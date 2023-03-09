Зеленський призначив Сахона заступником командувача Нацгвардії
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Національної гвардії України.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити Сахона Олега Олександровича заступником командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.
Олег Сахон - генерал-майор Національної гвардії України, начальник Східного територіального управління. Брав участь в обороні Харкова від російських загарбників у 2022 році.
Топ коментарі
+17 Полтава и Харьков
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+12 Олег Марцінковський #550949
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+9 Kateryna Poly-Rodgers #561367
показати весь коментар09.03.2023 22:43 Відповісти Посилання
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Станом на 2020 рік начальник Східного територіального управління Національної гвардії України.
Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року брав участь в обороні Харкова.