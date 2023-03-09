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Новости
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В Житомирской области ввели графики отключения света

ремонт,електроенергія,електрика,світло

В Житомирской области с четверга, 9 марта, будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОВА.

Как отметили в ведомстве, отключения будут происходить по секторам.

Если ваш адрес в указанный период времени находится в красной зоне, то вероятность отключения составляет 75-100%.

Если ваш адрес в желтой зоне, то вероятность отключения – 25-50%. В белой – электроэнергия гарантирована при условии отсутствия аварийных отключений или плановых работ.

В Житомирской области ввели графики отключения света 01

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Напомним, россияне сегодня, 9 марта, в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Позже стало известно, что в результате атаки в Житомире нет воды, света и отопления.

Автор: 

Житомир (688) обстрел (27885) Тарифы на электроэнергию (2174) Житомирская область (1414)


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За поребриком місяць ракети для сьогоднішньої атаки збирали, щоб нам знову графіки відключень запровадили. Так за пару тижнів полагодимо. Щоправда, загиблих на Львівщині не повернеш, але що запоребрику від того. І звідки в них стільки ненависті?
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09.03.2023 21:38 Ответить
 
 