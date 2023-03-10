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Новини Санкції проти Росії
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Глобальні санкції мають повністю заблокувати будь-які можливості відновлювати ракетний потенціал Росії, - Зеленський

зеленський,марін

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тиску на фізичних і юридичних осіб Росії та інших країн, які допомагають державі-агресору відновлювати ракетний потенціал і отримувати технології.

Про це він заявив під час спільної з Прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важливо тиснути на всіх юридичних і фізичних осіб держави-терориста, які беруть участь у цій (ракетній - ред.) атаці, у ракетній програмі, і на всіх суб'єктів інших країн, які допомагають Росії здійснювати цей терор. Ми маємо прийти до того, що глобальні санкції мають бути введені і повністю заблокувати будь-які можливості відновлювати ракетний потенціал Російської Федерації, отримувати нові дрони, нові технології тощо", - сказав Зеленський.

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Крім того, він наголосив на важливості заважати росіянам обходити санкції ЄС через торгівлю з третіми країнами.

"Це стосується товарів, які важливі для ВПК держави-терориста та інших її галузей, що підтримують та прямо спонсорують війну, агресію Росії", - додав Президент.

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А для блокування пропозицій щодо професійних консультацій з розмінування? Як щодо цього ???
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10.03.2023 16:45 Відповісти
Схоже, "найверховніший" вирішив що він дуже добре розуміється на ракетному потенціалі кацапні. А щось про український не хоче розповісти? Де він подівся і що цей "видатний лідер **********" зробив для відновлення ракетного потенціалу України, який свого часу його ж зебільна команда старанно вбивала?
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10.03.2023 16:46 Відповісти
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10.03.2023 17:08 Відповісти
В Зеленском в свое время умерла будущая Заслуженная училка Украины - как мастерски раздает домашние задания всем остолопам...
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10.03.2023 16:58 Відповісти
 
 