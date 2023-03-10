Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу

Олександр Лукашенко 10 березня підписав Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

Документом передбачається призвати у 2023 році до ЗС Білорусі до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані у запас, пише пресслужба Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дані заходи проводяться "на плановій основі".

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