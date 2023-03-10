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Новости Война
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Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

лукашенко

Александр Лукашенко 10 марта подписал Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

Документом предусматривается призвать в 2023 году в ВС Беларуси до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, те, кто пройдет обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах будут иметь воинское звание офицера и также зачислены в запас, пишет пресс-служба Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что данные меры проводятся на плановой основе.

Читайте: Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для чиновников и военнослужащих

Беларусь (7922) Лукашенко Александр (3618) призыв (744) мобилизация (2815)


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Топ комментарии
+58
Як тявкати на Пороха - то Зелю не заткнути було, а як публічно назвали "гнидою" - сховав наш хоробрий Боневтік язика у сраку.
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10.03.2023 17:25 Ответить
+42
А как зеленые сопли извинялись перед ******** кадыркой ?
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10.03.2023 17:28 Ответить
+41
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10.03.2023 17:28 Ответить
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Як тявкати на Пороха - то Зелю не заткнути було, а як публічно назвали "гнидою" - сховав наш хоробрий Боневтік язика у сраку.
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10.03.2023 17:25 Ответить
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10.03.2023 17:28 Ответить
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10.03.2023 17:50 Ответить
Та, певне, тих "музик", яких врятував лукашенка від арешту і обміну на полонених українців, вже покрошили під Бахмутом.
То що вже згадувати той дрібний епізод, що вписувався в загальну політику страусиного зе-пацифізму, яка й привела до катастрофи 24.02.2022.
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10.03.2023 19:05 Ответить
"То що вже згадувати той дрібний епізод, що вписувався в загальну політику страусиного зе-пацифізму, яка й привела до катастрофи 24.02.2022."

За это ЗЄ и Єрмак должны ответить в суде.

За то, что это "привело к катастрофе 24.02.2022", в результате которой погибли десятки тысяч украинцев, часть Украині оккупирована,а 8 миллионов стали беженцами, им грозит пожизненное.

Называть это "дрібним епізодом" просто преступно
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12.03.2023 01:12 Ответить
Да...щось Зельц останні 2 дні якийсь похнюплений...
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10.03.2023 18:17 Ответить
А как зеленые сопли извинялись перед ******** кадыркой ?
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10.03.2023 17:28 Ответить
ну то розкажи нам що мав зробити Зеленський ? визвати це гімно вусате на дуель ? насрати йому в борщ ?чи послати групу яка його конче ? може ти ввійдеш в таку групу ?ну бл. якого дідька ти пишеш цю майню ? чекаємо перемоги , тоді розбиремося .
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10.03.2023 18:26 Ответить
Усе в природі (у світі, зрештою), має причино-наслідковий зв'язок...
Щоб міг зробити, то такі як ви винні, що не зробив -- міг не йти. Чи це могло бути причиною, що отримали такі наслідки? Ну ні підвердити, ані виключити це неможливо...
Тепер вже інші причини, та інші наслідки -- кажете "переможемо"? скількох ще поховають? найдостойніших, а що залишиться?...
Просто "дипломатія", це не "хухри-мухри", я теж вмію балаболити.. А це коли тобі 100 раз треба подумати, чи варто щось сказати чи заявити...
А зі звичаної "обивательської" ("обиватної") сказав "А", то вже кажи й "Б"...
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11.03.2023 16:13 Ответить
Ну хотя бы как то ответить. Он же артист разговорного жанра.

Как обозвать Украину барышней легкого поведения, так хватило смелости.

Как поливать помоями своих оппонентов в Квартале тоже мог

А тут ему плюнули в лицо, а он молча утерся.

Так не за него ж обидно, а за Украину, президента которой обозвали гнидой...
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11.03.2023 18:54 Ответить
Не відповідає з огляду на те, що вусовий ніхто за рангом, а відповісти, це як признати його президентом. Відповісти має наше МЗС.
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10.03.2023 19:11 Ответить
Красиво отмазал.
Значит теперь преза Украины любое чучело может обозвать как захочет и ему за это ничего не будет.
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11.03.2023 18:58 Ответить
Шо ж ему его пейсатели, которые пишут ему речи для прочтения ответ не смогли нарисовать?
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11.03.2023 19:05 Ответить
Якщо Ви не розумієте, що таке дипломатичний етикет і хто кому має відповідати, то що від Вас чекати.
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11.03.2023 23:54 Ответить
Да где уж нам уж выйти замуж

Но ЗЄ ж наверное большой знаток дипломатического этикета - не поболялся иттить в презы.

Вот пусть и использует свое отличное знание дипломатического этикета. Бульбофюрер вон плевал на этикет, а ЗЄ пусть ответит дипломатично и усатому стыдно станет.

А совсем промолчать не годится. Или ЗЄ чем-то обязан бацьке после дела вагнеровцев?
Не зря же все замяли, сбрехали и брешут до сих пор
Нехорошо получается...
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12.03.2023 00:36 Ответить
250 додаткових драників погоди не зроблять. Хоча вони можуть на цьому не зупинитися...
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10.03.2023 17:25 Ответить
Заспокойся! Три сотні "піджаків", у яких у документах ВУС прописаний - це ще не офіцери Можу з великим припуском погодиться, що зв"язківці, автомобілісти та будівельники чогось варті Але не командири бойових підрозділів - артилеристи чи танкісти Деякі "строковики" (після служби) їм ще "фору дадуть"
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10.03.2023 17:56 Ответить
Де ти бачиш, шо я нервуюся?
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10.03.2023 19:26 Ответить
Указ мелкого совкового сатаниста за № 666
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11.03.2023 21:23 Ответить
даже для БССР 250 резервистов ничто.
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10.03.2023 17:27 Ответить
вот белорусы и втянуты в войну против Украины, только власти не хотят это признавать и посылать ответку.
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10.03.2023 17:28 Ответить
Для влади там бітум для ''асфальтоукладчика''
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11.03.2023 09:26 Ответить
В каком месте втянуты, чё вы тут все распсиховались??? Нервные, изучайте матчасть - каждый год подобные призывы проходят и доукомплектовывают части, где критически не хватает офицеров! Но зачем о подобном узнавать? Легче начать психовать, истерить, нагнетать и оскорлять...ничего нового.
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11.03.2023 20:04 Ответить
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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12.03.2023 01:01 Ответить
Лука надивився фільмів про Чапаєва і вирішив створити офіцерські роти? 🤔 Хоча швидше за все деяка кількість кадрових офіцерів *********** просто влилася або у вагнерівців, або підписала контракт з кацапським військом.
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10.03.2023 17:31 Ответить
Білоруський національний округ у складі кадирівської Чечні.
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10.03.2023 17:39 Ответить
Білоруський безнаціональний...
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10.03.2023 18:02 Ответить
Тільки ми маємо право називати гниду Зеленського гнидою.
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10.03.2023 17:35 Ответить
десь у 2020 (до організованих рашкою протестів) Саша-колхозан казав: Володя,он хароший! А Гордон схвально кивав...А тепер,бач....Сашок розчарувався...
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10.03.2023 18:20 Ответить
Что, и за брехню свою про "организованные рашкой протесты" готов ответить? Где доказуху брал, или с их СМИ пример берешь? Ты хотя бы знаешь кто такие Статкевич, Северинец, Автухович, Олиневич, эксперт?
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11.03.2023 20:20 Ответить
230 человек! Карл!..а борзеет, как буд-то 230 тысяч призывать будет...ох и картофан смердячий!))))
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10.03.2023 17:44 Ответить
пора картоху сажать , на минных полях Украины , давайте , ******** в гости , вас уже ждут )))))) с цветочками , гиацинты , гвоздики ..........))))))
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10.03.2023 17:46 Ответить
це саме розумне що я читав за останій час. полоненних туди теж треба заслати. нехай на їжу заробляють .
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10.03.2023 21:33 Ответить
Не переходьте за посиланням вірусна хрінь.
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10.03.2023 17:59 Ответить
Ну ось, на горизонті картопля-200...
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10.03.2023 17:59 Ответить
До речі картопля виросте дуже велика - гниття вивільняє азот та фосфати, які є кращим добривом
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11.03.2023 12:15 Ответить
От чого ти причепився?! Я не винен в тому, що білоруська нація померла. Тихо так померла, непомітно і за власним бажанням... Але перед смертю їй відібрало мову...
Залишилось кілька сотень білорусів, але навряд чи їм вдасться відродити
древню націю воїнів-литвинів.
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12.03.2023 04:08 Ответить
Бульбанфюрер продает свою страну за своего сыночка Колю, который в заложниках у путлера.
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10.03.2023 18:26 Ответить
Так Коля уже минимум в майорах должен тходить. Погоны ему дали классе во втором. В третьем уже золотой пистолет в подарок получил. Ему на пенсию скоро по выслуге.
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10.03.2023 18:45 Ответить
Читайте внимательнее новости.
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10.03.2023 18:57 Ответить
Ну вон русланка дыров уже генерал
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11.03.2023 18:47 Ответить
я пробачаюсь , а як буде на мові ЧЕРЕНОК , ну цей шо в лопату вставляють чи в сапку чи в с раку гімну вусатому ?
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10.03.2023 18:42 Ответить
Набираєш у Гуглі "українсько-білоруський словник: "лопата" і читаєш
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10.03.2023 19:33 Ответить
лопату для симонян прибережи , більш підійде . тут держак , чи черенок
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10.03.2023 21:35 Ответить
І до чого тут твоє "бикування"? Ти спитав? Тобі пояснили
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10.03.2023 21:41 Ответить
що не можна перемоги дочекатися, а потім запитувати???)
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11.03.2023 14:31 Ответить
Держак
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10.03.2023 18:52 Ответить
Агро дуче формує розстрільну команду щодо самого себе і десятка приспішників для виконання власного закону про смертну кару. З кожним днем все більше і більше схоже на Румунію -89. Чекаємо біларуську Темишоару.
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10.03.2023 19:00 Ответить
Офицеры запаса беларуси лохи.
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10.03.2023 21:16 Ответить
ой даремно бульбендуче таке придумав , бо запасники його потвору ******* ********** й почеплять на гилляку --- вже не довго залишилось чекати
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11.03.2023 08:42 Ответить
То-то я думаю, а нахера поляки укріпляють кордон з бульбашами, а то он воно що...
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11.03.2023 16:51 Ответить
Лукашенко здійснить офіційний візит до Ірану 12-13 березня. Уточнюється, що лідери країн обговорять розвиток співробітництва по всьому спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво.

Окрему увагу сторони також приділятимуть ситуації в регіоні та світі.
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11.03.2023 23:23 Ответить
А хватит ли ЗЄ дипломатического этикета, чтоб пообщаться с керивныками этой страны?
Или по бумажке читать будет?
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12.03.2023 01:18 Ответить
 
 