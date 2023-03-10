Для контрнаступления Украине необходимо 16-20 батальонов современных танков, – польский генерал Скшипчак

Украине для удачного контрнаступления против российских войск необходимо больше танков от Запада, чем Киеву планируют сейчас предоставить.

Такое мнение высказал польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, передает Цензор.НЕТ.

"Одного батальона танков (Leopard 2. – Ред.) не хватит. Для эффективного контрнаступления украинцам нужно 16-20 батальонов современных танков. Необходимо иметь сильный бронетанковый кулак в несколько батальонов, которые смогут прорвать оборону, а затем преследовать отступление Скшипчак, профессиональный танкист.

По его словам, политические решения на Западе принимаются "очень медленно", а должны быть "быстрыми". Он отметил, что Украина просила о современных танках еще осенью, но начинает получать их только сейчас.

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По его мнению, Запад должен определиться, хочет ли он, чтобы Украина победила еще в этом году, не растягивая войну надолго. Если да, то для этого танки нужно предоставлять Киеву не так, как сейчас, "методом капельницы – один батальон современных танков на полгода".

"Должны быть решительные действия, которые дадут украинской армии качественное преимущество над российской. Страны Европы должны отдать Украине больше своих танков из собственных арсеналов, а затем пополнить их благодаря новому производству бронетехники. Для того чтобы разбить россиян, Украине нужно 400-500 современных танков ", – констатировал Скшипчак.

Он добавил, что речь идет о всех видах современных танков, в том числе типах Leopard, Abrams, Challenger.