Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Александр Лукашенко 10 марта подписал Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

Документом предусматривается призвать в 2023 году в ВС Беларуси до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, те, кто пройдет обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах будут иметь воинское звание офицера и также зачислены в запас, пишет пресс-служба Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что данные меры проводятся на плановой основе.

Читайте: Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для чиновников и военнослужащих