У Житомирській області запровадили графіки відключення світла
На Житомирщині з четверга, 9 березня, діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессслужбу Житомирської ОВА.
Як зазначили у відомстві, відключення будуть відбуватись за секторами.
Якщо ваша адреса у вказаний період часу розміщена в червоній зоні, то вірогідність відключення становить 75-100%.
Якщо ваша адреса у жовтій зоні, то вірогідність відключення - 25-50%. У білій - електроенергія гарантована за умови відсутності аварійних відключень або планових робіт.
Нагадаємо, росіяни сьогодні, 9 березня, вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Житомирі немає води, світла та опалення.
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IgorYakovlevich
показати весь коментар09.03.2023 21:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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