СБУ задержала экс-директора "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле. Суд арестовал их на два месяца. ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 марта, Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс-генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника-начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов" Харченко (заочно) По версии следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Данное уголовное производство было открыто в апреле 2022 по ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины. По данным следствия, должностные лица ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований (НГУ, ССО, ЦСО "А" и другие), принимавших участие в подготовке к обороне стратегического для обороны столицы объекта – Гостомельского аэродрома ГП "Антонов", что привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия".
По информации правоохранителей, в ходе досудебного расследования задокументировано, что в течение января-февраля 2022 года, должностными лицами ГП "Антонов" неоднократно принималось решение об отказе Нацгвардии в предоставлении разрешения на строительство инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта, что фактически привело к снижению обороноспособности. и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта.
Сегодня, 9 марта 2023 года, проведено 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов уголовного производства, а также сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-1 УК Украины советнику генерального директора ГП "Антонов" (бывшему генеральному директору ГП "Антонов") Бычкову С.А.; заместителю начальника – начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову А.А. и уведомление о подозрении заочно – директора авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Харченко М.Г.
Вместе с тем, 9 марта 2023 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева подозреваемым Бычкову С.А. и Нетесову А.А.. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Позже в СБУ сообщили , что Служба безопасности собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректора ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.
По материалам следствия, в преддверии полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.
"Такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 "Мрия"", - говорится в сообщении.
"Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрию", как и Украину, невозможно разрушить", - отметил глава СБУ Василий Малюк.
СБУ утверждает, что в период января-февраля 2022 года чиновники прямо запретили украинским военным строить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме. Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта.
На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий).
Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП "Антонов", который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.
Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
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це п3дць товарісчі, повний п3дць
намагаючись зняти з себе відповідальність, влада визнає власну некомпетентність, що межує зі злочинною недбалістю!!!
зрада також чим далі, вимальовується яскравіше
Не хочете у Верховного Бубона спитати?
Відповідно до пункту 51 статуту (постанова КМУ від 31 серпня 2011 р. № 993) ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів забезпечує Генеральний директор ДК "Укроборонпром".
1. зеленський ігнорує попередження директора ЦРУ Бернса, який ще у середині січня 2022 прилетів у Київ та особисто попереджав його про широкомасштабне вторгнення та готуючийся десант москалоти на Гостомельський аеродром, а також про атаку з півдня.
2. Після січневої розмови директора ЦРУ Бернса із зеленським про підготовку росіянами атаки на Гостомель, раптом з оборони Гостомельського аеродрому зняли 4-ту бригаду Нацгвардії і відправили до Луганської області напередодні вторгнення, у 20-х числах лютого 2022, що дозволило москалям захопити аеродром сходу і швидко захопити Гостомель, Ірпінь, Бучу.
3. Тепер, щоб заплутати сліди та навішати "мудрому наріду" чергову локшину на вуха й водночас покарати не справжніх винуватців-зрадників з ОПи, а цапів-відбувайлів, заводять карні справи на якихось "терпіл" під оплески недоумків ... Реаліті шоу на крові триває...
Додаткова інфа: Спеціально для оборони аеродрома Гостомель біля нього у 2016 році за рішенням міністра МВС А.Авакова та командувача НГУ М.Балана була створена нова 4-та бригада Нацгвардії, у складі якої повноцінна та добре підготовлена батальонна тактична група, з 12 гаубицями Д-30, зенітно-артилерийським дивізіоном, до 10 танків, понад 30 БТР-3, з мінометною батареєю 120 мм. А головне - що там значна кількість кваліфікованих солдатів, сержантів та офіцерів, яких з 2016 року ретельно готували за програмою підготовки легкої піхоти, вони пройшли багато навчань, і були здатні діяти без техніки. Якщо підсилити Гостомель зенітно-ракетними комплексами, то БТГР 4-ї бригади знищить будь-який десант на гелікоптерах, оскільки ніякого важкого озброєння у них бути не може. А поки російські війська будуть їхати 200 км від кордону, будь-який вертолітний десант переб'ють разом з гелікоптерами. Але ze-мародери зробили все, щоб так не сталося і 4 бригаду НГУ да декілька днів до 24.02.22. просто відвели з Гостомеля, фактично відкривши москалям ze-лену вулицю для захоплення Києва.
Дані про 4 бригаду НГУ та про Гостомель звідси:
100% генпрокурор,
100% голова СБУ,
100% голова ГРУ,
100% Кабмін,
100% Верховна Рада,
100% керівник *****...
І де тут інтереси України????????
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Та керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
__А як це..? А що І зараз дозволи питають ..?*Шпигун на шпигуні сидить і зрадником поганяє...?
А за розмінування місць на виходу з Криму призначили винуватим вже колишнього очільника СБУ по Криму.-чергова локшина на вуха від "зеленої"шобли.
облом, конечно, был феерическим - Украинцы грудью встали на защиту Родины
но следует помнить, что подготовка к захвату Украины велась планомерно и много лет: фсб проводила вербовку руководящего состава стратегически важных объектов ( заводы, предприятия, чиновники, военные, депутаты и проч.)
не зря путлер после начала войны разогнал управление фсб, отвечавшее за подготовку к захвату Украины - результат их работы был близок к нулю
что касается Гостомеля, то я знаю, что высадку российского десанта сорвали военные, находившиеся в районе авиабазы
так что два кацапских дедка могут посидеть - ничего с ними не случится, другим людям пришлось гораздо хуже из-за , в том числе, и их деятельности
просто представьте, что в результате отсутствия оборонительных сооружений на авиабазе во время высадки российского десанта погибло больше украинских защитников, чем могло бы быть - и пусть эти старички посмотрят в глаза детям погибших
(мрійливо) Може через 2 рочки і до Зеленського завітають
Учитывая то, что война в Украине идет с 2014 г. в Украине должны быть законы о безусловной приоритетности мероприятий по укреплению обороноспособности страны. Т.е. надо сделать укрепрайон - сделали, согласно закона. А собственник (земли/объекта) получил компенсацию от государства.
Но такого закона нет. Он был не нужен Порошенко и депутатам 2014-2019 г. И тем более не нужен Зеленскому и ЕГО (а не народным) слугам.
А теперь СБУ нашли двух стрелочников в "Антонове" и устроили PR шоу. Опять всех за дураков держат? Укреплять границы с РФ тоже эти два бедолаги не давали?
Злочинна практика рішень суддів відпускати ворогів-убивць під якусь, надуману ними грошову заставу, теж є свідченням їх особистого зкацаплення та антиУкраїнської позицію і зневаги до ДЕРЖАВИ у якій вони на сімейному підряді, - на посадах СУДДІВ!!!
За 10 років дії ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ, привладні усіляко уникали КАРАТИ смертю агентів московії та проводили «дивні маніпуляції» по їх захисту!
Прикладів з березня 2014 року, убивць-вагнерівців, Цемаха, деркачів, єжеля, мертвечука, дивних втеч до московії та за кордон купи ригоАналів та комуняк привладних із сім'ями, бізнесом, банківськими рахунками, челяддю для обслуги та охоронцями!!
Вдумайтеся у цей ПЕРЕЛІК!! Тому і виникає дивне питання Зеленського, Чому ми не в НАТІ??!!!….