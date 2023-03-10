Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Александр Лукашенко 10 марта подписал Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".
Документом предусматривается призвать в 2023 году в ВС Беларуси до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, те, кто пройдет обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах будут иметь воинское звание офицера и также зачислены в запас, пишет пресс-служба Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что данные меры проводятся на плановой основе.
Топ комментарии
+58 Павло ШОвте
показать весь комментарий10.03.2023 17:25 Ответить Ссылка
+42 Vadim Smirnoff #551071
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+41 Перехватчик
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То що вже згадувати той дрібний епізод, що вписувався в загальну політику страусиного зе-пацифізму, яка й привела до катастрофи 24.02.2022.
За это ЗЄ и Єрмак должны ответить в суде.
За то, что это "привело к катастрофе 24.02.2022", в результате которой погибли десятки тысяч украинцев, часть Украині оккупирована,а 8 миллионов стали беженцами, им грозит пожизненное.
Называть это "дрібним епізодом" просто преступно
Щоб міг зробити, то такі як ви винні, що не зробив -- міг не йти. Чи це могло бути причиною, що отримали такі наслідки? Ну ні підвердити, ані виключити це неможливо...
Тепер вже інші причини, та інші наслідки -- кажете "переможемо"? скількох ще поховають? найдостойніших, а що залишиться?...
Просто "дипломатія", це не "хухри-мухри", я теж вмію балаболити.. А це коли тобі 100 раз треба подумати, чи варто щось сказати чи заявити...
А зі звичаної "обивательської" ("обиватної") сказав "А", то вже кажи й "Б"...
Как обозвать Украину барышней легкого поведения, так хватило смелости.
Как поливать помоями своих оппонентов в Квартале тоже мог
А тут ему плюнули в лицо, а он молча утерся.
Так не за него ж обидно, а за Украину, президента которой обозвали гнидой...
Значит теперь преза Украины любое чучело может обозвать как захочет и ему за это ничего не будет.
Но ЗЄ ж наверное большой знаток дипломатического этикета - не поболялся иттить в презы.
Вот пусть и использует свое отличное знание дипломатического этикета. Бульбофюрер вон плевал на этикет, а ЗЄ пусть ответит дипломатично и усатому стыдно станет.
А совсем промолчать не годится. Или ЗЄ чем-то обязан бацьке после дела вагнеровцев?
Не зря же все замяли, сбрехали и брешут до сих пор
Нехорошо получается...
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
https://www.ukr.net ›
Залишилось кілька сотень білорусів, але навряд чи їм вдасться відродити
древню націю воїнів-литвинів.
Окрему увагу сторони також приділятимуть ситуації в регіоні та світі.
Или по бумажке читать будет?