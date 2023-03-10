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Новости Помощь Украине Война
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Для контрнаступления Украине необходимо 16-20 батальонов современных танков, – польский генерал Скшипчак

скшипчак

Украине для удачного контрнаступления против российских войск необходимо больше танков от Запада, чем Киеву планируют сейчас предоставить.

Такое мнение высказал польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, передает Цензор.НЕТ.

"Одного батальона танков (Leopard 2. – Ред.) не хватит. Для эффективного контрнаступления украинцам нужно 16-20 батальонов современных танков. Необходимо иметь сильный бронетанковый кулак в несколько батальонов, которые смогут прорвать оборону, а затем преследовать отступление Скшипчак, профессиональный танкист.

По его словам, политические решения на Западе принимаются "очень медленно", а должны быть "быстрыми". Он отметил, что Украина просила о современных танках еще осенью, но начинает получать их только сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине еще 10 танков Leopard 2, - министр обороны Блащак

По его мнению, Запад должен определиться, хочет ли он, чтобы Украина победила еще в этом году, не растягивая войну надолго. Если да, то для этого танки нужно предоставлять Киеву не так, как сейчас, "методом капельницы – один батальон современных танков на полгода".

"Должны быть решительные действия, которые дадут украинской армии качественное преимущество над российской. Страны Европы должны отдать Украине больше своих танков из собственных арсеналов, а затем пополнить их благодаря новому производству бронетехники. Для того чтобы разбить россиян, Украине нужно 400-500 современных танков ", – констатировал Скшипчак.

Он добавил, что речь идет о всех видах современных танков, в том числе типах Leopard, Abrams, Challenger.

танк (2276)


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Топ комментарии
+16
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

Пакистанські ЗМІ повідомляють, що Пакистан планує передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу західних країн. Загалом з 1997 по 1999 рік Пакистан закупив в України 320 танків Т-80УД.
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10.03.2023 19:39 Ответить
+15
захід не хоче розгрому росії!
захід хоче щоб росія сама пішла і не образилась дуже...
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10.03.2023 19:50 Ответить
+13
херсонську операцію з останніх сил дотиснули, на межі.

під кремінною захлинулися і ворог зрозумів що вітер знову змінився і пішов уперед.

захід якийсь кончений, добре видно що допомога заслабка, треба набагато більше і найголовніше треба по ї*алу дати кожному західному уряду, який українські життя міряє грошима.
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10.03.2023 20:03 Ответить
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Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

Пакистанські ЗМІ повідомляють, що Пакистан планує передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу західних країн. Загалом з 1997 по 1999 рік Пакистан закупив в України 320 танків Т-80УД.
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10.03.2023 19:39 Ответить
Стволи на ці танки робилися в Україні тоді перший раз і виникає питання до їхнього стану.
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10.03.2023 19:54 Ответить
Метал з Чехіі, а робив НКМЗ
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10.03.2023 19:57 Ответить
Звідки Ви таке взяли? Я брав в цьому участь але не в Краматорську і стволи робили в нас з нуля.
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10.03.2023 20:02 Ответить
Ви робили гладкоствольні, а НКМЗ - нарізні.
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10.03.2023 21:21 Ответить
Коли це для Т-80УД робили нарізні стволи? З головою усе у порядку?
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10.03.2023 22:21 Ответить
Суми робили гладку 130мм для Т-80 на експорт, а Україні передають
перш за все Т-72 різних модефыкацій, де стоїть 125мм нарізна.
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10.03.2023 22:42 Ответить
Не 130мм а 120мм. І гармата на Т-72, Т-64, Т-80 однакова гладкоствольна різних модифікацій.
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11.03.2023 08:09 Ответить
Нужно 600 , дают 10 - 20 ( но не сразу ) А СВОИ тысячи ( !! ) мы просрали - продали ....
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10.03.2023 21:02 Ответить
Пакистан давно нам помогает, вообще красавчики
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10.03.2023 22:05 Ответить
Моє містечко звільняла піхота з ПТРК, всього іншого не було а якби було то замість населенного пункта було б сміттєзвалище з убитими людьми.
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10.03.2023 20:19 Ответить
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10.03.2023 19:47 Ответить
захід не хоче розгрому росії!
захід хоче щоб росія сама пішла і не образилась дуже...
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10.03.2023 19:50 Ответить
Хм, можливо тому, що вони думають про себе і своїх громадян в першу чергу? А вже потім про союзників...

Хоча маячня мабуть ...просто москалям продались напевно....
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10.03.2023 22:06 Ответить
тут поки 2 танки дадуть то так мозок винесуть ... а він каже 16 батальйонів ! якщо б європейські політики дивились трохи наперед то заводи з виробництва зброї запрацювали в 3 зміни з 1 березня 2022 року . всі сподівались домовитись з ****** за рахунок України .
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10.03.2023 19:52 Ответить
Усі хочуть зберегти Росію за рахунок України. Що для них Україна? Корумпована, слабо розвинена країна. Так, на рівні якогось Габону. А Росія це багатюща на цінні надра корумпована країна, де можна поповнюватись кешем. Ось і уся правда.
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10.03.2023 20:12 Ответить
Передано: Польша 260+ ед. Т-72, Чехия 89 ед. Т-72, С.Македония 30+ ед. Т-72, Марокко 30 ед. Т-72, Словения 28 ед. M-55S, Болгария через третьи страны неизвестное к-во Т-72. Ну да, "2 танка" и "мозги вынесли". Следующий спич,видимо, будет про "дали 2 пушки".
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10.03.2023 20:45 Ответить
Болгария много оружия и снарядов через неоф. каналы передала, + завод строит/либо запускают
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10.03.2023 22:07 Ответить
генерал каже ******** танків , а не радянського метало-брухту ! порада вивчи нарешті мову !
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10.03.2023 22:24 Ответить
в чому різниця між т-72с і лео 2а4 якого виїбали в Сирії "бородачі"?
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10.03.2023 23:33 Ответить
Леопард гарний в позиційній обороні за рахунок більшої дальності влучної стрільби.
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11.03.2023 00:48 Ответить
а от і ні,плюс мінус тих же 5км що і 125 совкова,лео кращий по сув,але іменно в обороні це уже ніяк дуже не роляє,вкопана 64ка чи 72 теж валить з закритої позиції,точніше іменонно вона і валить(бо фугаси),бо західні танки більше пто,ніж обт
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11.03.2023 00:53 Ответить
З Тою допомогою, яку дає захід "по чайній ложці" хоч би 2-3 сформувати
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10.03.2023 19:52 Ответить
А кому выгодна победа Украины прямо сейчас?
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11.03.2023 09:00 Ответить
танки только затянут войну во времени. нужны рапторы, высокоточные бомбы, четкая спутниковая наводка и кассетные боеприпасы для стада орков... я не эксперт, но думаю что после такого всем дыныры и лыныры капец
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10.03.2023 20:00 Ответить
Конечно затянут....все так и задумано....
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11.03.2023 09:01 Ответить
Ми це все знаємо ,питання хто і в який час,А ось це саме погане і тягнучке
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10.03.2023 20:01 Ответить
херсонську операцію з останніх сил дотиснули, на межі.

під кремінною захлинулися і ворог зрозумів що вітер знову змінився і пішов уперед.

захід якийсь кончений, добре видно що допомога заслабка, треба набагато більше і найголовніше треба по ї*алу дати кожному західному уряду, який українські життя міряє грошима.
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10.03.2023 20:03 Ответить
Так гинуть же не їхні громадяни, а якісь там незрозумілі для них українці.
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10.03.2023 20:14 Ответить
Та ні, зрозумілі. Ви ось за Сирії проти рашки готові були воювати? Ну просто претензії на рівні - а чого нам ще більше не допомагають? Можливо тому що їх громадяни не зобов'язані? Можливо тому що це їх гроші з податків витрачаються? Просто м'яко кажучи люди на заході і в США трохи в шоці від наглих заяв по типу, що нам хтось винен. Хоча в державі де права людини не до кінця імплементовані, ідея про контроль за витратою держбюджету зі сторони громадськості напевно не досяжна для розуміння концепція.
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10.03.2023 22:04 Ответить
коли різали літаки і ракети були в захваті ! тепер час повертати .
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10.03.2023 22:28 Ответить
А можливо вони нічого нам не винні? Ну так не задумувались? ми були згодні щоб у нашій державі різали. Це в нашій державі політики на це пішли, а ми нічого не зробили. А так виходить що весь світ нам винен - одні бо москалі і за них, інші, бо проти москалів...треба пам'ятати, що розраховувати можна тільки на себе.
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10.03.2023 22:49 Ответить
під обстрілами ніколи задумуватись це в Італії є час . коли проводили роззброєння або просто торгували тим що лишив совок людей не питали . якщо б прийняли в НАТО то зараз такої проблеми не стояло б .
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10.03.2023 23:09 Ответить
Приймати нас в НАТО теж не їх обов'язок. Проблема в нас а не в них. Вони допомогають бо бачать вигоду.

Нікому не секрет, що реальної загрози їм московія не ставить.

Реально в решті-решт ми себе загнали в цю ситуацію корупцією, відсутністю волі у народу щоб навести у себе порядок. Але чому громадянин США, Великобританії чи Франції нам повинен допомогати?

Тому якщо допомогають, то й добре. Але те, що Східна Європа, яка менше всіх вносить грошей у бюджет НАТО та й ми постійно кажемо, що нам винні, це трохи бентежить. Хто інвестує той і вирішує скільки і як воно надавати, нажаль це реальність.
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10.03.2023 23:25 Ответить
До речі, про задумуватися під обстрілами - а до них не задумувалися? Більше чим за 30 років не задумувалися? Рік назад, два? Але гарне виправдання. Наша влада також виправдовується. Що от війна тому все можна.

П.с. мої думки, що в Україні, що закордоном ті ж самі були. І без світла, і під Києвом і т.д. ми допомогу в різних форматах ще до війни отримували і було ясно, що нам винні тільки ми самі.
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10.03.2023 23:33 Ответить
хоча б тому що колись громадяни США , Великобританії і Франції змусили нас позбутися зброї в обмін на нікчемний папірець . Італія вже подолала корупцію ? так я задумувався з 2005 року коли не посадили жодного регіонала , а люди стояли на Майдані щоб зек став прем'єром . задумувався в 2014 що буде велика війна бо кацапи не зупиняться . 2019 куди приведе такий президент . сидіти за кордоном і задумуватись це дуже гарно ...
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10.03.2023 23:58 Ответить
Змусили? Вони погрожували нам? Ми самі на це пішли, точніше наші політики, в нашій державі.

Ну у мене для вас погані новини - громадяни тих держав нічого ні вам ні Україні не винні. Якщо все піде не за планом і буде загроза для них - вони дуже швидко кинуть нас, як робилося величезну кількість разів у світовій історії.

Добре що весь цей час задумувалися. І до чого думки привели - нам всі винні?

І так, закордоном непогано думається. Але в Україні під час майданів, АТО, і навіть на початку війни думалося так само. Просто не треба жити в ілюзії, що світ змінився, що міжнародне право чогось варте.
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11.03.2023 00:11 Ответить
саме так змушували ! якщо б Україна не відмовилась від ядерного статусу не визнали б незалежність і потрапили б під санкції .
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11.03.2023 00:18 Ответить
Чим змусили? Погрожували? Санкції вводили? Ізоляцією погрожували?
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11.03.2023 00:23 Ответить
так попереджали ! почитай що пишуть свідки тих подій .
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11.03.2023 00:32 Ответить
Ще раз - ми прийняли рішення? Наша влада? І саме головне - якщо умовно в майбутньому більшість громадян за кордоном вирішить, що не винні - то їх політики нас кинуть. Так само як кинули коли москалі Крим забрали, не виконавши умови того ж самого договору з роззброєння. Вони й самі казали, що суть договору була, щоб тільки одна держава після розвалу совка мала ядерну зброю.
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11.03.2023 00:38 Ответить
До речі це прапор Ірландії, але це зовсім інша тема) ви навіть прапори їх не знаєте, але впевнені, що Європа нам винна.
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11.03.2023 00:21 Ответить
я думав це прапор Луганської області ... залишайтесь там за кордоном в комфорті !
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11.03.2023 00:35 Ответить
Ну Вам видніше в Україні як за кордоном сприймають ситуацію громадяни тих держав які фінансують війну і завдяки фінансам яких в України є чим воювати. Це ж святе правило - чим подалі ви від людей тим Вам видніше.
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11.03.2023 00:42 Ответить
ти за кого дупу рвеш ? за громадян Європи щоб не вигнали в Україну ? це гарно в тебе виходить ! тільки не повертайся .
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11.03.2023 00:52 Ответить
Та ні. Просто бачу до чого доведе таке ставлення. Ну а коли сказати нічого - заява про не повертайся виглядає смішно)
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11.03.2023 01:05 Ответить
І я тут проживаю маючи право постійного проживання. Мене не виженуть звідси, на відміну від багатьох я не тимчасовий біженець нахлібник. Окремо зауважу що багато хто і з біженців тут вважає, що їм всі винні як і Україні.
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11.03.2023 01:10 Ответить
от і живи там для України ти вже колишній ! якби ще малороси втекли в кацапстан ми були б щасливі !
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11.03.2023 01:43 Ответить
Так а яке це все має відношення до теми? Бо справжні Українці знають, що весь світ їм винен? Ну далеко заїдемо на цьому)))

До речі, ви хто за фахом?
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11.03.2023 01:56 Ответить
не ніі,якраз зараз БИДЛО примушують ДУМАТИ,але билдло вирішило що хтось їм щось винен,а от НІ.
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10.03.2023 23:35 Ответить
бачите бидлу думати нічим ! тож хоч примушуй хоч ні ...
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10.03.2023 23:59 Ответить
ну значить буде через сраку,поки кров не потече...
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11.03.2023 00:02 Ответить
тільки поки що кров тече в інших ! гинуть кращі сини і доньки країни .
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11.03.2023 00:11 Ответить
тут згоден.але то уже наше горе,і ми його "кували" самі десятиліттями...
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11.03.2023 00:20 Ответить
Сашко Бабенко Ви , якщо такий розумний, спочатку дайте по ї*алу політикам в Україні тим хто казав "війни не буде - шашличкі" й не розвивав ЗСУ а потім вже, можливо, зможете щось про Захід казати.
Скільки надають й на тому ВЕЛИКА ПОДЯКА!!! Не ведіть себе як хам, хоча звісно це може бути важко.
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11.03.2023 01:52 Ответить
ви хочете обговорити сказане зеленським?
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11.03.2023 02:05 Ответить
Немає там що обговорювати.
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11.03.2023 02:25 Ответить
З миру по танку, Україні бригада!!
Головне, щоб грошима не давали, бо …ну, слуги від олігархів в курсі…
Жодного долара, тільки, вузлами, блоками, механізмами….ОВТ…
Бажано, щоб ще рахамія листа необхідного зварганив, він укурсє, як про абрамовича млрд..
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10.03.2023 20:04 Ответить
Тобто 800 нових танків...

Велике число но в теорії НАТО це може потягнути. Проблема правда що рф теж не сильно далеко по числах відновлення танків з резерву.

Нам би краще тисяч 50 фпв дронів. Це більш простіше завдання. І оборона рф та армія рф буде винищена, бо протидіяти їм вона не зможе так як не встигне поставити на озброєння відповідні засоби.

Інакше ж ми отримаємо просто стару війну де танки є і у нас і в рф, і вони воюють одні з одними, і то лиш якщо пощастить і НАТО дасть танки...
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10.03.2023 20:08 Ответить
То Вам дрони, іншим танки, а Володі краще мільрди доларів на нове "Крадівництво", яке вони з єлдаком назвуть "відбудова".
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10.03.2023 20:14 Ответить
Танки танками но тяжелые БМП еще больше нужны они с пехотой в атаку пойдут.
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10.03.2023 20:22 Ответить
так іменно,таке відчуття що піхоту як "дідів" на легкій броні хочуть з танками посилати...
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10.03.2023 23:39 Ответить
Таки більше вірю Залужному і Штабу. Не дарма стояли на коліні перед Да Вінчі. ЗСУ в Пам'ять усім загиблим і для Перемоги знесуть голови оркам до останнього
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10.03.2023 20:27 Ответить
Голови знесуть, але сокири потрібні. Гарні ******* сокири. Багато!
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10.03.2023 20:51 Ответить
777 top gun
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10.03.2023 22:08 Ответить
Нарешті -адекватна,твереза думка,без політики та популізма.І це річ тільки о кількості танків.
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10.03.2023 20:38 Ответить
Складається враження що деякі коменти пишуть або тінейджери або люди "під марафоном".
Танки? Люди, ви війну бачили? Та орки у нас за місяць замінували дороги, скільки підривів техніки було і ще буде. А на півдні вони вже рік.
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10.03.2023 20:43 Ответить
Якщо не наступати, замінують за два роки іще більше.
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10.03.2023 20:55 Ответить
І до чого ти скинув той салат ? Ти кацап?
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10.03.2023 21:08 Ответить
Опять танки... Лучше бы дали дальнобойные ракеты чтобы вынести тылы и логистику, и тогда танков не нужно было бы 500-600 да еще и новых типов. Тем более взять их совершенно негде.
Сотня танков Леопард-2 и Челленджеров будет и это всё и дай бог чтобы это количество поддерживалось при потерях постоянно. Еще пару сотен будет Леопард-1, но не сразу. Колесные французские АМХ это всё таки легкие САУ скорее, чем танк. Ну и пару сотен Т-72 чехами модернизированных и Твардых польских. Этих танков более, чем достаточно для наступления.
Нужны дальнобойные ракеты еще раз говорю генералу...
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10.03.2023 23:33 Ответить
Треба брати бика за роги,хлопці ....Томагавк - дальність боя 2500 км....коли заводікі свічні,я образно ..,полетять в космос,Гагаріни в казармах,Гагаріни на аеродромах,їх техніка,склади також...тоді просвіт баланс буде
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11.03.2023 02:38 Ответить
Та як же ж так? Хто бреше? Коли не послухаєш марафон , то росія вже майже програла...🤔
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11.03.2023 07:13 Ответить
 
 