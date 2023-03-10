Глобальные санкции должны полностью заблокировать любые возможности восстанавливать ракетный потенциал России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на давлении на физических и юридических лиц России и других стран, помогающих государству-агрессору восстанавливать ракетный потенциал и получать технологии.

Об этом он заявил во время совместной с Премьер-министром Финляндии Санной Марин пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно давить на всех юридических и физических лиц государства-террориста, участвующих в этой (ракетной – ред.) атаке, в ракетной программе, и на всех субъектов других стран, помогающих России совершать этот террор. Мы должны прийти к тому, что глобальные санкции должны быть введены и полностью заблокировать любые возможности восстанавливать ракетный потенциал Российской Федерации, получать новые дроны, новые технологии и т.д.", – сказал Зеленский.

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Также он отметил о важности помешать россиянам обходить санкции ЕС из-за торговли с третьими странами.

"Это касается товаров, которые важны для ВПК государства-террориста и других его отраслей, поддерживающих и прямо спонсирующих войну, агрессию России", - добавил Президент.