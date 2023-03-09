В Житомирской области ввели графики отключения света
В Житомирской области с четверга, 9 марта, будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОВА.
Как отметили в ведомстве, отключения будут происходить по секторам.
Если ваш адрес в указанный период времени находится в красной зоне, то вероятность отключения составляет 75-100%.
Если ваш адрес в желтой зоне, то вероятность отключения – 25-50%. В белой – электроэнергия гарантирована при условии отсутствия аварийных отключений или плановых работ.
Напомним, россияне сегодня, 9 марта, в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Позже стало известно, что в результате атаки в Житомире нет воды, света и отопления.
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IgorYakovlevich
показать весь комментарий09.03.2023 21:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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