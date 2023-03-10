В результате артиллерийского обстрела Никопольщины погибли двое мужчин, пятеро получили ранения (обновлено)

После артиллерийского обстрела Красногригорьевской громады в Днепропетровской области двое мужчин погибли, еще пятеро получили ранения. Также существуют значительные разрушения домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как он отметил, после артиллерийского обстрела Красногригорьевской общины на Никопольщине есть жертвы среди местного населения.

Погибли двое мужчин – 32 и 41 год.

Еще трое – ранены. Им 42, 52 и 57 лет.

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Лысак добавил, что в громаде враг разбил транспортное предприятие. Повреждены трехэтажка и 7 частных домов. А еще – хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.

Позже Лысак написал в телеграме, что число раненых людей от российских обстрелов в Никопольском районе увеличилось до пяти человек.