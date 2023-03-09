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Новини
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Зеленський призначив Сахона заступником командувача Нацгвардії

сахон

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Сахона Олега Олександровича заступником командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.

Олег Сахон - генерал-майор Національної гвардії України, начальник Східного територіального управління. Брав участь в обороні Харкова від російських загарбників у 2022 році.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) кадри (313) Національна гвардія (1575)


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Топ коментарі
+17
Залужний з липня 2014 року приймав участь у війні на Донбасі і далі робив кар'єру. А ваш Зеленський в цей час втік від повістки і теж зробив кар'єру - втікав ще 3 рази. Як же ви задовбали, " новодєли" подоляківські.
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09.03.2023 22:38 Відповісти
+12
Вважаєте, йому дають читати що він підписує?
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09.03.2023 22:23 Відповісти
+9
Вважаете, що воно вмие читати?
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09.03.2023 22:43 Відповісти
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Зелі дуже подобається призначати і знімати. Мабуть призначає і командирів взводу.
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09.03.2023 22:21 Відповісти
Вважаєте, йому дають читати що він підписує?
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09.03.2023 22:23 Відповісти
Вважаете, що воно вмие читати?
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09.03.2023 22:43 Відповісти
Вміє, вміє ... з суфлера ж читає коли відосікі записує. От чи розуміє що читає - інше питання.
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09.03.2023 22:46 Відповісти
Навіть по фоткі видно що це корупціонер і покидьок. Ну а кого ще міг призначити зелє...дєьрмак?
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09.03.2023 22:24 Відповісти
Залужного.
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09.03.2023 22:27 Відповісти
Залужний з липня 2014 року приймав участь у війні на Донбасі і далі робив кар'єру. А ваш Зеленський в цей час втік від повістки і теж зробив кар'єру - втікав ще 3 рази. Як же ви задовбали, " новодєли" подоляківські.
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09.03.2023 22:38 Відповісти
Сирський теж починав продовжував карьеру в чині майора Национальної Гвардії України при Кучмі, але, як і Залужного, на посаду його призначав Президент України. Так, на цей час, це Зеленський. Щодо поісток, вважаю, що це як порошенко вбив свого брата - всі знають, але ніхто не бачив. Краще розкажи, як порошенко призначив кращого міністра оборони всіх часів, Гелетея. Ви неменш задовбали порохосмокти!
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09.03.2023 23:16 Відповісти
Так мама ріта сама ж сказала. По телевізору, всі чули.
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09.03.2023 23:32 Відповісти
Зеленський вже не міг не призначити Залужного головнокомандуючим в силу причин, від нього не залежних. Бо міцність оборони вже залежала не від нас, а від союзників. А про повістки мама Рима розповідала і сам "верховний". Кривлявся, що повістки йдуть до Кривого Рогу, де він прописаний, а не до Києва, де він є. Бо вся країна, виявляється, повинна знати, де є "великий" кловун, який не попередив військкомат про зміну свого перебування.
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10.03.2023 08:25 Відповісти
Авжеж. А от син Св. Петра Альоша-не тікав.Брав участь в АТО. Краматорськ звільняв. І зараз не в батальоні «Монако»,а під Вугледаром. Чи не там? А де? На запорізькому напрямку? Чи Кремінну звільняє? Бляха... Невже у Бахмуті???
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09.03.2023 23:18 Відповісти
У вас є конкретні факти, що заперечують чи підтверджують вашу інформацію, чи це звичайний сморід?
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09.03.2023 23:54 Відповісти
Не знаю, де "Альоша", як і багато інших. Він не "призначав" Залужного і не дає йому зараз вказівки, як "верховний головнокомандувач". (О Боже, який це маразм по відношенню до Зеленського!)
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10.03.2023 08:16 Відповісти
Прочитайте назву новини і будете знати, про що питання.
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10.03.2023 08:52 Відповісти
Заздрю Вашій прозорливості. У Вікіпедії про нього мало написано. Але воював на Луганщині.
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09.03.2023 22:30 Відповісти
У дєрьмака нюх на корупціонерів, зрадників і дебілів. Досить тільки подивитися кого назначає
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09.03.2023 22:47 Відповісти
У 2017 році у взаємодії з СБУ та силами контрдиверсійної боротьби був учасником проведення спецоперації в районі населених пунктів Новозванівка та Троїцьке на Луганщині.

Станом на 2020 рік начальник Східного територіального управління Національної гвардії України.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року брав участь в обороні Харкова.
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09.03.2023 22:32 Відповісти
Онуфрій? Пнх
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09.03.2023 22:38 Відповісти
Маєте більш детальні відомості? То напишіть документно. А так посилати - я чув, так у Вроцлаві на Ринку Гловнєм заїзжі кацапки посилають, коли жаліють злотого на туалет, і справляють нужду прямо на людях.
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09.03.2023 23:06 Відповісти
В Польші? Русотуристо онуфрій 🤦
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09.03.2023 23:15 Відповісти
Так, маю колег в Польщі. Співробітничаю з ними.
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09.03.2023 23:17 Відповісти
🤦
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09.03.2023 23:27 Відповісти
Та взяв би - роки вже не ті. Не беруть. Грошима помагаю, як можу.
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09.03.2023 23:13 Відповісти
Не тринди
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09.03.2023 23:16 Відповісти
Накажи козі смерть - вона ж тобі пердь та пердь
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09.03.2023 23:34 Відповісти
 
 