Япония планирует начать поставки оружия в Украину

Японское правительство и парламент готовятся разрешить экспорт оружия в такие страны как Украина. Это позволит поддержать оборонную промышленность Японии и улучшить имидж страны как глобального игрока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NV со ссылкой на Nikkei.

Пока в Японии действуют правила, согласно которым страна может передавать военные самолеты, бронетехнику и ракеты только странам, с которыми совместно разрабатывают и производят такую технику.

Правительство и правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) выдвинули идею расширения числа стран, имеющих право на получение японского оружия. Это могут быть страны, против которых совершают военную агрессию. В Стратегии национальной безопасности, которая была обновлена в декабре 2022 года, говорится, что принципы экспорта оборонной продукции "должны быть пересмотрены".

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По словам премьер-министра Японии Кисиды Фумио, расширенный военный экспорт "станет ключевым политическим инструментом для оказания помощи странам, подвергшимся агрессии в результате нарушения международного права".

Токио - единственный представитель G7, еще не предоставлявший оружие Украине. А Фумио Кисида – единственный лидер G7, еще не посетивший нашу страну.

Премьер Японии считает, что "Восточная Азия может стать следующей Украиной". Поэтому санкции против России и углубленное сотрудничество с западными государствами на военном фронте рассматриваются как эффективные средства сдерживания Китая, усиливающего давление на Тайвань.

Сато предложил отправить в Украину реактивные системы залпового огня MLRS, которые Япония планирует вывести из строя до 2029 года. Считается, что эта гусеничная техника не достаточно эффективна в условиях тропических островов и ее лучше заменить на колесные реактивные системы залпового огня Type 12 Surface-to-Ship Missile производства Mitsubishi Heavy Industries. Япония располагает 99 единицами MLRS M270.

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Правительство и правящая коалиция начнут прения об экспорте оружия уже после местных выборов в апреле.

Помимо стран, подвергшихся вторжению, правительство рассмотрит экспорт оружия в страны, сотрудничающие с Японией в вопросах безопасности.