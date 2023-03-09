У Житомирській області запровадили графіки відключення світла

На Житомирщині з четверга, 9 березня, діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессслужбу Житомирської ОВА.

Як зазначили у відомстві, відключення будуть відбуватись за секторами.

Якщо ваша адреса у вказаний період часу розміщена в червоній зоні, то вірогідність відключення становить 75-100%.

Якщо ваша адреса у жовтій зоні, то вірогідність відключення - 25-50%. У білій - електроенергія гарантована за умови відсутності аварійних відключень або планових робіт.

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Нагадаємо, росіяни сьогодні, 9 березня, вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Житомирі немає води, світла та опалення.