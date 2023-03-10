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Новости Война
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в Беларуси

Утром 10 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в Беларуси 01

По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с военного аэродрома "Мачулищи", Беларусь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Москве и Екатеринбурге звучали сигналы тревоги. Россияне говорят, что это хакеры. ВИДЕО

По состоянию на 10:35 пошли отбои тревоги по Украине.

Автор: 

авиация (2856) воздушная тревога (812)


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Топ комментарии
+14
250 км... да запустите туда в один конец пару UJ-22 с телеметрией, сразу будет минус два носителя "кинжала"... ибо задолбали уже.
Один хер пюрер сказал, что вызов принял. Так пусть "принимает" каждую неделю.
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10.03.2023 09:33 Ответить
+11
Золоті слова. Якась незрозуміла сцикотність з нашого боку.
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10.03.2023 09:34 Ответить
+8
Шоб у него крылья отвалились и пердак у пилота взорвался...
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10.03.2023 09:29 Ответить
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Так Ігнат же казав, що з території білорашки вже декілька місяців не прилітає.
Чи прилітає?
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10.03.2023 09:27 Ответить
Шоб у него крылья отвалились и пердак у пилота взорвался...
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10.03.2023 09:29 Ответить
250 км... да запустите туда в один конец пару UJ-22 с телеметрией, сразу будет минус два носителя "кинжала"... ибо задолбали уже.
Один хер пюрер сказал, что вызов принял. Так пусть "принимает" каждую неделю.
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10.03.2023 09:33 Ответить
Золоті слова. Якась незрозуміла сцикотність з нашого боку.
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10.03.2023 09:34 Ответить
когда мальчика на квартале называли гнидой, и он не давал отпор в силу своей врождённой ссыкотности, то в сорок три годика мало что может поменяться.
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10.03.2023 09:41 Ответить
Не являюсь сторонником клоуна на посту президента , согласен с Вами , что он ссыклив, но он и злопамятен .Вот на это личное качество и вся надежда , что он наконец-то поставит Белорашку на место.
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10.03.2023 10:48 Ответить
свою злопамятность он может сохранять еще лет двадцать, когда рыгорович давно сдохнет, а я его страшной мести с большой долей вероятности не увижу, потому что люди не живут как галапагосские черепахи. И мозгов у них тоже должно быть больше, хотя бы для того, что бы десятилетиями не ожидать мести росийской империи за агрессию от импортированного кацапами же персонажа.
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10.03.2023 10:59 Ответить
Ну не всем Бог дал так много мозгов , как Вам, наверное для того что бы не вылазить с форума Цензора. Приходится жить с теми , что есть .
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10.03.2023 11:31 Ответить
согласен, форум Цензора не совсем подходящее место, что бы кому-то вставлять мозги. Живите уже хотя бы с тем, что есть.
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10.03.2023 11:40 Ответить
А чому ми не збиваємо?Чи чекаємо, щоб почав скидати? Чи нам не відомо, для чого він злетів? Чи немає Чим??
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10.03.2023 09:33 Ответить
політика така...
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10.03.2023 09:39 Ответить
Реально - нема чим. С-300, це те, що в нас є, теоретично б'є по повітряних цілях на 150-200 км. Але практично малоймовірно влучити на таких відстанях. Реально - до 80-100 км. До Мачулищ десь 300 км від кордону.
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10.03.2023 09:48 Ответить
Я думаю если б Залужный имел возможность - бахнул бы
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10.03.2023 09:59 Ответить
А если б Зеленский имел возможность - бахнул бы?
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10.03.2023 10:53 Ответить
Зібрався йти до банку, а тут тривога. Клята кацапня.
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10.03.2023 09:44 Ответить
я уже говоил на тему мигов з картофляндии-имитация или пуск ракет надо пресекать...Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии!
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10.03.2023 09:51 Ответить
Так чем? Можем асфальтом ипануть!
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10.03.2023 10:06 Ответить
Скотина.
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10.03.2023 10:08 Ответить
Україні треба навчитися жити, ігноруючи ці псевдотривоги.
Інакше не буде для чого вигравати війну. Економіка дорозвалиться.
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10.03.2023 10:16 Ответить
Наші "спікери" цього не розуміють. Їм аби сраку прикрити, якщо щось - "ми ж попереджали".
А те, що кожна година "повітряних тривог" обходиться малому і середньому бізнесу по всій Україні у мільйони доларів втрат, це їх не іпе...
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10.03.2023 10:20 Ответить
Кожного разу, коли це гiвно злiта, його треба збивати. Тодi не буде...
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10.03.2023 11:07 Ответить
В нас при владі сцикуни і зрадники. Ім краще добити економіку вічними тривогами, а населення - кинджалами, ніж розбивати загрозу, яка є законною військовою ціллю.
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10.03.2023 11:21 Ответить
 
 