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Зеленский назначил Сахона заместителем командующего Нацгвардией

сахон

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Сахона заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Сахона Олега Александровича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

Олег Сахон – генерал-майор Национальной гвардии Украины, начальник Восточного территориального управления. Участвовал в обороне Харькова от российских захватчиков в 2022 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии

Зеленский Владимир (20883) кадры (615) Национальная гвардия (2160)


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Топ комментарии
+17
Залужний з липня 2014 року приймав участь у війні на Донбасі і далі робив кар'єру. А ваш Зеленський в цей час втік від повістки і теж зробив кар'єру - втікав ще 3 рази. Як же ви задовбали, " новодєли" подоляківські.
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09.03.2023 22:38 Ответить
+12
Вважаєте, йому дають читати що він підписує?
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09.03.2023 22:23 Ответить
+9
Вважаете, що воно вмие читати?
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09.03.2023 22:43 Ответить
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Зелі дуже подобається призначати і знімати. Мабуть призначає і командирів взводу.
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09.03.2023 22:21 Ответить
Вважаєте, йому дають читати що він підписує?
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09.03.2023 22:23 Ответить
Вважаете, що воно вмие читати?
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09.03.2023 22:43 Ответить
Вміє, вміє ... з суфлера ж читає коли відосікі записує. От чи розуміє що читає - інше питання.
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09.03.2023 22:46 Ответить
Навіть по фоткі видно що це корупціонер і покидьок. Ну а кого ще міг призначити зелє...дєьрмак?
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09.03.2023 22:24 Ответить
Залужного.
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09.03.2023 22:27 Ответить
Залужний з липня 2014 року приймав участь у війні на Донбасі і далі робив кар'єру. А ваш Зеленський в цей час втік від повістки і теж зробив кар'єру - втікав ще 3 рази. Як же ви задовбали, " новодєли" подоляківські.
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09.03.2023 22:38 Ответить
Сирський теж починав продовжував карьеру в чині майора Национальної Гвардії України при Кучмі, але, як і Залужного, на посаду його призначав Президент України. Так, на цей час, це Зеленський. Щодо поісток, вважаю, що це як порошенко вбив свого брата - всі знають, але ніхто не бачив. Краще розкажи, як порошенко призначив кращого міністра оборони всіх часів, Гелетея. Ви неменш задовбали порохосмокти!
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09.03.2023 23:16 Ответить
Так мама ріта сама ж сказала. По телевізору, всі чули.
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09.03.2023 23:32 Ответить
Зеленський вже не міг не призначити Залужного головнокомандуючим в силу причин, від нього не залежних. Бо міцність оборони вже залежала не від нас, а від союзників. А про повістки мама Рима розповідала і сам "верховний". Кривлявся, що повістки йдуть до Кривого Рогу, де він прописаний, а не до Києва, де він є. Бо вся країна, виявляється, повинна знати, де є "великий" кловун, який не попередив військкомат про зміну свого перебування.
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10.03.2023 08:25 Ответить
Авжеж. А от син Св. Петра Альоша-не тікав.Брав участь в АТО. Краматорськ звільняв. І зараз не в батальоні «Монако»,а під Вугледаром. Чи не там? А де? На запорізькому напрямку? Чи Кремінну звільняє? Бляха... Невже у Бахмуті???
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09.03.2023 23:18 Ответить
У вас є конкретні факти, що заперечують чи підтверджують вашу інформацію, чи це звичайний сморід?
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09.03.2023 23:54 Ответить
Не знаю, де "Альоша", як і багато інших. Він не "призначав" Залужного і не дає йому зараз вказівки, як "верховний головнокомандувач". (О Боже, який це маразм по відношенню до Зеленського!)
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10.03.2023 08:16 Ответить
Прочитайте назву новини і будете знати, про що питання.
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10.03.2023 08:52 Ответить
Заздрю Вашій прозорливості. У Вікіпедії про нього мало написано. Але воював на Луганщині.
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09.03.2023 22:30 Ответить
У дєрьмака нюх на корупціонерів, зрадників і дебілів. Досить тільки подивитися кого назначає
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09.03.2023 22:47 Ответить
У 2017 році у взаємодії з СБУ та силами контрдиверсійної боротьби був учасником проведення спецоперації в районі населених пунктів Новозванівка та Троїцьке на Луганщині.

Станом на 2020 рік начальник Східного територіального управління Національної гвардії України.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року брав участь в обороні Харкова.
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09.03.2023 22:32 Ответить
Онуфрій? Пнх
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09.03.2023 22:38 Ответить
Маєте більш детальні відомості? То напишіть документно. А так посилати - я чув, так у Вроцлаві на Ринку Гловнєм заїзжі кацапки посилають, коли жаліють злотого на туалет, і справляють нужду прямо на людях.
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09.03.2023 23:06 Ответить
В Польші? Русотуристо онуфрій 🤦
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09.03.2023 23:15 Ответить
Так, маю колег в Польщі. Співробітничаю з ними.
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09.03.2023 23:17 Ответить
🤦
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09.03.2023 23:27 Ответить
Та взяв би - роки вже не ті. Не беруть. Грошима помагаю, як можу.
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09.03.2023 23:13 Ответить
Не тринди
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09.03.2023 23:16 Ответить
Накажи козі смерть - вона ж тобі пердь та пердь
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09.03.2023 23:34 Ответить
 
 