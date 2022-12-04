Зі знищеної "Мрії" росіяни вкрали запчастини, - захисник аеропорту в Гостомелі Ілюхін

Під час перебування в аеропорту Гостомеля російські сили встигли вкрасти запчастини з відомого українського літака Ан-225 "Мрія", який був знищений у лютому.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів полковник, командир 4 бригади швидкого реагування Нацгвардії Артем Ілюхін, повідомляє Цензор.НЕТ. Його бригада брала участь у бойових діях на злітній смузі аеропорту Гостомеля.

Ілюхін розказав, що "Мрія" була знищена під час боїв, але основного ураження їй завдали підрозділи РФ.

"Вона була в декількох місцях - потім уже було видно - спеціально підпалена", - сказав полковник.

За його словами, представники льотної школи РФ кілька разів приїжджали з відрядженням до Гостомеля: "Свідчить, що основні комплектувальні деталі, які є найбільш цінними, були забрані росіянами з літака. З "корінням" видерті плати, проводи тощо", - розповів військовий.

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Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів найбільший у світі транспортний літак - Ан-225 "Мрія". За підрахунками "Укроборонпрому", його відновлення коштуватиме більш як 3 мільярди доларів.