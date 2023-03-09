СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі. Суд арештував їх на два місяці. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 березня, Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП "Антонов" (ексгенеральному директору ДП "Антонов") Сергію Бичкову, заступнику начальника-начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП Антонов" Харченку (заочно). За версією слідства, у січні-лютому 2022 року вони неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища у Гостомелі, що призвело до зниження обороноздатності об’єкту та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці об’єкту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дане кримінальне провадження було відкрито у квітні 2022 року за ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України. За даними слідства, службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (НГУ, ССО, ЦСО "А" та інші), які брали участь у підготовці до оборони стратегічного для оборони столиці обʼєкту – Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".

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За інформацією правоохоронців, у ході досудового розслідування задокументовано, що протягом січня-лютого 2022 року, службовими особами ДП "Антонов" неодноразово приймалось рішення щодо відмови Нацгвардії у наданні дозволу на спорудження інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища, що фактично призвело до зниження обороноздатності об’єкту та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці обʼєкту.

Сьогодні, 9 березня 2023 року, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України раднику генерального директора ДП "Антонов" (колишньому генеральному директору ДП "Антонов") Бичкову С.А.; заступнику начальника – начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову О.О. та повідомлення про підозру заочно – директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Харченку М.Г.

Разом з тим, 9 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову С.А. та Нетьосову О.О. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.









Пізніше в СБУ повідомили, що Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

"Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія", - йдеться у повідомленні.

"Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо "Мрію", як і Україну, неможливо зруйнувати", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

СБУ становлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.