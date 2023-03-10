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Новости Санкции против России
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Глобальные санкции должны полностью заблокировать любые возможности восстанавливать ракетный потенциал России, - Зеленский

зеленський,марін

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на давлении на физических и юридических лиц России и других стран, помогающих государству-агрессору восстанавливать ракетный потенциал и получать технологии.

Об этом он заявил во время совместной с Премьер-министром Финляндии Санной Марин пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно давить на всех юридических и физических лиц государства-террориста, участвующих в этой (ракетной – ред.) атаке, в ракетной программе, и на всех субъектов других стран, помогающих России совершать этот террор. Мы должны прийти к тому, что глобальные санкции должны быть введены и полностью заблокировать любые возможности восстанавливать ракетный потенциал Российской Федерации, получать новые дроны, новые технологии и т.д.", – сказал Зеленский.

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Также он отметил о важности помешать россиянам обходить санкции ЕС из-за торговли с третьими странами.

"Это касается товаров, которые важны для ВПК государства-террориста и других его отраслей, поддерживающих и прямо спонсирующих войну, агрессию России", - добавил Президент.

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А для блокування пропозицій щодо професійних консультацій з розмінування? Як щодо цього ???
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10.03.2023 16:45 Ответить
Схоже, "найверховніший" вирішив що він дуже добре розуміється на ракетному потенціалі кацапні. А щось про український не хоче розповісти? Де він подівся і що цей "видатний лідер **********" зробив для відновлення ракетного потенціалу України, який свого часу його ж зебільна команда старанно вбивала?
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10.03.2023 16:46 Ответить
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10.03.2023 17:08 Ответить
В Зеленском в свое время умерла будущая Заслуженная училка Украины - как мастерски раздает домашние задания всем остолопам...
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10.03.2023 16:58 Ответить
 
 