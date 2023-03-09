СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі. Суд арештував їх на два місяці. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 березня, Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП "Антонов" (ексгенеральному директору ДП "Антонов") Сергію Бичкову, заступнику начальника-начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП Антонов" Харченку (заочно). За версією слідства, у січні-лютому 2022 року вони неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища у Гостомелі, що призвело до зниження обороноздатності об’єкту та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці об’єкту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дане кримінальне провадження було відкрито у квітні 2022 року за ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України. За даними слідства, службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (НГУ, ССО, ЦСО "А" та інші), які брали участь у підготовці до оборони стратегічного для оборони столиці обʼєкту – Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".
За інформацією правоохоронців, у ході досудового розслідування задокументовано, що протягом січня-лютого 2022 року, службовими особами ДП "Антонов" неодноразово приймалось рішення щодо відмови Нацгвардії у наданні дозволу на спорудження інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища, що фактично призвело до зниження обороноздатності об’єкту та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці обʼєкту.
Сьогодні, 9 березня 2023 року, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України раднику генерального директора ДП "Антонов" (колишньому генеральному директору ДП "Антонов") Бичкову С.А.; заступнику начальника – начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову О.О. та повідомлення про підозру заочно – директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Харченку М.Г.
Разом з тим, 9 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову С.А. та Нетьосову О.О. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.
Пізніше в СБУ повідомили, що Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.
За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.
"Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія", - йдеться у повідомленні.
"Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо "Мрію", як і Україну, неможливо зруйнувати", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.
СБУ становлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.
На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).
Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.
Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.
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це п3дць товарісчі, повний п3дць
намагаючись зняти з себе відповідальність, влада визнає власну некомпетентність, що межує зі злочинною недбалістю!!!
зрада також чим далі, вимальовується яскравіше
Не хочете у Верховного Бубона спитати?
Відповідно до пункту 51 статуту (постанова КМУ від 31 серпня 2011 р. № 993) ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів забезпечує Генеральний директор ДК "Укроборонпром".
1. зеленський ігнорує попередження директора ЦРУ Бернса, який ще у середині січня 2022 прилетів у Київ та особисто попереджав його про широкомасштабне вторгнення та готуючийся десант москалоти на Гостомельський аеродром, а також про атаку з півдня.
2. Після січневої розмови директора ЦРУ Бернса із зеленським про підготовку росіянами атаки на Гостомель, раптом з оборони Гостомельського аеродрому зняли 4-ту бригаду Нацгвардії і відправили до Луганської області напередодні вторгнення, у 20-х числах лютого 2022, що дозволило москалям захопити аеродром сходу і швидко захопити Гостомель, Ірпінь, Бучу.
3. Тепер, щоб заплутати сліди та навішати "мудрому наріду" чергову локшину на вуха й водночас покарати не справжніх винуватців-зрадників з ОПи, а цапів-відбувайлів, заводять карні справи на якихось "терпіл" під оплески недоумків ... Реаліті шоу на крові триває...
Додаткова інфа: Спеціально для оборони аеродрома Гостомель біля нього у 2016 році за рішенням міністра МВС А.Авакова та командувача НГУ М.Балана була створена нова 4-та бригада Нацгвардії, у складі якої повноцінна та добре підготовлена батальонна тактична група, з 12 гаубицями Д-30, зенітно-артилерийським дивізіоном, до 10 танків, понад 30 БТР-3, з мінометною батареєю 120 мм. А головне - що там значна кількість кваліфікованих солдатів, сержантів та офіцерів, яких з 2016 року ретельно готували за програмою підготовки легкої піхоти, вони пройшли багато навчань, і були здатні діяти без техніки. Якщо підсилити Гостомель зенітно-ракетними комплексами, то БТГР 4-ї бригади знищить будь-який десант на гелікоптерах, оскільки ніякого важкого озброєння у них бути не може. А поки російські війська будуть їхати 200 км від кордону, будь-який вертолітний десант переб'ють разом з гелікоптерами. Але ze-мародери зробили все, щоб так не сталося і 4 бригаду НГУ да декілька днів до 24.02.22. просто відвели з Гостомеля, фактично відкривши москалям ze-лену вулицю для захоплення Києва.
Дані про 4 бригаду НГУ та про Гостомель звідси:
100% генпрокурор,
100% голова СБУ,
100% голова ГРУ,
100% Кабмін,
100% Верховна Рада,
100% керівник *****...
І де тут інтереси України????????
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Та керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
__А як це..? А що І зараз дозволи питають ..?*Шпигун на шпигуні сидить і зрадником поганяє...?
А за розмінування місць на виходу з Криму призначили винуватим вже колишнього очільника СБУ по Криму.-чергова локшина на вуха від "зеленої"шобли.
облом, конечно, был феерическим - Украинцы грудью встали на защиту Родины
но следует помнить, что подготовка к захвату Украины велась планомерно и много лет: фсб проводила вербовку руководящего состава стратегически важных объектов ( заводы, предприятия, чиновники, военные, депутаты и проч.)
не зря путлер после начала войны разогнал управление фсб, отвечавшее за подготовку к захвату Украины - результат их работы был близок к нулю
что касается Гостомеля, то я знаю, что высадку российского десанта сорвали военные, находившиеся в районе авиабазы
так что два кацапских дедка могут посидеть - ничего с ними не случится, другим людям пришлось гораздо хуже из-за , в том числе, и их деятельности
просто представьте, что в результате отсутствия оборонительных сооружений на авиабазе во время высадки российского десанта погибло больше украинских защитников, чем могло бы быть - и пусть эти старички посмотрят в глаза детям погибших
(мрійливо) Може через 2 рочки і до Зеленського завітають
Учитывая то, что война в Украине идет с 2014 г. в Украине должны быть законы о безусловной приоритетности мероприятий по укреплению обороноспособности страны. Т.е. надо сделать укрепрайон - сделали, согласно закона. А собственник (земли/объекта) получил компенсацию от государства.
Но такого закона нет. Он был не нужен Порошенко и депутатам 2014-2019 г. И тем более не нужен Зеленскому и ЕГО (а не народным) слугам.
А теперь СБУ нашли двух стрелочников в "Антонове" и устроили PR шоу. Опять всех за дураков держат? Укреплять границы с РФ тоже эти два бедолаги не давали?
Злочинна практика рішень суддів відпускати ворогів-убивць під якусь, надуману ними грошову заставу, теж є свідченням їх особистого зкацаплення та антиУкраїнської позицію і зневаги до ДЕРЖАВИ у якій вони на сімейному підряді, - на посадах СУДДІВ!!!
За 10 років дії ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ, привладні усіляко уникали КАРАТИ смертю агентів московії та проводили «дивні маніпуляції» по їх захисту!
Прикладів з березня 2014 року, убивць-вагнерівців, Цемаха, деркачів, єжеля, мертвечука, дивних втеч до московії та за кордон купи ригоАналів та комуняк привладних із сім'ями, бізнесом, банківськими рахунками, челяддю для обслуги та охоронцями!!
Вдумайтеся у цей ПЕРЕЛІК!! Тому і виникає дивне питання Зеленського, Чому ми не в НАТІ??!!!….