апреле 2022 по ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины. По данным следствия, должностные лица ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований (НГУ, ССО, ЦСО "А" и другие), принимавших участие в подготовке к обороне стратегического для обороны столицы объекта – Гостомельского аэродрома ГП "Антонов", что привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия".

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По информации правоохранителей, в ходе досудебного расследования задокументировано, что в течение января-февраля 2022 года, должностными лицами ГП "Антонов" неоднократно принималось решение об отказе Нацгвардии в предоставлении разрешения на строительство инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта, что фактически привело к снижению обороноспособности. и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта.

Сегодня, 9 марта 2023 года, проведено 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов уголовного производства, а также сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-1 УК Украины советнику генерального директора ГП "Антонов" (бывшему генеральному директору ГП "Антонов") Бычкову С.А.; заместителю начальника – начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову А.А. и уведомление о подозрении заочно – директора авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Харченко М.Г.

Вместе с тем, 9 марта 2023 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева подозреваемым Бычкову С.А. и Нетесову А.А.. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.









Позже в СБУ сообщили , что Служба безопасности собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректора ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

По материалам следствия, в преддверии полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

"Такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 "Мрия"", - говорится в сообщении.

"Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрию", как и Украину, невозможно разрушить", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

СБУ утверждает, что в период января-февраля 2022 года чиновники прямо запретили украинским военным строить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме. Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий).

Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП "Антонов", который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.