Для контрнаступления Украине необходимо 16-20 батальонов современных танков, – польский генерал Скшипчак
Украине для удачного контрнаступления против российских войск необходимо больше танков от Запада, чем Киеву планируют сейчас предоставить.
Такое мнение высказал польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, передает Цензор.НЕТ.
"Одного батальона танков (Leopard 2. – Ред.) не хватит. Для эффективного контрнаступления украинцам нужно 16-20 батальонов современных танков. Необходимо иметь сильный бронетанковый кулак в несколько батальонов, которые смогут прорвать оборону, а затем преследовать отступление Скшипчак, профессиональный танкист.
По его словам, политические решения на Западе принимаются "очень медленно", а должны быть "быстрыми". Он отметил, что Украина просила о современных танках еще осенью, но начинает получать их только сейчас.
По его мнению, Запад должен определиться, хочет ли он, чтобы Украина победила еще в этом году, не растягивая войну надолго. Если да, то для этого танки нужно предоставлять Киеву не так, как сейчас, "методом капельницы – один батальон современных танков на полгода".
"Должны быть решительные действия, которые дадут украинской армии качественное преимущество над российской. Страны Европы должны отдать Украине больше своих танков из собственных арсеналов, а затем пополнить их благодаря новому производству бронетехники. Для того чтобы разбить россиян, Украине нужно 400-500 современных танков ", – констатировал Скшипчак.
Он добавил, что речь идет о всех видах современных танков, в том числе типах Leopard, Abrams, Challenger.
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@Viaches50993743
Пакистанські ЗМІ повідомляють, що Пакистан планує передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу західних країн. Загалом з 1997 по 1999 рік Пакистан закупив в України 320 танків Т-80УД.
перш за все Т-72 різних модефыкацій, де стоїть 125мм нарізна.
захід хоче щоб росія сама пішла і не образилась дуже...
Хоча маячня мабуть ...просто москалям продались напевно....
під кремінною захлинулися і ворог зрозумів що вітер знову змінився і пішов уперед.
захід якийсь кончений, добре видно що допомога заслабка, треба набагато більше і найголовніше треба по ї*алу дати кожному західному уряду, який українські життя міряє грошима.
Нікому не секрет, що реальної загрози їм московія не ставить.
Реально в решті-решт ми себе загнали в цю ситуацію корупцією, відсутністю волі у народу щоб навести у себе порядок. Але чому громадянин США, Великобританії чи Франції нам повинен допомогати?
Тому якщо допомогають, то й добре. Але те, що Східна Європа, яка менше всіх вносить грошей у бюджет НАТО та й ми постійно кажемо, що нам винні, це трохи бентежить. Хто інвестує той і вирішує скільки і як воно надавати, нажаль це реальність.
П.с. мої думки, що в Україні, що закордоном ті ж самі були. І без світла, і під Києвом і т.д. ми допомогу в різних форматах ще до війни отримували і було ясно, що нам винні тільки ми самі.
Ну у мене для вас погані новини - громадяни тих держав нічого ні вам ні Україні не винні. Якщо все піде не за планом і буде загроза для них - вони дуже швидко кинуть нас, як робилося величезну кількість разів у світовій історії.
Добре що весь цей час задумувалися. І до чого думки привели - нам всі винні?
І так, закордоном непогано думається. Але в Україні під час майданів, АТО, і навіть на початку війни думалося так само. Просто не треба жити в ілюзії, що світ змінився, що міжнародне право чогось варте.
До речі, ви хто за фахом?
Скільки надають й на тому ВЕЛИКА ПОДЯКА!!! Не ведіть себе як хам, хоча звісно це може бути важко.
Головне, щоб грошима не давали, бо …ну, слуги від олігархів в курсі…
Жодного долара, тільки, вузлами, блоками, механізмами….ОВТ…
Бажано, щоб ще рахамія листа необхідного зварганив, він укурсє, як про абрамовича млрд..
Велике число но в теорії НАТО це може потягнути. Проблема правда що рф теж не сильно далеко по числах відновлення танків з резерву.
Нам би краще тисяч 50 фпв дронів. Це більш простіше завдання. І оборона рф та армія рф буде винищена, бо протидіяти їм вона не зможе так як не встигне поставити на озброєння відповідні засоби.
Інакше ж ми отримаємо просто стару війну де танки є і у нас і в рф, і вони воюють одні з одними, і то лиш якщо пощастить і НАТО дасть танки...
Танки? Люди, ви війну бачили? Та орки у нас за місяць замінували дороги, скільки підривів техніки було і ще буде. А на півдні вони вже рік.
Сотня танков Леопард-2 и Челленджеров будет и это всё и дай бог чтобы это количество поддерживалось при потерях постоянно. Еще пару сотен будет Леопард-1, но не сразу. Колесные французские АМХ это всё таки легкие САУ скорее, чем танк. Ну и пару сотен Т-72 чехами модернизированных и Твардых польских. Этих танков более, чем достаточно для наступления.
Нужны дальнобойные ракеты еще раз говорю генералу...