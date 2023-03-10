По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в Беларуси

Утром 10 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с военного аэродрома "Мачулищи", Беларусь.

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По состоянию на 10:35 пошли отбои тревоги по Украине.