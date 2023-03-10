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Новини
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Японія планує розпочати постачання зброї в Україну

японія

Японський уряд та парламент готуються дозволити експорт зброї до таких країн як Україна. Це дасть змогу підтримати оборонну промисловість Японії та покращити імідж країни як глобального гравця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NV з посиланням на Nikkei.

Поки в Японії діють правила, згідно з якими країна може передавати військові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, з якими спільно розробляють і виробляють таку техніку.

Уряд і правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) висунули ідею розширення числа країн, які мають право на отримання японської зброї. Це можуть бути країни, проти яких чинять військову агресію. У Стратегії національної безпеки, яка була оновлена в грудні 2022 року, говориться, що принципи експорту оборонної продукції "мають бути переглянуті".

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За словами прем'єр-міністра Японії Кісіди Фуміо, розширений військовий експорт "стане ключовим політичним інструментом для надання допомоги країнам, які зазнали агресії вналідок порушення міжнародного права".

Токіо - єдиний представник Сімки, який ще не надавав зброю Україні. А Фуміо Кісіда - єдиний лідер G-7, який ще не відвідав нашу країну.

Прем'єр Японії вважає, що "Східна Азія може стати наступною Україною". Тому санкції проти Росії та поглиблена співпраця із західними державами на військовому фронті розглядаються як ефективні засоби стримування Китаю, який посилює тиск на Тайвань.

Сато запропонував відправити в Україну реактивні системи залпового вогню MLRS, які Японія планує вивести з експлуатації до 2029 року. Вважається, що ця гусенична техніка не є достатньо ефективною в умовах тропічних островів та її краще замінити на колісні реактивні системи залпового вогню Type 12 Surface-to-Ship Missile виробництва Mitsubishi Heavy Industries. Японія має на озброєнні 99 одиниць MLRS M270.

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Уряд та правляча коаліція почнуть дебати про експорт зброї вже після місцевих виборів у квітні.

Крім країн, які зазнали вторгнення, уряд розгляне експорт зброї в країни, які співпрацюють з Японією в питаннях безпеки.

Автор: 

зброя (7537) Японія (1212) поставки (273)


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Топ коментарі
+54
Курили, Сахалін це Японія!
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10.03.2023 21:30 Відповісти
+34
Справжнім самураям респект.Курили дуже хочуть додому...
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10.03.2023 21:31 Відповісти
+25
Це добре. Навіть дуже добре. Треба обкладати рф з усіх сторін.
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10.03.2023 21:31 Відповісти
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Курили, Сахалін це Японія!
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10.03.2023 21:30 Відповісти
і не тільки. Чукотка, Камчатка та й весь Далекий Схід краще віддати японцям, ніж тим комунякам китайцям. )
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10.03.2023 22:04 Відповісти
тут дело не в Сахалине и Южно-Курильских островах. В той войне морской бой в районе острова Цусима помнят все
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11.03.2023 01:11 Відповісти
Це добре. Навіть дуже добре. Треба обкладати рф з усіх сторін.
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10.03.2023 21:31 Відповісти
Справжнім самураям респект.Курили дуже хочуть додому...
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10.03.2023 21:31 Відповісти
бойові роботи!
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10.03.2023 21:32 Відповісти
Можемо взяти на бойове тестування Ваш чудовий тип 10. Бажано для цілого батальйону.
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10.03.2023 21:32 Відповісти
За зброю спасибо, но было б ещё лучше оттяпать у рашки Курилы! *************** территории - всё, как Ху**ло завещало
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10.03.2023 21:33 Відповісти
Будь-яка допомога буде доречною!

«тэнно хэйка, бандзай!»
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10.03.2023 21:33 Відповісти
Китаю стає "трішки не по собі"

Щира подяка Ніппон - одній з найстійкіших націй Світу! Скільки разів вони вже відроджувалися майже з попелу! Українці - це країна сонця, що сходить, західного світу! Вірю - ми теж зможемо і перемогти, і відбодуватися! А відроджуємося ми зараз... З кров'ю...
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10.03.2023 21:35 Відповісти
Японія була під зовнішнім управлінням (США) одразу після закінчення 2-ї світової (доречі як і ФРН) - тому в них усе склалося і з демократією і з розвитком країни. Ось і нам так потрібно- якщо ми самі не можемо. А складається так, що не можемо - тому хитає нас від Майдану до Майдану. Не факт, що третього не буде, судячи з того, що Зе плював і на народ і на демократію.
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10.03.2023 23:30 Відповісти
«Японія була під зовнішнім управлінням (США)» - вона й досі там, нажаль.
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11.03.2023 15:55 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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10.03.2023 21:36 Відповісти
Банзай! Пора нам починати тренувати друзів-самураїв для повернення японських островів.
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10.03.2023 21:36 Відповісти
Ну то таке, может для начала хотя бы свой Мелитополь вернем?
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11.03.2023 00:22 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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11.03.2023 01:58 Відповісти
Японії вдячність пока тільки за обіцянку, але в москалів вже явно підгорає і добряче!
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10.03.2023 21:38 Відповісти
вангую ......два флага что на фотке - будут на Курилках.....
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10.03.2023 21:41 Відповісти
Ухты! Как никак четвертая экономика(!) мира. Могут знатно помочь, плюс Юж. Корея очнулась.
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10.03.2023 21:46 Відповісти
Как именно Ю.Корея "очнулась"? Если это про разрешение на экспорт САУ Краб,то почти год прошел, как дано.
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10.03.2023 22:00 Відповісти
ну, если судить по новостям с цензора
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10.03.2023 22:04 Відповісти
Ну, на фоні сраного Китаю-це дуже гарно для нас і цивілізованого світу загалом. Китай казав, що буде масло в "огонь", так нам таке масло підходить.
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10.03.2023 21:53 Відповісти
Зараз на Донеччині пекло ...Будте прокляті житєлі Донбаса ,упороті відморозки ....
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10.03.2023 21:56 Відповісти
Пока-что все в планах, ура кричать рано. В перспективе Япония многим чем сможет помочь.
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10.03.2023 21:56 Відповісти
Японська зброя , панове, то квінтесенція японської інженерної думки. А вже інженерна думка у них така , що годі і уявити. Хотів сказати "співчуваю" московитам ,та це було б неправдою . Зрештою, дарма московити поставили себе в таке положення .
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10.03.2023 22:02 Відповісти
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10.03.2023 22:11 Відповісти
В интересах Японии ослабление засрашки,с возможностью вернуть себе свои оккупированные территории на руинах параши и уникальный шанс приложить к этому руку хотя бы военными поставками.Это было бы супер и выгодно обеим сторонам,Японии и Украине
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10.03.2023 22:12 Відповісти
Непогано Пару таких "запальничок" поставить в районі Добрянки і у Луки почнеться діарея - "Зябровка" під прямим ударом!
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10.03.2023 22:12 Відповісти
"Поки в Японії діють правила, згідно з якими країна може передавати військові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, з якими спільно розробляють і виробляють таку техніку."
Насправді було б непогано якби спільно щось з озброєння виробляли,але не знаю чи це взагалі можливо знаючи наш уряд...
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10.03.2023 22:38 Відповісти
Японська поштова картка часів 2 Св. війни.

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10.03.2023 22:41 Відповісти
А вот и нет. Написано, что к 53 дню памяти cухопутной армии. Следовательно, открытка 1958-года.
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11.03.2023 16:10 Відповісти
Пардон, 53 году празднования дня памяти сухопутной армии.
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11.03.2023 16:11 Відповісти
Не 53 річниця, а 35.
Доозо, вчіть краще японську мову. Арігато.

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11.03.2023 16:58 Відповісти
Пардон. Прочитал как положено слева направо. А в этом члучае надпись сделана по старым правилам - справа налево. Мой косяк.
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11.03.2023 17:18 Відповісти
第三十五陸軍記念日　тогда да, базара нет.
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11.03.2023 17:19 Відповісти
Хотя, подпись внизу гласит: «Плакат к 35-й годовщине дня памяти сухопутной армии». Если быть уж совсем точным. Сама открытка могла быть непонятно когда.
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11.03.2023 17:33 Відповісти
А ЯПОНЦАМ ДАТЬ 100000 ПОДВОДНЫХ ДРОНОВ !)
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10.03.2023 23:27 Відповісти
ПУТИН ДЕБИЛ ДАЖЕ ЗАРПЛАТУ СВОЮ НЕ СЧИТАЛ !)
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10.03.2023 23:30 Відповісти
Треба вивчити тепер і на японській якесь приємно гасло. Мало як там складеться - а їм приємно буде.
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11.03.2023 00:20 Відповісти
Вивчіть краще 「ウクライナに栄光あれ！英雄に栄光あれ！」І вам, і їм буде приємно.
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11.03.2023 16:13 Відповісти
бльо.. от это лед тронулся так уж тронулся, господа присяжные заседатели. Так скоро и от уругвайцев получим пару вагонов снарядов 155 мм
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11.03.2023 00:57 Відповісти

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11.03.2023 01:24 Відповісти
 
 