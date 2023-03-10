Для контрнаступу Україні потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків, - польський генерал Скшипчак

Україна потребує для вдалого контрнаступу проти російських військ більше танків від Заходу, ніж Києву планують зараз надати.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак, передає Цензор.НЕТ.

"Одного батальйону танків (Leopard 2. – Ред.) не вистачить. Для ефективного контрнаступу українцям потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків. Необхідно мати сильний бронетанковий кулак у кільканадцять батальйонів, які зможуть прорвати оборону, а потім переслідувати відступ росіян", - підкреслив Скшипчак, який є професійним танкістом.

За його словами, політичні рішення на Заході приймаються "дуже повільно", а повинні бути "швидкими". Він зауважив, що Україна просила про сучасні танки ще восени, але починає отримувати їх лише зараз.

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На його переконання, Захід має визначитися, чи хоче він, щоб Україна перемогла ще в цьому році, не розтягуючи війну надовго. Якщо так, то для цього танки потрібно надавати Києву не так, як зараз, "методом крапельниці - один батальйон сучасних танків на пів року".

"Повинні бути рішучі дії, що дадуть українській армії якісну перевагу над російською. Країни Європи повинні віддати Україні більше своїх танків із власних арсеналів, а потім поповнити їх завдяки новому виробництву бронетехніки. Для того, щоб розбити росіян, Україні потрібно 400-500 сучасних танків",- констатував Скшипчак.

Він додав, що йдеться про всі види сучасних танків, зокрема типів Leopard, Abrams, Challenger.