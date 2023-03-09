Зеленский назначил Сахона заместителем командующего Нацгвардией
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Сахона заместителем командующего Национальной гвардией Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить Сахона Олега Александровича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.
Олег Сахон – генерал-майор Национальной гвардии Украины, начальник Восточного территориального управления. Участвовал в обороне Харькова от российских захватчиков в 2022 году.
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Станом на 2020 рік начальник Східного територіального управління Національної гвардії України.
Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року брав участь в обороні Харкова.