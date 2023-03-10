Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу
Олександр Лукашенко 10 березня підписав Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".
Документом передбачається призвати у 2023 році до ЗС Білорусі до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані у запас, пише пресслужба Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дані заходи проводяться "на плановій основі".
Топ коментарі
+58 Павло ШОвте
показати весь коментар10.03.2023 17:25 Відповісти Посилання
+42 Vadim Smirnoff #551071
показати весь коментар10.03.2023 17:28 Відповісти Посилання
+41 Перехватчик
показати весь коментар10.03.2023 17:28 Відповісти Посилання
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То що вже згадувати той дрібний епізод, що вписувався в загальну політику страусиного зе-пацифізму, яка й привела до катастрофи 24.02.2022.
За это ЗЄ и Єрмак должны ответить в суде.
За то, что это "привело к катастрофе 24.02.2022", в результате которой погибли десятки тысяч украинцев, часть Украині оккупирована,а 8 миллионов стали беженцами, им грозит пожизненное.
Называть это "дрібним епізодом" просто преступно
Щоб міг зробити, то такі як ви винні, що не зробив -- міг не йти. Чи це могло бути причиною, що отримали такі наслідки? Ну ні підвердити, ані виключити це неможливо...
Тепер вже інші причини, та інші наслідки -- кажете "переможемо"? скількох ще поховають? найдостойніших, а що залишиться?...
Просто "дипломатія", це не "хухри-мухри", я теж вмію балаболити.. А це коли тобі 100 раз треба подумати, чи варто щось сказати чи заявити...
А зі звичаної "обивательської" ("обиватної") сказав "А", то вже кажи й "Б"...
Как обозвать Украину барышней легкого поведения, так хватило смелости.
Как поливать помоями своих оппонентов в Квартале тоже мог
А тут ему плюнули в лицо, а он молча утерся.
Так не за него ж обидно, а за Украину, президента которой обозвали гнидой...
Значит теперь преза Украины любое чучело может обозвать как захочет и ему за это ничего не будет.
Но ЗЄ ж наверное большой знаток дипломатического этикета - не поболялся иттить в презы.
Вот пусть и использует свое отличное знание дипломатического этикета. Бульбофюрер вон плевал на этикет, а ЗЄ пусть ответит дипломатично и усатому стыдно станет.
А совсем промолчать не годится. Или ЗЄ чем-то обязан бацьке после дела вагнеровцев?
Не зря же все замяли, сбрехали и брешут до сих пор
Нехорошо получается...
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
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Залишилось кілька сотень білорусів, але навряд чи їм вдасться відродити
древню націю воїнів-литвинів.
Окрему увагу сторони також приділятимуть ситуації в регіоні та світі.
Или по бумажке читать будет?