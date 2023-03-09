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Новини Війна
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СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі. Суд арештував їх на два місяці. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 березня, Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП "Антонов" (ексгенеральному директору ДП "Антонов") Сергію Бичкову, заступнику начальника-начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП Антонов" Харченку (заочно). За версією слідства, у січні-лютому 2022 року вони неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища у Гостомелі, що призвело до зниження обороноздатності об’єкту та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці об’єкту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дане кримінальне провадження було відкрито у квітні 2022 року за ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України. За даними слідства, службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (НГУ, ССО, ЦСО "А" та інші), які брали участь у підготовці до оборони стратегічного для оборони столиці обʼєкту – Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".

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За інформацією правоохоронців, у ході досудового розслідування задокументовано, що протягом січня-лютого 2022 року, службовими особами ДП "Антонов" неодноразово приймалось рішення щодо відмови Нацгвардії у наданні дозволу на спорудження інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища, що фактично призвело до зниження обороноздатності об’єкту та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці обʼєкту.

Сьогодні, 9 березня 2023 року, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України раднику генерального директора ДП "Антонов" (колишньому генеральному директору ДП "Антонов") Бичкову С.А.; заступнику начальника – начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову О.О. та повідомлення про підозру заочно – директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Харченку М.Г.

Разом з тим, 9 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову С.А. та Нетьосову О.О. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

СБУ затримала ексдиректора Антонова Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі. Суд арештував їх на два місяці 01
СБУ затримала ексдиректора Антонова Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі. Суд арештував їх на два місяці 02
СБУ затримала ексдиректора Антонова Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі. Суд арештував їх на два місяці 03
СБУ затримала ексдиректора Антонова Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі. Суд арештував їх на два місяці 04

Пізніше в СБУ повідомили, що Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

"Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія", - йдеться у повідомленні.

"Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо "Мрію", як і Україну, неможливо зруйнувати", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

СБУ становлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Автор: 

арешт (2537) затримання (4355) СБУ (12984) ДП "Антонов" (241) Гостомель (141)


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Топ коментарі
+94
а що з приводу виведення бойових підрозділів НГУ з Гостомеля за декілька тижнів до вторгення що привело до того, що на першому етапі обороняти довелося діловодам, бухгалтерам, роті охорони та строковикам
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09.03.2023 20:25 Відповісти
+84
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09.03.2023 20:26 Відповісти
+83
Стежив за каналом командира екіпажу "Мрії" Дмитра Антонова ще до 24 лютого 2022 року. Він жив "Мрією". Вже після деокупції Гостомеля Антонов розповідав, що керівництво "Антонова" не дозволило передислокування Мрії та інших великих транспортних літаків до Лейпцигу в січні, хоча така пропозиція надійшла. Потім, навіть 23 лютого Мрію (та й інші літаки) могли перегнати з летовища в Гостомелі за кордон. Очевидно, що аеропорт планувалося здати кацапам, і керівництво заборонило транспортування. Керівники стратегічного авіапідтриємства точно не діяли самостійно, а у координації з щурами з влади
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09.03.2023 20:35 Відповісти
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им сказали готовиться к шашлыкам, какие претензии?
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10.03.2023 00:01 Відповісти
Вірно.але керівництво аеродрому Гостомель це не керівники ДП Антонов.А як написав в коментарях один пан вище начальство і аеродрому і мрії то укроборонпром згідно закону України.то до чого тут ці стрілочники?вони можливо могли взяти на себе повноваження,тобто перевищити:але ж всім відомо як покарали за захист аеропорту Жуляни .саме за захист
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10.03.2023 13:14 Відповісти
Ну що є ще в когось сумніви що чим швидше ми ліквідуємо ФСБешну ЗЕбанду на чолі з єрмаком яка готувала Україну до повної здачі ***** після оманської "стрелки" з кремлівським бандитом патрушевим а коли це не вдалось зробити завдяки Українцям які встали на захист своєї Землі почали спецоперацію по знищенню її з середини - тим більше надії що ми ще виберемось з цього ФСБешного ЗЕболота!
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09.03.2023 21:04 Відповісти
ЄрМАЛЮК - клоун - ШО ПО БАКАНОВУ?
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09.03.2023 21:09 Відповісти
Як би була чітка вказівка з ОП то нічого ці діячі не зуміли зупинити ,тобто нас попереджали ще за місяць до вторгнення але нічого не робилося ,більше того вивели з Гостомеля полк національної гвардії і залишили літак "Мрія" ( як би він нам зараз був потрібний).
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09.03.2023 21:17 Відповісти
Не полк,а бригаду
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09.03.2023 21:39 Відповісти
стрелочники отвод от зеленой нечести и прочей жополизной шолупени залепливание правды от тех провалов в обороне за асфальтом некогда было так купюры липли на битум что не успевали сдирать и отмывать
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09.03.2023 21:24 Відповісти
Надо же, а че так быстро ? Всего ведь только год прошел !
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09.03.2023 21:25 Відповісти
А як вони могли перешкоджати, якщо це питання національної безпеки?... Дивно... Десь щось не так... Чи в законах, чи в протоколах... чи у влади...
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09.03.2023 21:28 Відповісти
Не переживайте, "доблесне" СБУ (кишенькові сявки ЗЄвлади на 70%) невдовзі заарештують селян, котрі розмінували Чонгар (((
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09.03.2023 21:35 Відповісти
Це називається "знайти козлів відпущення" - ЯКИМ чином можуть звичайні посадові особи (не знаю, добрі вони чи погані) заборонити робити подібні дії силовим структурам??? Може ЗЕКО-***** вважає всіх такими самими ідіотами, як їхні виборці, але це зовсім не так!!! Довбана брехня, щоб "ЗЄкого" зробити зеленим та пухнастим. Невдовзі ще фермерів затримають, котрі Чонгар розмінували, так???
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09.03.2023 21:32 Відповісти
Не сумніваюсь що ці підари кацапів чекали, але хто на Чонгарі перешкоджав?
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09.03.2023 21:33 Відповісти
Так що, раніше на них управи не було, тобто до лютого 2022 року?
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09.03.2023 21:35 Відповісти
це ж виходить, що у нас в країні кожна державна структура, кожний підрозділ, кожний начальнікє діє виключно на власний розсуд? тобто стратегічне планування, підзвітність і контроль відсутні на рівні Держави!
це п3дць товарісчі, повний п3дць
намагаючись зняти з себе відповідальність, влада визнає власну некомпетентність, що межує зі злочинною недбалістю!!!
зрада також чим далі, вимальовується яскравіше
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09.03.2023 21:37 Відповісти
Дмитро Антонов в перші дні війни викладав багато відео, де звинувачував керівництво підриємства в держзраді, в знищенні Мрії, його за це навіть звільняли з роботи, потім поновили. І от пройшов рік, РІК!!!!, а вони тільки підозри вручили, суки конченні. Хто того проросійського довбня призначив директором стратегічно-важливого підприємства? дерьмаки повинні за всі злочини проти України відповісти.
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09.03.2023 21:39 Відповісти
І навіть блогери наші звинувачували Д.Антонова
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09.03.2023 23:50 Відповісти
А хто зняв полк НГУ з Гостомеля перед вторгненням?

Не хочете у Верховного Бубона спитати?
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09.03.2023 21:39 Відповісти
Бригаду!
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09.03.2023 21:41 Відповісти
підозра з обшуком - через рік?! з іншого боку, авіація для зеленої наволочі - шо квантова механіка... інша справа асфальт, от за асфальт "ані би порвалі"...
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09.03.2023 21:39 Відповісти
И это через год, страшно подумать до чего дойдет наше СБУ лет через 300!!!
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09.03.2023 21:40 Відповісти
Ії вже чрез пов-року не буде. Це непорозуміння яке захищає казна-кого.
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09.03.2023 22:05 Відповісти
Мені цікаво, чому не затримані ті, що призначав цих на посади?!!!
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09.03.2023 21:40 Відповісти
цап-відбувайло нарешті знайшовся...
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09.03.2023 21:42 Відповісти
А якби не перешкоджали, то посадили за пошкодження злітної смуги
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09.03.2023 21:47 Відповісти
Відповідно до Закону України від16.06.2011 № 3531-VI суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі (майном державних підприємств, у тому числі аеропортом "Гостомель" і літаком "Мрія") є Державний концерн "Укроборонпром", який веде облік об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів.

Відповідно до пункту 51 статуту (постанова КМУ від 31 серпня 2011 р. № 993) ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів забезпечує Генеральний директор ДК "Укроборонпром".
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09.03.2023 21:54 Відповісти
Бінго!!!-Все просто як палець в зеленій жопі.дякую
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09.03.2023 22:11 Відповісти
Все вірно. Десь у січні-лютому 2022 київські жеки вивісили оголошення у багатьох багатоквартирних будинках Києва, що у підвальному приміщенні буде організоване укриття і дали мешканцям 3 дні, щоб звідти прибрали свої речі. Хто не прибрав, весь той хлам викинули на смітник. Аналогічно міг бути підготовлений до оборони і аеропорт.
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10.03.2023 00:07 Відповісти
От зелені чмошники-клоуни .не знаю наскільки вони іншому винні,Але мрію треба було евакуювати ,а не залишати під вогнем.і наказ на їх евакуацію повинні були віддати підари які перед початком війни щось знали ,бо з'їхалися в Німеччину,а мрію покинули
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09.03.2023 21:54 Відповісти
Уважно слідкуємо за руками ze-мародерів:
1. зеленський ігнорує попередження директора ЦРУ Бернса, який ще у середині січня 2022 прилетів у Київ та особисто попереджав його про широкомасштабне вторгнення та готуючийся десант москалоти на Гостомельський аеродром, а також про атаку з півдня.
2. Після січневої розмови директора ЦРУ Бернса із зеленським про підготовку росіянами атаки на Гостомель, раптом з оборони Гостомельського аеродрому зняли 4-ту бригаду Нацгвардії і відправили до Луганської області напередодні вторгнення, у 20-х числах лютого 2022, що дозволило москалям захопити аеродром сходу і швидко захопити Гостомель, Ірпінь, Бучу.
3. Тепер, щоб заплутати сліди та навішати "мудрому наріду" чергову локшину на вуха й водночас покарати не справжніх винуватців-зрадників з ОПи, а цапів-відбувайлів, заводять карні справи на якихось "терпіл" під оплески недоумків ... Реаліті шоу на крові триває...

Додаткова інфа: Спеціально для оборони аеродрома Гостомель біля нього у 2016 році за рішенням міністра МВС А.Авакова та командувача НГУ М.Балана була створена нова 4-та бригада Нацгвардії, у складі якої повноцінна та добре підготовлена батальонна тактична група, з 12 гаубицями Д-30, зенітно-артилерийським дивізіоном, до 10 танків, понад 30 БТР-3, з мінометною батареєю 120 мм. А головне - що там значна кількість кваліфікованих солдатів, сержантів та офіцерів, яких з 2016 року ретельно готували за програмою підготовки легкої піхоти, вони пройшли багато навчань, і були здатні діяти без техніки. Якщо підсилити Гостомель зенітно-ракетними комплексами, то БТГР 4-ї бригади знищить будь-який десант на гелікоптерах, оскільки ніякого важкого озброєння у них бути не може. А поки російські війська будуть їхати 200 км від кордону, будь-який вертолітний десант переб'ють разом з гелікоптерами. Але ze-мародери зробили все, щоб так не сталося і 4 бригаду НГУ да декілька днів до 24.02.22. просто відвели з Гостомеля, фактично відкривши москалям ze-лену вулицю для захоплення Києва.

Дані про 4 бригаду НГУ та про Гостомель звідси:
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09.03.2023 22:06 Відповісти
Ну що, товариство, зрадницький режим ЗЕ"ка повністю узурпував владу! кожен" силиви"особисто присягався зраднику а не Україні:
100% генпрокурор,
100% голова СБУ,
100% голова ГРУ,
100% Кабмін,
100% Верховна Рада,
100% керівник *****...
І де тут інтереси України????????
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09.03.2023 22:14 Відповісти
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Та керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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09.03.2023 22:26 Відповісти
Дуже сподіваюсь на справедливе розслідування, і що є достатньо вагомі аргументи щоб тримати вченого в слідчому ізоляторі. Мені пощастило бути поруч з людьми академії наук України, в таких людей зазвичай гроші на останньому місці. Почитайте про цього екс директора: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sergij-bichkov-vidrodimo-kolektiv-odnodumciv-anton/
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09.03.2023 22:32 Відповісти
Саме цікаве, що особи, які могли віддати наказ на переміщення бригаді, що мала захищати Гостомель, вже всі мертві (вчасна "випадкова" трагедія в Броварах) і тут СБУ почала шукати стрілочників. Укріплення без захисників значно спростили б задачу москальського десанту, але їх не підготували заздалегідь, бо були дуже самовпевнені у "другій армії світу". На кого працює СБУ?
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10.03.2023 08:17 Відповісти
Вот это скорость. А могли ведь ещё с годик подождать.
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09.03.2023 22:52 Відповісти
А в ОПі, Раді коли почнете зрадників затримувати?
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09.03.2023 23:07 Відповісти
https://youtu.be/4cR2rdGKcLk
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09.03.2023 23:12 Відповісти
службовими особами ДП "Антонов" неодноразово приймалось рішення щодо відмови Нацгвардії у наданні дозволу на спорудження інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища, що фактично призвело до зниження обороноздатності об'єкту та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці обʼєкту. ???
__А як це..? А що І зараз дозволи питають ..?*Шпигун на шпигуні сидить і зрадником поганяє...?
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10.03.2023 05:45 Відповісти
Когда всех сруцкимирных в Украине уничтожат? Они известны и при власти.
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10.03.2023 00:16 Відповісти
те.що всі ці бичкови ждали своїх сородичів-русню сумнівій немає....а чому до цього часу не заарештовано людину яка дала наказ перед нападом передислокувати бригаду НГУ з Гостомеля під Харків? а де людина,яка зняла перед нападом бригаду з Чонгара і направила її на стрільби,на полігон??
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10.03.2023 00:22 Відповісти
Це державна таємниця.
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10.03.2023 00:35 Відповісти
Зе!команда створила черговий номер цирка "Шапито" з переслідування цих старих пердунів.
А за розмінування місць на виходу з Криму призначили винуватим вже колишнього очільника СБУ по Криму.-чергова локшина на вуха від "зеленої"шобли.
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10.03.2023 00:33 Відповісти
Стрілочників знайшли та імітують діяльність. Потягають трохи і відмажуть.
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10.03.2023 07:48 Відповісти
Насміхаються над нами,мають за бидло
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10.03.2023 01:43 Відповісти
А що заважало заарештувати цих колаборантів до 24.02 за перешкоджання обороні країни?
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10.03.2023 01:46 Відповісти
А через 2 місяці їх тихо відпустять ?
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10.03.2023 02:09 Відповісти
Так ! Бо винні не вони, а їх керманичі !
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10.03.2023 07:13 Відповісти
Як два дідугани можуть перешкоджати військовим, кинули їх в багажник автомобіля і робіть своє діло.
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10.03.2023 03:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F4gCrkraDUA Чому не врятували літак АН-225 «Мрія»? Скільки коштує відновлення? | Анатолій Вовнянко | СтопКор
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10.03.2023 05:29 Відповісти
Ці падлюки з підприємсва "Антонов" точно працювали на засРашку!! А зелені падлюки з самого верхнього ешелону влади цим гнидам сприяли!! Зуб даю!!
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10.03.2023 06:38 Відповісти
Вони виконували накази зверху.
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10.03.2023 07:11 Відповісти
вообще-то, исходя из информации в сетях, арестовывать надо зеленского, которому Бернс передал всю информацию о направлении наступления кацапов, а оно, зеленая сопля, все скрыло... ОТОЖ! так что первый враг Украины уже давным-давно определен, но оно до сих пор распускает сопли по экрану тиливизира...
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10.03.2023 07:06 Відповісти
по версии следствия видмовлялы в сооружении оборонительных укреплений--- ВНИМАНИЕ-- ЯНВАРЬ , ФЕВРАЛЬ 22ГОДА , а нэ пизно всралыся , да и как такое возможно на стратегическом аэродроме под КИЕВОМ спрашивать ,,разрешение,, у ,,хозяев,, на постройку укрепраена
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10.03.2023 07:08 Відповісти
Знайшли відбувайлів ))) Вони думають, що цим зможуть нам очі замилити ))) Доберемось!
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10.03.2023 07:34 Відповісти
У разі наявності там укріплень та відсутності оборонців задача москалів була б простішою. Просто з цікавості, навіщо будувати укріплення, якщо їх не було кому захищати, бо захисників звідти просто свідомо вивели перед нападом? Якийсь повний треш з цим розслідуванням СБУ.
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10.03.2023 07:37 Відповісти
фсбэшный завхоз Елдак рулит, очередное кино для ЗЕБилов от ручного малюка.....
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10.03.2023 08:06 Відповісти
Зачем этих пенсионеров встревожили ? Они спокойно дремали у себя на заводе, никому не мешая.
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10.03.2023 08:19 Відповісти
Коментувати - легко. Обрати проукраїнську владу - важко. Обираємо то Януковича, то Зеленського...
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10.03.2023 08:23 Відповісти
кацапы планировали захватить полУкраины за неделю - свидетельств этого очень много: и парадная форма в обозах, и оркестры, науськаные на кацапские марши, и продвижение колоннами к крупным городам, и действия спецназа непосредственно в Киеве и Харькове, и даже доклады западных разведчиков из Москвы о планах кремля справиться за считаные дни
облом, конечно, был феерическим - Украинцы грудью встали на защиту Родины
но следует помнить, что подготовка к захвату Украины велась планомерно и много лет: фсб проводила вербовку руководящего состава стратегически важных объектов ( заводы, предприятия, чиновники, военные, депутаты и проч.)
не зря путлер после начала войны разогнал управление фсб, отвечавшее за подготовку к захвату Украины - результат их работы был близок к нулю
что касается Гостомеля, то я знаю, что высадку российского десанта сорвали военные, находившиеся в районе авиабазы
так что два кацапских дедка могут посидеть - ничего с ними не случится, другим людям пришлось гораздо хуже из-за , в том числе, и их деятельности
просто представьте, что в результате отсутствия оборонительных сооружений на авиабазе во время высадки российского десанта погибло больше украинских защитников, чем могло бы быть - и пусть эти старички посмотрят в глаза детям погибших
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10.03.2023 08:33 Відповісти
А вони що ще по цей час на своїх посадах??????????
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10.03.2023 08:33 Відповісти
шукають стрілочників бо падли знають що прийде час відповіді і за Гостомель і за Чонгар і за шашлички. По Гостомелю і Мрії вже бачу знайшли цапа-відбувайла. Шо там по Чонгару???
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10.03.2023 09:08 Відповісти
Їх будуть вимінювати я так думаю, але за те скільки вони насели збитків, це як мінімум як генерали повинні рахуваться на обміні
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10.03.2023 10:27 Відповісти
Добре. Дуже добре.
(мрійливо) Може через 2 рочки і до Зеленського завітають
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10.03.2023 10:45 Відповісти
" ...вони неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища у Гостомелі, що призвело до зниження обороноздатності об'єкту ..."

Учитывая то, что война в Украине идет с 2014 г. в Украине должны быть законы о безусловной приоритетности мероприятий по укреплению обороноспособности страны. Т.е. надо сделать укрепрайон - сделали, согласно закона. А собственник (земли/объекта) получил компенсацию от государства.
Но такого закона нет. Он был не нужен Порошенко и депутатам 2014-2019 г. И тем более не нужен Зеленскому и ЕГО (а не народным) слугам.
А теперь СБУ нашли двух стрелочников в "Антонове" и устроили PR шоу. Опять всех за дураков держат? Укреплять границы с РФ тоже эти два бедолаги не давали?
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10.03.2023 10:55 Відповісти
Тю! Так САМ же сказав: "Не нагнітайте паніку, їжте шашлики!"
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10.03.2023 11:17 Відповісти
Коломйский трясётся от страха, в башке бородатой бабушки крутится только одна мысль "Они придут за мной".
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10.03.2023 11:18 Відповісти
Когда Ахметова посадят, там также как в Гостомеле военнных не пускали на Азовсталь.
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10.03.2023 11:38 Відповісти
І року не пройшло. 😏
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10.03.2023 12:30 Відповісти
«Безсилля» дивне привладних, а у більшості випадків, і просто саботаж щодо притягнення до відповідальності агентури московії ***** (від нардепів ВРУ🐷 і аж до коригувальників та памощнікаф убивць Українців) під час дії ВОЄННОГО СТАНУ, спонукають Українців до проведення простого, зрозумілого та короткого СУДУ НАРОДНОГО👍✊⚔️❤️🪖‼️🇺🇦

Злочинна практика рішень суддів відпускати ворогів-убивць під якусь, надуману ними грошову заставу, теж є свідченням їх особистого зкацаплення та антиУкраїнської позицію і зневаги до ДЕРЖАВИ у якій вони на сімейному підряді, - на посадах СУДДІВ!!!
За 10 років дії ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ, привладні усіляко уникали КАРАТИ смертю агентів московії та проводили «дивні маніпуляції» по їх захисту!
Прикладів з березня 2014 року, убивць-вагнерівців, Цемаха, деркачів, єжеля, мертвечука, дивних втеч до московії та за кордон купи ригоАналів та комуняк привладних із сім'ями, бізнесом, банківськими рахунками, челяддю для обслуги та охоронцями!!

Вдумайтеся у цей ПЕРЕЛІК!! Тому і виникає дивне питання Зеленського, Чому ми не в НАТІ??!!!….
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10.03.2023 12:30 Відповісти
Запахло жареним. Пошукайте винних ліпше в ОПУ.
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10.03.2023 13:02 Відповісти
Через рік???
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10.03.2023 13:07 Відповісти
Як і в справі з лопатками до моторсічівських двигунів, які вироблялися на території ЛДНР, вилазять вуха Голови Державіаслужби Більчука О.В.. У 2017 році Верховна Рада прийняла нову редакцію Закону України Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації. З урахуванням обстановки, що складалася, та можливих негативних перспектив розвитку ситуації у країні, за пропозицією силових структур вводилася озброєна охорона цивільних аеропортів на всій території України. Верховна Рада цим Законом давала Державіаслужбі шість місяців для приведення нормативної бази, у тому числі з цього питання, до вимог цього Закону. То б то, з 2018 року всі цивільні аеропоти України повинні були охоронятися озброєною охороною (ВОХОР). Проте, з цього питання досі нічого не зроблено. Фактично Більчук та його підлеглі своєю бездіяльністю знизили рівень захисти цивільної авіації від тероризму та, можливо, сприяли захопленню ЛВТДБ Антонова (аеропорт Гостомель).
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10.03.2023 19:15 Відповісти
шукають цапів - відбувайлів, зелені думаютьт відмазатись
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12.03.2023 18:34 Відповісти
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