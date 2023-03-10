УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11075 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
9 938 75

Для контрнаступу Україні потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків, - польський генерал Скшипчак

скшипчак

Україна потребує для вдалого контрнаступу проти російських військ більше танків від Заходу, ніж Києву планують зараз надати.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак, передає Цензор.НЕТ.

"Одного батальйону танків (Leopard 2. – Ред.) не вистачить. Для ефективного контрнаступу українцям потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків. Необхідно мати сильний бронетанковий кулак у кільканадцять батальйонів, які зможуть прорвати оборону, а потім переслідувати відступ росіян", - підкреслив Скшипчак, який є професійним танкістом.

За його словами, політичні рішення на Заході приймаються "дуже повільно", а повинні бути "швидкими". Він зауважив, що Україна просила про сучасні танки ще восени, але починає отримувати їх лише зараз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща передала Україні ще 10 танків Leopard 2, - міністр оборони Блащак

На його переконання, Захід має визначитися, чи хоче він, щоб Україна перемогла ще в цьому році, не розтягуючи війну надовго. Якщо так, то для цього танки потрібно надавати Києву не так, як зараз, "методом крапельниці - один батальйон сучасних танків на пів року".

"Повинні бути рішучі дії, що дадуть українській армії якісну перевагу над російською. Країни Європи повинні віддати Україні більше своїх танків із власних арсеналів, а потім поповнити їх завдяки новому виробництву бронетехніки. Для того, щоб розбити росіян, Україні потрібно 400-500 сучасних танків",- констатував Скшипчак.

Він додав, що йдеться про всі види сучасних танків, зокрема типів Leopard, Abrams, Challenger.

Автор: 

танк (2087)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

Пакистанські ЗМІ повідомляють, що Пакистан планує передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу західних країн. Загалом з 1997 по 1999 рік Пакистан закупив в України 320 танків Т-80УД.
показати весь коментар
10.03.2023 19:39 Відповісти
+15
захід не хоче розгрому росії!
захід хоче щоб росія сама пішла і не образилась дуже...
показати весь коментар
10.03.2023 19:50 Відповісти
+13
херсонську операцію з останніх сил дотиснули, на межі.

під кремінною захлинулися і ворог зрозумів що вітер знову змінився і пішов уперед.

захід якийсь кончений, добре видно що допомога заслабка, треба набагато більше і найголовніше треба по ї*алу дати кожному західному уряду, який українські життя міряє грошима.
показати весь коментар
10.03.2023 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

Пакистанські ЗМІ повідомляють, що Пакистан планує передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу західних країн. Загалом з 1997 по 1999 рік Пакистан закупив в України 320 танків Т-80УД.
показати весь коментар
10.03.2023 19:39 Відповісти
Стволи на ці танки робилися в Україні тоді перший раз і виникає питання до їхнього стану.
показати весь коментар
10.03.2023 19:54 Відповісти
Метал з Чехіі, а робив НКМЗ
показати весь коментар
10.03.2023 19:57 Відповісти
Звідки Ви таке взяли? Я брав в цьому участь але не в Краматорську і стволи робили в нас з нуля.
показати весь коментар
10.03.2023 20:02 Відповісти
Ви робили гладкоствольні, а НКМЗ - нарізні.
показати весь коментар
10.03.2023 21:21 Відповісти
Коли це для Т-80УД робили нарізні стволи? З головою усе у порядку?
показати весь коментар
10.03.2023 22:21 Відповісти
Суми робили гладку 130мм для Т-80 на експорт, а Україні передають
перш за все Т-72 різних модефыкацій, де стоїть 125мм нарізна.
показати весь коментар
10.03.2023 22:42 Відповісти
Не 130мм а 120мм. І гармата на Т-72, Т-64, Т-80 однакова гладкоствольна різних модифікацій.
показати весь коментар
11.03.2023 08:09 Відповісти
Нужно 600 , дают 10 - 20 ( но не сразу ) А СВОИ тысячи ( !! ) мы просрали - продали ....
показати весь коментар
10.03.2023 21:02 Відповісти
Пакистан давно нам помогает, вообще красавчики
показати весь коментар
10.03.2023 22:05 Відповісти
Моє містечко звільняла піхота з ПТРК, всього іншого не було а якби було то замість населенного пункта було б сміттєзвалище з убитими людьми.
показати весь коментар
10.03.2023 20:19 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2023 19:47 Відповісти
захід не хоче розгрому росії!
захід хоче щоб росія сама пішла і не образилась дуже...
показати весь коментар
10.03.2023 19:50 Відповісти
Хм, можливо тому, що вони думають про себе і своїх громадян в першу чергу? А вже потім про союзників...

Хоча маячня мабуть ...просто москалям продались напевно....
показати весь коментар
10.03.2023 22:06 Відповісти
тут поки 2 танки дадуть то так мозок винесуть ... а він каже 16 батальйонів ! якщо б європейські політики дивились трохи наперед то заводи з виробництва зброї запрацювали в 3 зміни з 1 березня 2022 року . всі сподівались домовитись з ****** за рахунок України .
показати весь коментар
10.03.2023 19:52 Відповісти
Усі хочуть зберегти Росію за рахунок України. Що для них Україна? Корумпована, слабо розвинена країна. Так, на рівні якогось Габону. А Росія це багатюща на цінні надра корумпована країна, де можна поповнюватись кешем. Ось і уся правда.
показати весь коментар
10.03.2023 20:12 Відповісти
Передано: Польша 260+ ед. Т-72, Чехия 89 ед. Т-72, С.Македония 30+ ед. Т-72, Марокко 30 ед. Т-72, Словения 28 ед. M-55S, Болгария через третьи страны неизвестное к-во Т-72. Ну да, "2 танка" и "мозги вынесли". Следующий спич,видимо, будет про "дали 2 пушки".
показати весь коментар
10.03.2023 20:45 Відповісти
Болгария много оружия и снарядов через неоф. каналы передала, + завод строит/либо запускают
показати весь коментар
10.03.2023 22:07 Відповісти
генерал каже ******** танків , а не радянського метало-брухту ! порада вивчи нарешті мову !
показати весь коментар
10.03.2023 22:24 Відповісти
в чому різниця між т-72с і лео 2а4 якого виїбали в Сирії "бородачі"?
показати весь коментар
10.03.2023 23:33 Відповісти
Леопард гарний в позиційній обороні за рахунок більшої дальності влучної стрільби.
показати весь коментар
11.03.2023 00:48 Відповісти
а от і ні,плюс мінус тих же 5км що і 125 совкова,лео кращий по сув,але іменно в обороні це уже ніяк дуже не роляє,вкопана 64ка чи 72 теж валить з закритої позиції,точніше іменонно вона і валить(бо фугаси),бо західні танки більше пто,ніж обт
показати весь коментар
11.03.2023 00:53 Відповісти
З Тою допомогою, яку дає захід "по чайній ложці" хоч би 2-3 сформувати
показати весь коментар
10.03.2023 19:52 Відповісти
А кому выгодна победа Украины прямо сейчас?
показати весь коментар
11.03.2023 09:00 Відповісти
танки только затянут войну во времени. нужны рапторы, высокоточные бомбы, четкая спутниковая наводка и кассетные боеприпасы для стада орков... я не эксперт, но думаю что после такого всем дыныры и лыныры капец
показати весь коментар
10.03.2023 20:00 Відповісти
Конечно затянут....все так и задумано....
показати весь коментар
11.03.2023 09:01 Відповісти
Ми це все знаємо ,питання хто і в який час,А ось це саме погане і тягнучке
показати весь коментар
10.03.2023 20:01 Відповісти
херсонську операцію з останніх сил дотиснули, на межі.

під кремінною захлинулися і ворог зрозумів що вітер знову змінився і пішов уперед.

захід якийсь кончений, добре видно що допомога заслабка, треба набагато більше і найголовніше треба по ї*алу дати кожному західному уряду, який українські життя міряє грошима.
показати весь коментар
10.03.2023 20:03 Відповісти
Так гинуть же не їхні громадяни, а якісь там незрозумілі для них українці.
показати весь коментар
10.03.2023 20:14 Відповісти
Та ні, зрозумілі. Ви ось за Сирії проти рашки готові були воювати? Ну просто претензії на рівні - а чого нам ще більше не допомагають? Можливо тому що їх громадяни не зобов'язані? Можливо тому що це їх гроші з податків витрачаються? Просто м'яко кажучи люди на заході і в США трохи в шоці від наглих заяв по типу, що нам хтось винен. Хоча в державі де права людини не до кінця імплементовані, ідея про контроль за витратою держбюджету зі сторони громадськості напевно не досяжна для розуміння концепція.
показати весь коментар
10.03.2023 22:04 Відповісти
коли різали літаки і ракети були в захваті ! тепер час повертати .
показати весь коментар
10.03.2023 22:28 Відповісти
А можливо вони нічого нам не винні? Ну так не задумувались? ми були згодні щоб у нашій державі різали. Це в нашій державі політики на це пішли, а ми нічого не зробили. А так виходить що весь світ нам винен - одні бо москалі і за них, інші, бо проти москалів...треба пам'ятати, що розраховувати можна тільки на себе.
показати весь коментар
10.03.2023 22:49 Відповісти
під обстрілами ніколи задумуватись це в Італії є час . коли проводили роззброєння або просто торгували тим що лишив совок людей не питали . якщо б прийняли в НАТО то зараз такої проблеми не стояло б .
показати весь коментар
10.03.2023 23:09 Відповісти
Приймати нас в НАТО теж не їх обов'язок. Проблема в нас а не в них. Вони допомогають бо бачать вигоду.

Нікому не секрет, що реальної загрози їм московія не ставить.

Реально в решті-решт ми себе загнали в цю ситуацію корупцією, відсутністю волі у народу щоб навести у себе порядок. Але чому громадянин США, Великобританії чи Франції нам повинен допомогати?

Тому якщо допомогають, то й добре. Але те, що Східна Європа, яка менше всіх вносить грошей у бюджет НАТО та й ми постійно кажемо, що нам винні, це трохи бентежить. Хто інвестує той і вирішує скільки і як воно надавати, нажаль це реальність.
показати весь коментар
10.03.2023 23:25 Відповісти
До речі, про задумуватися під обстрілами - а до них не задумувалися? Більше чим за 30 років не задумувалися? Рік назад, два? Але гарне виправдання. Наша влада також виправдовується. Що от війна тому все можна.

П.с. мої думки, що в Україні, що закордоном ті ж самі були. І без світла, і під Києвом і т.д. ми допомогу в різних форматах ще до війни отримували і було ясно, що нам винні тільки ми самі.
показати весь коментар
10.03.2023 23:33 Відповісти
хоча б тому що колись громадяни США , Великобританії і Франції змусили нас позбутися зброї в обмін на нікчемний папірець . Італія вже подолала корупцію ? так я задумувався з 2005 року коли не посадили жодного регіонала , а люди стояли на Майдані щоб зек став прем'єром . задумувався в 2014 що буде велика війна бо кацапи не зупиняться . 2019 куди приведе такий президент . сидіти за кордоном і задумуватись це дуже гарно ...
показати весь коментар
10.03.2023 23:58 Відповісти
Змусили? Вони погрожували нам? Ми самі на це пішли, точніше наші політики, в нашій державі.

Ну у мене для вас погані новини - громадяни тих держав нічого ні вам ні Україні не винні. Якщо все піде не за планом і буде загроза для них - вони дуже швидко кинуть нас, як робилося величезну кількість разів у світовій історії.

Добре що весь цей час задумувалися. І до чого думки привели - нам всі винні?

І так, закордоном непогано думається. Але в Україні під час майданів, АТО, і навіть на початку війни думалося так само. Просто не треба жити в ілюзії, що світ змінився, що міжнародне право чогось варте.
показати весь коментар
11.03.2023 00:11 Відповісти
саме так змушували ! якщо б Україна не відмовилась від ядерного статусу не визнали б незалежність і потрапили б під санкції .
показати весь коментар
11.03.2023 00:18 Відповісти
Чим змусили? Погрожували? Санкції вводили? Ізоляцією погрожували?
показати весь коментар
11.03.2023 00:23 Відповісти
так попереджали ! почитай що пишуть свідки тих подій .
показати весь коментар
11.03.2023 00:32 Відповісти
Ще раз - ми прийняли рішення? Наша влада? І саме головне - якщо умовно в майбутньому більшість громадян за кордоном вирішить, що не винні - то їх політики нас кинуть. Так само як кинули коли москалі Крим забрали, не виконавши умови того ж самого договору з роззброєння. Вони й самі казали, що суть договору була, щоб тільки одна держава після розвалу совка мала ядерну зброю.
показати весь коментар
11.03.2023 00:38 Відповісти
До речі це прапор Ірландії, але це зовсім інша тема) ви навіть прапори їх не знаєте, але впевнені, що Європа нам винна.
показати весь коментар
11.03.2023 00:21 Відповісти
я думав це прапор Луганської області ... залишайтесь там за кордоном в комфорті !
показати весь коментар
11.03.2023 00:35 Відповісти
Ну Вам видніше в Україні як за кордоном сприймають ситуацію громадяни тих держав які фінансують війну і завдяки фінансам яких в України є чим воювати. Це ж святе правило - чим подалі ви від людей тим Вам видніше.
показати весь коментар
11.03.2023 00:42 Відповісти
ти за кого дупу рвеш ? за громадян Європи щоб не вигнали в Україну ? це гарно в тебе виходить ! тільки не повертайся .
показати весь коментар
11.03.2023 00:52 Відповісти
Та ні. Просто бачу до чого доведе таке ставлення. Ну а коли сказати нічого - заява про не повертайся виглядає смішно)
показати весь коментар
11.03.2023 01:05 Відповісти
І я тут проживаю маючи право постійного проживання. Мене не виженуть звідси, на відміну від багатьох я не тимчасовий біженець нахлібник. Окремо зауважу що багато хто і з біженців тут вважає, що їм всі винні як і Україні.
показати весь коментар
11.03.2023 01:10 Відповісти
от і живи там для України ти вже колишній ! якби ще малороси втекли в кацапстан ми були б щасливі !
показати весь коментар
11.03.2023 01:43 Відповісти
Так а яке це все має відношення до теми? Бо справжні Українці знають, що весь світ їм винен? Ну далеко заїдемо на цьому)))

До речі, ви хто за фахом?
показати весь коментар
11.03.2023 01:56 Відповісти
не ніі,якраз зараз БИДЛО примушують ДУМАТИ,але билдло вирішило що хтось їм щось винен,а от НІ.
показати весь коментар
10.03.2023 23:35 Відповісти
бачите бидлу думати нічим ! тож хоч примушуй хоч ні ...
показати весь коментар
10.03.2023 23:59 Відповісти
ну значить буде через сраку,поки кров не потече...
показати весь коментар
11.03.2023 00:02 Відповісти
тільки поки що кров тече в інших ! гинуть кращі сини і доньки країни .
показати весь коментар
11.03.2023 00:11 Відповісти
тут згоден.але то уже наше горе,і ми його "кували" самі десятиліттями...
показати весь коментар
11.03.2023 00:20 Відповісти
Сашко Бабенко Ви , якщо такий розумний, спочатку дайте по ї*алу політикам в Україні тим хто казав "війни не буде - шашличкі" й не розвивав ЗСУ а потім вже, можливо, зможете щось про Захід казати.
Скільки надають й на тому ВЕЛИКА ПОДЯКА!!! Не ведіть себе як хам, хоча звісно це може бути важко.
показати весь коментар
11.03.2023 01:52 Відповісти
ви хочете обговорити сказане зеленським?
показати весь коментар
11.03.2023 02:05 Відповісти
Немає там що обговорювати.
показати весь коментар
11.03.2023 02:25 Відповісти
З миру по танку, Україні бригада!!
Головне, щоб грошима не давали, бо …ну, слуги від олігархів в курсі…
Жодного долара, тільки, вузлами, блоками, механізмами….ОВТ…
Бажано, щоб ще рахамія листа необхідного зварганив, він укурсє, як про абрамовича млрд..
показати весь коментар
10.03.2023 20:04 Відповісти
Тобто 800 нових танків...

Велике число но в теорії НАТО це може потягнути. Проблема правда що рф теж не сильно далеко по числах відновлення танків з резерву.

Нам би краще тисяч 50 фпв дронів. Це більш простіше завдання. І оборона рф та армія рф буде винищена, бо протидіяти їм вона не зможе так як не встигне поставити на озброєння відповідні засоби.

Інакше ж ми отримаємо просто стару війну де танки є і у нас і в рф, і вони воюють одні з одними, і то лиш якщо пощастить і НАТО дасть танки...
показати весь коментар
10.03.2023 20:08 Відповісти
То Вам дрони, іншим танки, а Володі краще мільрди доларів на нове "Крадівництво", яке вони з єлдаком назвуть "відбудова".
показати весь коментар
10.03.2023 20:14 Відповісти
Танки танками но тяжелые БМП еще больше нужны они с пехотой в атаку пойдут.
показати весь коментар
10.03.2023 20:22 Відповісти
так іменно,таке відчуття що піхоту як "дідів" на легкій броні хочуть з танками посилати...
показати весь коментар
10.03.2023 23:39 Відповісти
Таки більше вірю Залужному і Штабу. Не дарма стояли на коліні перед Да Вінчі. ЗСУ в Пам'ять усім загиблим і для Перемоги знесуть голови оркам до останнього
показати весь коментар
10.03.2023 20:27 Відповісти
Голови знесуть, але сокири потрібні. Гарні ******* сокири. Багато!
показати весь коментар
10.03.2023 20:51 Відповісти
777 top gun
показати весь коментар
10.03.2023 22:08 Відповісти
Нарешті -адекватна,твереза думка,без політики та популізма.І це річ тільки о кількості танків.
показати весь коментар
10.03.2023 20:38 Відповісти
Складається враження що деякі коменти пишуть або тінейджери або люди "під марафоном".
Танки? Люди, ви війну бачили? Та орки у нас за місяць замінували дороги, скільки підривів техніки було і ще буде. А на півдні вони вже рік.
показати весь коментар
10.03.2023 20:43 Відповісти
Якщо не наступати, замінують за два роки іще більше.
показати весь коментар
10.03.2023 20:55 Відповісти
І до чого ти скинув той салат ? Ти кацап?
показати весь коментар
10.03.2023 21:08 Відповісти
Опять танки... Лучше бы дали дальнобойные ракеты чтобы вынести тылы и логистику, и тогда танков не нужно было бы 500-600 да еще и новых типов. Тем более взять их совершенно негде.
Сотня танков Леопард-2 и Челленджеров будет и это всё и дай бог чтобы это количество поддерживалось при потерях постоянно. Еще пару сотен будет Леопард-1, но не сразу. Колесные французские АМХ это всё таки легкие САУ скорее, чем танк. Ну и пару сотен Т-72 чехами модернизированных и Твардых польских. Этих танков более, чем достаточно для наступления.
Нужны дальнобойные ракеты еще раз говорю генералу...
показати весь коментар
10.03.2023 23:33 Відповісти
Треба брати бика за роги,хлопці ....Томагавк - дальність боя 2500 км....коли заводікі свічні,я образно ..,полетять в космос,Гагаріни в казармах,Гагаріни на аеродромах,їх техніка,склади також...тоді просвіт баланс буде
показати весь коментар
11.03.2023 02:38 Відповісти
Та як же ж так? Хто бреше? Коли не послухаєш марафон , то росія вже майже програла...🤔
показати весь коментар
11.03.2023 07:13 Відповісти
 
 