Глобальні санкції мають повністю заблокувати будь-які можливості відновлювати ракетний потенціал Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тиску на фізичних і юридичних осіб Росії та інших країн, які допомагають державі-агресору відновлювати ракетний потенціал і отримувати технології.

Про це він заявив під час спільної з Прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важливо тиснути на всіх юридичних і фізичних осіб держави-терориста, які беруть участь у цій (ракетній - ред.) атаці, у ракетній програмі, і на всіх суб'єктів інших країн, які допомагають Росії здійснювати цей терор. Ми маємо прийти до того, що глобальні санкції мають бути введені і повністю заблокувати будь-які можливості відновлювати ракетний потенціал Російської Федерації, отримувати нові дрони, нові технології тощо", - сказав Зеленський.

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Крім того, він наголосив на важливості заважати росіянам обходити санкції ЄС через торгівлю з третіми країнами.

"Це стосується товарів, які важливі для ВПК держави-терориста та інших її галузей, що підтримують та прямо спонсорують війну, агресію Росії", - додав Президент.