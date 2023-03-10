Для контрнаступу Україні потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків, - польський генерал Скшипчак
Україна потребує для вдалого контрнаступу проти російських військ більше танків від Заходу, ніж Києву планують зараз надати.
Таку думку в коментарі Укрінформу висловив польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак, передає Цензор.НЕТ.
"Одного батальйону танків (Leopard 2. – Ред.) не вистачить. Для ефективного контрнаступу українцям потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків. Необхідно мати сильний бронетанковий кулак у кільканадцять батальйонів, які зможуть прорвати оборону, а потім переслідувати відступ росіян", - підкреслив Скшипчак, який є професійним танкістом.
За його словами, політичні рішення на Заході приймаються "дуже повільно", а повинні бути "швидкими". Він зауважив, що Україна просила про сучасні танки ще восени, але починає отримувати їх лише зараз.
На його переконання, Захід має визначитися, чи хоче він, щоб Україна перемогла ще в цьому році, не розтягуючи війну надовго. Якщо так, то для цього танки потрібно надавати Києву не так, як зараз, "методом крапельниці - один батальйон сучасних танків на пів року".
"Повинні бути рішучі дії, що дадуть українській армії якісну перевагу над російською. Країни Європи повинні віддати Україні більше своїх танків із власних арсеналів, а потім поповнити їх завдяки новому виробництву бронетехніки. Для того, щоб розбити росіян, Україні потрібно 400-500 сучасних танків",- констатував Скшипчак.
Він додав, що йдеться про всі види сучасних танків, зокрема типів Leopard, Abrams, Challenger.
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@Viaches50993743
Пакистанські ЗМІ повідомляють, що Пакистан планує передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу західних країн. Загалом з 1997 по 1999 рік Пакистан закупив в України 320 танків Т-80УД.
перш за все Т-72 різних модефыкацій, де стоїть 125мм нарізна.
захід хоче щоб росія сама пішла і не образилась дуже...
Хоча маячня мабуть ...просто москалям продались напевно....
під кремінною захлинулися і ворог зрозумів що вітер знову змінився і пішов уперед.
захід якийсь кончений, добре видно що допомога заслабка, треба набагато більше і найголовніше треба по ї*алу дати кожному західному уряду, який українські життя міряє грошима.
Нікому не секрет, що реальної загрози їм московія не ставить.
Реально в решті-решт ми себе загнали в цю ситуацію корупцією, відсутністю волі у народу щоб навести у себе порядок. Але чому громадянин США, Великобританії чи Франції нам повинен допомогати?
Тому якщо допомогають, то й добре. Але те, що Східна Європа, яка менше всіх вносить грошей у бюджет НАТО та й ми постійно кажемо, що нам винні, це трохи бентежить. Хто інвестує той і вирішує скільки і як воно надавати, нажаль це реальність.
П.с. мої думки, що в Україні, що закордоном ті ж самі були. І без світла, і під Києвом і т.д. ми допомогу в різних форматах ще до війни отримували і було ясно, що нам винні тільки ми самі.
Ну у мене для вас погані новини - громадяни тих держав нічого ні вам ні Україні не винні. Якщо все піде не за планом і буде загроза для них - вони дуже швидко кинуть нас, як робилося величезну кількість разів у світовій історії.
Добре що весь цей час задумувалися. І до чого думки привели - нам всі винні?
І так, закордоном непогано думається. Але в Україні під час майданів, АТО, і навіть на початку війни думалося так само. Просто не треба жити в ілюзії, що світ змінився, що міжнародне право чогось варте.
До речі, ви хто за фахом?
Скільки надають й на тому ВЕЛИКА ПОДЯКА!!! Не ведіть себе як хам, хоча звісно це може бути важко.
Головне, щоб грошима не давали, бо …ну, слуги від олігархів в курсі…
Жодного долара, тільки, вузлами, блоками, механізмами….ОВТ…
Бажано, щоб ще рахамія листа необхідного зварганив, він укурсє, як про абрамовича млрд..
Велике число но в теорії НАТО це може потягнути. Проблема правда що рф теж не сильно далеко по числах відновлення танків з резерву.
Нам би краще тисяч 50 фпв дронів. Це більш простіше завдання. І оборона рф та армія рф буде винищена, бо протидіяти їм вона не зможе так як не встигне поставити на озброєння відповідні засоби.
Інакше ж ми отримаємо просто стару війну де танки є і у нас і в рф, і вони воюють одні з одними, і то лиш якщо пощастить і НАТО дасть танки...
Танки? Люди, ви війну бачили? Та орки у нас за місяць замінували дороги, скільки підривів техніки було і ще буде. А на півдні вони вже рік.
Сотня танков Леопард-2 и Челленджеров будет и это всё и дай бог чтобы это количество поддерживалось при потерях постоянно. Еще пару сотен будет Леопард-1, но не сразу. Колесные французские АМХ это всё таки легкие САУ скорее, чем танк. Ну и пару сотен Т-72 чехами модернизированных и Твардых польских. Этих танков более, чем достаточно для наступления.
Нужны дальнобойные ракеты еще раз говорю генералу...