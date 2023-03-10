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Япония планирует начать поставки оружия в Украину

японія

Японское правительство и парламент готовятся разрешить экспорт оружия в такие страны как Украина. Это позволит поддержать оборонную промышленность Японии и улучшить имидж страны как глобального игрока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NV со ссылкой на Nikkei.

Пока в Японии действуют правила, согласно которым страна может передавать военные самолеты, бронетехнику и ракеты только странам, с которыми совместно разрабатывают и производят такую технику.

Правительство и правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) выдвинули идею расширения числа стран, имеющих право на получение японского оружия. Это могут быть страны, против которых совершают военную агрессию. В Стратегии национальной безопасности, которая была обновлена в декабре 2022 года, говорится, что принципы экспорта оборонной продукции "должны быть пересмотрены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов, - премьер-министр Кисида

По словам премьер-министра Японии Кисиды Фумио, расширенный военный экспорт "станет ключевым политическим инструментом для оказания помощи странам, подвергшимся агрессии в результате нарушения международного права".

Токио - единственный представитель G7, еще не предоставлявший оружие Украине. А Фумио Кисида – единственный лидер G7, еще не посетивший нашу страну.

Премьер Японии считает, что "Восточная Азия может стать следующей Украиной". Поэтому санкции против России и углубленное сотрудничество с западными государствами на военном фронте рассматриваются как эффективные средства сдерживания Китая, усиливающего давление на Тайвань.

Сато предложил отправить в Украину реактивные системы залпового огня MLRS, которые Япония планирует вывести из строя до 2029 года. Считается, что эта гусеничная техника не достаточно эффективна в условиях тропических островов и ее лучше заменить на колесные реактивные системы залпового огня Type 12 Surface-to-Ship Missile производства Mitsubishi Heavy Industries. Япония располагает 99 единицами MLRS M270.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Южная Корея разрешила Польше поставлять в Украину гаубицы Krab, – Reuters

Правительство и правящая коалиция начнут прения об экспорте оружия уже после местных выборов в апреле.

Помимо стран, подвергшихся вторжению, правительство рассмотрит экспорт оружия в страны, сотрудничающие с Японией в вопросах безопасности.

оружие (10267) Япония (1311) поставки (224)


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Топ комментарии
+54
Курили, Сахалін це Японія!
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10.03.2023 21:30 Ответить
+34
Справжнім самураям респект.Курили дуже хочуть додому...
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10.03.2023 21:31 Ответить
+25
Це добре. Навіть дуже добре. Треба обкладати рф з усіх сторін.
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10.03.2023 21:31 Ответить
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Курили, Сахалін це Японія!
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10.03.2023 21:30 Ответить
і не тільки. Чукотка, Камчатка та й весь Далекий Схід краще віддати японцям, ніж тим комунякам китайцям. )
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10.03.2023 22:04 Ответить
тут дело не в Сахалине и Южно-Курильских островах. В той войне морской бой в районе острова Цусима помнят все
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11.03.2023 01:11 Ответить
Це добре. Навіть дуже добре. Треба обкладати рф з усіх сторін.
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10.03.2023 21:31 Ответить
Справжнім самураям респект.Курили дуже хочуть додому...
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10.03.2023 21:31 Ответить
бойові роботи!
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10.03.2023 21:32 Ответить
Можемо взяти на бойове тестування Ваш чудовий тип 10. Бажано для цілого батальйону.
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10.03.2023 21:32 Ответить
За зброю спасибо, но было б ещё лучше оттяпать у рашки Курилы! *************** территории - всё, как Ху**ло завещало
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10.03.2023 21:33 Ответить
Будь-яка допомога буде доречною!

«тэнно хэйка, бандзай!»
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10.03.2023 21:33 Ответить
Китаю стає "трішки не по собі"

Щира подяка Ніппон - одній з найстійкіших націй Світу! Скільки разів вони вже відроджувалися майже з попелу! Українці - це країна сонця, що сходить, західного світу! Вірю - ми теж зможемо і перемогти, і відбодуватися! А відроджуємося ми зараз... З кров'ю...
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10.03.2023 21:35 Ответить
Японія була під зовнішнім управлінням (США) одразу після закінчення 2-ї світової (доречі як і ФРН) - тому в них усе склалося і з демократією і з розвитком країни. Ось і нам так потрібно- якщо ми самі не можемо. А складається так, що не можемо - тому хитає нас від Майдану до Майдану. Не факт, що третього не буде, судячи з того, що Зе плював і на народ і на демократію.
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10.03.2023 23:30 Ответить
«Японія була під зовнішнім управлінням (США)» - вона й досі там, нажаль.
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11.03.2023 15:55 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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10.03.2023 21:36 Ответить
Банзай! Пора нам починати тренувати друзів-самураїв для повернення японських островів.
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10.03.2023 21:36 Ответить
Ну то таке, может для начала хотя бы свой Мелитополь вернем?
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11.03.2023 00:22 Ответить
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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11.03.2023 01:58 Ответить
Японії вдячність пока тільки за обіцянку, але в москалів вже явно підгорає і добряче!
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10.03.2023 21:38 Ответить
вангую ......два флага что на фотке - будут на Курилках.....
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10.03.2023 21:41 Ответить
Ухты! Как никак четвертая экономика(!) мира. Могут знатно помочь, плюс Юж. Корея очнулась.
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10.03.2023 21:46 Ответить
Как именно Ю.Корея "очнулась"? Если это про разрешение на экспорт САУ Краб,то почти год прошел, как дано.
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10.03.2023 22:00 Ответить
ну, если судить по новостям с цензора
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10.03.2023 22:04 Ответить
Ну, на фоні сраного Китаю-це дуже гарно для нас і цивілізованого світу загалом. Китай казав, що буде масло в "огонь", так нам таке масло підходить.
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10.03.2023 21:53 Ответить
Зараз на Донеччині пекло ...Будте прокляті житєлі Донбаса ,упороті відморозки ....
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10.03.2023 21:56 Ответить
Пока-что все в планах, ура кричать рано. В перспективе Япония многим чем сможет помочь.
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10.03.2023 21:56 Ответить
Японська зброя , панове, то квінтесенція японської інженерної думки. А вже інженерна думка у них така , що годі і уявити. Хотів сказати "співчуваю" московитам ,та це було б неправдою . Зрештою, дарма московити поставили себе в таке положення .
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10.03.2023 22:02 Ответить
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10.03.2023 22:11 Ответить
В интересах Японии ослабление засрашки,с возможностью вернуть себе свои оккупированные территории на руинах параши и уникальный шанс приложить к этому руку хотя бы военными поставками.Это было бы супер и выгодно обеим сторонам,Японии и Украине
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10.03.2023 22:12 Ответить
Непогано Пару таких "запальничок" поставить в районі Добрянки і у Луки почнеться діарея - "Зябровка" під прямим ударом!
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10.03.2023 22:12 Ответить
"Поки в Японії діють правила, згідно з якими країна може передавати військові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, з якими спільно розробляють і виробляють таку техніку."
Насправді було б непогано якби спільно щось з озброєння виробляли,але не знаю чи це взагалі можливо знаючи наш уряд...
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10.03.2023 22:38 Ответить
Японська поштова картка часів 2 Св. війни.

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10.03.2023 22:41 Ответить
А вот и нет. Написано, что к 53 дню памяти cухопутной армии. Следовательно, открытка 1958-года.
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11.03.2023 16:10 Ответить
Пардон, 53 году празднования дня памяти сухопутной армии.
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11.03.2023 16:11 Ответить
Не 53 річниця, а 35.
Доозо, вчіть краще японську мову. Арігато.

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11.03.2023 16:58 Ответить
Пардон. Прочитал как положено слева направо. А в этом члучае надпись сделана по старым правилам - справа налево. Мой косяк.
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11.03.2023 17:18 Ответить
第三十五陸軍記念日　тогда да, базара нет.
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11.03.2023 17:19 Ответить
Хотя, подпись внизу гласит: «Плакат к 35-й годовщине дня памяти сухопутной армии». Если быть уж совсем точным. Сама открытка могла быть непонятно когда.
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11.03.2023 17:33 Ответить
А ЯПОНЦАМ ДАТЬ 100000 ПОДВОДНЫХ ДРОНОВ !)
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10.03.2023 23:27 Ответить
ПУТИН ДЕБИЛ ДАЖЕ ЗАРПЛАТУ СВОЮ НЕ СЧИТАЛ !)
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10.03.2023 23:30 Ответить
Треба вивчити тепер і на японській якесь приємно гасло. Мало як там складеться - а їм приємно буде.
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11.03.2023 00:20 Ответить
Вивчіть краще 「ウクライナに栄光あれ！英雄に栄光あれ！」І вам, і їм буде приємно.
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11.03.2023 16:13 Ответить
бльо.. от это лед тронулся так уж тронулся, господа присяжные заседатели. Так скоро и от уругвайцев получим пару вагонов снарядов 155 мм
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11.03.2023 00:57 Ответить

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11.03.2023 01:24 Ответить
 
 