По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в Беларуси
Утром 10 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с военного аэродрома "Мачулищи", Беларусь.
По состоянию на 10:35 пошли отбои тревоги по Украине.
Топ комментарии
+14 Urs
показать весь комментарий10.03.2023 09:33 Ответить Ссылка
+11 Валентина Иващенко #533073
показать весь комментарий10.03.2023 09:34 Ответить Ссылка
+8 Владимир #467749
показать весь комментарий10.03.2023 09:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи прилітає?
Один хер пюрер сказал, что вызов принял. Так пусть "принимает" каждую неделю.
Інакше не буде для чого вигравати війну. Економіка дорозвалиться.
А те, що кожна година "повітряних тривог" обходиться малому і середньому бізнесу по всій Україні у мільйони доларів втрат, це їх не іпе...