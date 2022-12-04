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Зі знищеної "Мрії" росіяни вкрали запчастини, - захисник аеропорту в Гостомелі Ілюхін

мрія

Під час перебування в аеропорту Гостомеля російські сили встигли вкрасти запчастини з відомого українського літака Ан-225 "Мрія", який був знищений у лютому.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів полковник, командир 4 бригади швидкого реагування Нацгвардії Артем Ілюхін, повідомляє Цензор.НЕТ. Його бригада брала участь у бойових діях на злітній смузі аеропорту Гостомеля.

Ілюхін розказав, що "Мрія" була знищена під час боїв, але основного ураження їй завдали підрозділи РФ.

"Вона була в декількох місцях - потім уже було видно - спеціально підпалена", - сказав полковник.

За його словами, представники льотної школи РФ кілька разів приїжджали з відрядженням до Гостомеля: "Свідчить, що основні комплектувальні деталі, які є найбільш цінними, були забрані росіянами з літака. З "корінням" видерті плати, проводи тощо", - розповів військовий.

Також читайте: У компанії "Антонов" уточнили інформацію про будівництво нової "Мрії": розпочалися конструкторські роботи, готові 30% комплектуючих

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів найбільший у світі транспортний літак - Ан-225 "Мрія". За підрахунками "Укроборонпрому", його відновлення коштуватиме більш як 3 мільярди доларів.

Автор: 

мародерство (339) Гостомель (139) Мрія (118)


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Топ коментарі
+47
А чому ж перегнали її в Лейпціг? Затоплено і наш флагман "Сагайдачний", викрадене скіфське золото і пограбовані всі музейні експонати з Мелітополя, Маріуполя, Бердянська, Херсону та інших міст. А скільки вкрадено кораблів і буксирів з портів Азовського моря? А скільки сільгосптехніки і зерна? Про це якось забувають говорити піарщики.
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04.12.2022 16:06
+46
Зато руководство вовремя с...бало в Берлин.
А самолет вывезти за собой похерили.
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04.12.2022 16:05
+43
за это преступление надо судить прежде всего наших головотяпов, саботажников, предателей...
а мародерство руцких - это не диво-дивное... а что думали они Мрію беречь будут?
конечно растащили на запчасти , конечно их спецы должны были успеть выдрать самое ценное и важное, прежде чем буряты ее спалят...
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04.12.2022 16:08
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Зато руководство вовремя с...бало в Берлин.
А самолет вывезти за собой похерили.
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04.12.2022 16:05 Відповісти
А у "руководства" не стояло завдання порятунку літака,стояло завдання його надати окупантам-виконали й звалили!
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04.12.2022 16:10 Відповісти
Украінські очільники знали ж шо рашка нападе -- то чого Мрія не вилетіла .
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04.12.2022 16:06 Відповісти
ну ани ж не ожидали что так "глубоко и со всех сторон" нападет... ани думали про шашлыки...
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04.12.2022 16:10 Відповісти
Бо хтось там думав що все закінчиться за три дні.
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04.12.2022 16:12 Відповісти
Думаю там такие же п..дарасы как Богуслаев.
Комуняки.
Им по...уй Украина и что с ней будет.
Только бабло свое та діточки.
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04.12.2022 16:20 Відповісти
А чому ж перегнали її в Лейпціг? Затоплено і наш флагман "Сагайдачний", викрадене скіфське золото і пограбовані всі музейні експонати з Мелітополя, Маріуполя, Бердянська, Херсону та інших міст. А скільки вкрадено кораблів і буксирів з портів Азовського моря? А скільки сільгосптехніки і зерна? Про це якось забувають говорити піарщики.
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04.12.2022 16:06 Відповісти
Піарщики зараз по пунктам незламності шаряться, інспектують, що закупили громади і волонтери. "Котлета" навіть з мукачівського фронту приїхав інспектувати.
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04.12.2022 16:49 Відповісти
за это преступление надо судить прежде всего наших головотяпов, саботажников, предателей...
а мародерство руцких - это не диво-дивное... а что думали они Мрію беречь будут?
конечно растащили на запчасти , конечно их спецы должны были успеть выдрать самое ценное и важное, прежде чем буряты ее спалят...
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04.12.2022 16:08 Відповісти
параша - країна ЗЛОДЮГ І ВБИВЦЬ 😠
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04.12.2022 16:08 Відповісти
Хто би сумнівався? А, да, точно, треба спочатку в очі подивитись ...
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04.12.2022 16:13 Відповісти
Как самолет может стоить 3 лярда? - Он из золота? Или новые дачи на испанском курорте сильно подорожали?
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04.12.2022 16:14 Відповісти
Сначала - пусть положат на стол обоснование окупаемости.
Зачем он, если есть "Руслан" ?
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04.12.2022 16:36 Відповісти
Казали ,що і за сто років не окупится....
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05.12.2022 10:49 Відповісти
несерійний,то раз.по друге будувати його по старому проекту тупо,там треба все міняти,тобто по суті спроектувати ледь не заново,то два,а по трете Антонов не взмозі його сам побудувати,і ніколи не був,усі Руслани і Мрії будував весь совок,а по четверте нафіга воно нам зараз питання відкрите...
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04.12.2022 21:40 Відповісти
Саме так: нафіга, якщо є "Руслани" в робочому стані.
Станемо найбагатшою країною Європи (а не найбіднішою) -
от тоді й займемось таким літаком.
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04.12.2022 21:55 Відповісти
Кацапури мабуть мідь з двигунів наковиряли.
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04.12.2022 16:23 Відповісти
Пригадуєте, як за кілька тижнів до війни, генпрокуратура вивозила документи з Києва до Львова.
Папірці.

Але ж ніхто не врятував Мрію. Ніхто не вивіз цінності з Музеїв нині захоплених міст.
Ніхто нічого не робив.
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04.12.2022 16:24 Відповісти
А сьогодні той ніхто, що не врятував музеї, якого всі знають ще по телеканалу Бені "1+1" ткаченко гарно захищає права московських попів і секти, яка тут назвала себе сама "Українською православною церквою". І попри те, що ті накоїли купу злочинів, що народ аж кипитьть, він тихо захищає минулих і майбутніх виборців Боневтіка. Для них це головне, а не цінності нації.
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04.12.2022 16:30 Відповісти
По папірцям можно організувати кримінальну справу, а по музейним артефактм ні.
Звичайна логіка.
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04.12.2022 17:31 Відповісти
Мрия - красноречивый показатель того, что никто не готовился к вторжению, хотя западные разведки кричали об этом. Строились дороги, жрались шашлыки, шло беззаботное карнавальное веселье в преддверии надвигающейся широкомасштабной войны. Мрию спасти можно было элементарно, перегнав ее за пределы страны, но этого и многого другого никто не сделал. Зато откуда то постоянно вылазят говнопиарщики с говнопиарными идеями, по типу постройки новой Мрии. Тут у них креатив работает.
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04.12.2022 16:26 Відповісти
Навпаки. Готувалися дуже інтенсивно ще з поїздки в Оман... Будували дороги, бункер для Зє, розміновували Чонгар ... і все інше просто не робили.
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04.12.2022 16:37 Відповісти
Питання, чому не евакуювали мрію і коли саме були зняті деталі. Може їх зняли до, тому мрія і не полетіла.
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04.12.2022 16:47 Відповісти
Когда они успели если там постоянно шли бои? Да и смысл там было что то на запчасти дербанить так как самолет уже дедушкой был. А то что росийские специалисты приезжали еще одно доказательство что Мрiю специально не евакуировали а хотели сдать рашистам целехонькой. Но орки приехали и от злости что самолет разрушен раскурочили от злости все что могли.
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04.12.2022 16:34 Відповісти
ну серед кацапів теж є "металісти",не думаю що хтось знімав з/ч,скоріш за все заради дорогоцінного брухту...
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04.12.2022 21:42 Відповісти
Даже безбашенный в финансовом отношении СССР не стал строить
второй экземпляр Ан-225, потому что накладно, и перевозить на нём нечего. Есть "Русланы" с такой же грузовой кабиной, и заказы для них
надо кропотливо искать по всему миру.
А на Западе крупные грузы возит грузовая версия Боинга-747.
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04.12.2022 16:34 Відповісти
Бо гроши треба красти!
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04.12.2022 16:36 Відповісти
Нет, " Мрия " нужна! В ее грузовой отсек загрузить всю зеленожопую коду слуг народа , вместе с их родителями и выродками и отправить к ****** матери, навсегда, очисть Украину от дерьма !!!
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04.12.2022 17:34 Відповісти
Утверждение " "Русланы" с такой же грузовой кабиной" - не соответствует действительности. Вместимость "Мрии" - значительно больше. И да, периодически возникали грузы, которые НИ НА ЧЕМ кроме "Мрии" не перевезти.
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04.12.2022 18:17 Відповісти
Грузовая кабина "Руслана" и "Мрии" имеют одинаковую высоту и ширину.
У "Мрии" она длиннее на 7,5 м. Основная разница не в размерах, а в грузоподъёмности.
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04.12.2022 20:54 Відповісти
По сообщению Дмитрия Антонова (основного пилота Мрии) они перевозили грузы, которые ИМЕННО ПО ГАБАРИТАМ помещались только во Мрию.
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05.12.2022 15:03 Відповісти
О, так!
Я практично впевнений, що якби не "вирвані з дротами плати", то ви б за тиждень літак відновили!
Брехуни срані.
Вже краще стуліть пельки і не *******, бо просто гидко це чути!
І знову ця шарманка про відновлення!
Вже ********* руки у паскуд: сподіваюсь, що хріна собачого ви отримаєте, а не гроші!
Три мільярди: да самий дорогий літак в історії людства, бомбардувальник-невидимка і B-2 "Spirit", коштує один мільярд долларів!
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04.12.2022 16:35 Відповісти
Аби не плати, то дві розжувані гумки і Мрія б злетіла.
Кому народ більше повірить - здоровому глузду чи Зе, звісно Зе.
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04.12.2022 17:28 Відповісти
PS
Цей коментар, відноситься виключно до чиновників "Укроборонпрому" та "Антонова"!
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04.12.2022 18:20 Відповісти
Какое падло конкретно продвигает идею второго экземпляра за 3 млрд.?
У него есть фамилия, имя и отчество ?
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04.12.2022 16:39 Відповісти
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04.12.2022 16:40 Відповісти
На картинке - Парень Особой Ценности (ПОЦ)
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04.12.2022 16:51 Відповісти
Прізвище - Про*балі
Імя - Володимир
По батькові - Александрович

 НІЯКИЙ ВІН НЕ БОНЕВТІК 😀
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04.12.2022 17:26 Відповісти
Всі, хто "про*рав" Мрію - при посадах, навіть кримінальних справ за халатність не отримали, навіть збирають з людей по копійці (о, цей щедрий український народ, який завжди донатить) на відновлення Мрії. Та які їм гроші, корупціонерам! Щодо деталей - то може їх ще до вторгнення зняли і передали кому треба (може тому і не полетіла Мрія, бо не могла без деталей), нема такої версії? Так ловіть!
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04.12.2022 16:45 Відповісти
Просто ті хто ледь не прострав країну, вирішують хто і на який посаді буде.
На фоні людй, завдяки яким кацапи влізли на південь, північ, та північний схід України, людей, що просрали літак, взагалі можна не помітити.
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04.12.2022 16:57 Відповісти
Рука руку миє. Для мене посадовці антонова це щось типу богуслаєва, не здивувала б зрада.
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04.12.2022 17:15 Відповісти
То что не вывезли самолет в Германию, виновата не только администрация завода, но и власть страны. Ведь "Антонов" это гос предприятие. В важнейших вещах оно должно контролироваться властью.
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04.12.2022 16:56 Відповісти
да да, всякие пакеты на случай войны (особенно, если война то никуда не девалась а вполне себе интенсивно шла все 8 лет и люди гибли ежедневно). должны были бы быть. и последствия при невыполнении конфискация\статья и т.п. и эвакуация ценностей\людей и т.п. проблема в том что все время у нас рулят мародеры которые считают что и так все обойдется. оказывается - нет, работать надо, думать, логику включать и т.п.
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04.12.2022 17:59 Відповісти
"Мрію" знищила ФСБешна ЗЕбанда - крапка!!!
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04.12.2022 17:17 Відповісти
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04.12.2022 17:22 Відповісти
Ще пропущено літо 2022г: "Кров дітей Маріуполя на руках західних союзників".
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04.12.2022 18:43 Відповісти
Які ні про що не попереджади 28 разів зеленського особово, особливо директор ЦРУ.
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04.12.2022 18:48 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:

1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року . Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
33) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
34) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
35) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
36) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
37) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
38) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
39) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
40) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
41) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
42) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
43) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
44) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
45) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
46) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
47) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
48) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
50) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
51) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
52) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
53) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
54) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
55) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
56) Скандальний заклик міні
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04.12.2022 17:32 Відповісти
Так, його елохторату є чим пишатися!
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04.12.2022 17:38 Відповісти
Да,***,на кацапов много ещё чего можно свалить.
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04.12.2022 17:47 Відповісти
Зе казав що збудує ще одну. Він же не лох якийсь.
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04.12.2022 18:28 Відповісти
і для чого їм це? вони ж не будуть будувати такий літак. китайцям подарують, вибл..кі.
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04.12.2022 18:31 Відповісти
охфигеть... кому это старье нужно было...
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04.12.2022 19:03 Відповісти
при війні олігархі рахують гроші ,а простий народ могили.
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04.12.2022 19:04 Відповісти
А у Боневтіка до керівництва Антонова ніяких питань? Тому що саме так і було задумано?
Така думка виникає особливо якщо співпіставити з долею генерала Кривоноса який самостійно організував оборону аєропорту Жуляни. За це на нього відкрили кримінальну справу і зараз, під час війни, колись зам командуючого військ спецоперацій, офіцер з багатим бойовим досвідом сидить без діла.
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04.12.2022 20:16 Відповісти
Ну так кацап,курва,сам не свій буде,коли що небудь не вкраде.
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04.12.2022 20:19 Відповісти
Скрепненько так, по высоко духовному воровали...
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04.12.2022 22:08 Відповісти
Что тут удивляться. Это аксиома, рашист всегда украдет. А почему Мрию оставили это вопрос, на который все знают ответ. Потому что предатели есть и их никто не выводит на чистую воду.
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04.12.2022 22:35 Відповісти
Земрази его спецом за два дня до атаки на ремонт типа поставили,как и сдали киевскую и херсонскую области.
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04.12.2022 23:00 Відповісти
В Гостомеле высадился кацапский спецназ. Там шел очень плотный непрерывный бой в течение всего дня.
Вопрос.
А разве кацапан в ходе боя делать было нечего, как бросить свои позиции и лазить под обстрелами по самолету, чтобы вырывать платы и другие комплектующие?
Зачем оно им было нужно? Их задача была на уровне инстинкта - выжить, а не отверткой крутить винты и болты.
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05.12.2022 07:26 Відповісти
 
 