Японія планує розпочати постачання зброї в Україну
Японський уряд та парламент готуються дозволити експорт зброї до таких країн як Україна. Це дасть змогу підтримати оборонну промисловість Японії та покращити імідж країни як глобального гравця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NV з посиланням на Nikkei.
Поки в Японії діють правила, згідно з якими країна може передавати військові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, з якими спільно розробляють і виробляють таку техніку.
Уряд і правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) висунули ідею розширення числа країн, які мають право на отримання японської зброї. Це можуть бути країни, проти яких чинять військову агресію. У Стратегії національної безпеки, яка була оновлена в грудні 2022 року, говориться, що принципи експорту оборонної продукції "мають бути переглянуті".
За словами прем'єр-міністра Японії Кісіди Фуміо, розширений військовий експорт "стане ключовим політичним інструментом для надання допомоги країнам, які зазнали агресії вналідок порушення міжнародного права".
Токіо - єдиний представник Сімки, який ще не надавав зброю Україні. А Фуміо Кісіда - єдиний лідер G-7, який ще не відвідав нашу країну.
Прем'єр Японії вважає, що "Східна Азія може стати наступною Україною". Тому санкції проти Росії та поглиблена співпраця із західними державами на військовому фронті розглядаються як ефективні засоби стримування Китаю, який посилює тиск на Тайвань.
Сато запропонував відправити в Україну реактивні системи залпового вогню MLRS, які Японія планує вивести з експлуатації до 2029 року. Вважається, що ця гусенична техніка не є достатньо ефективною в умовах тропічних островів та її краще замінити на колісні реактивні системи залпового вогню Type 12 Surface-to-Ship Missile виробництва Mitsubishi Heavy Industries. Японія має на озброєнні 99 одиниць MLRS M270.
Уряд та правляча коаліція почнуть дебати про експорт зброї вже після місцевих виборів у квітні.
Крім країн, які зазнали вторгнення, уряд розгляне експорт зброї в країни, які співпрацюють з Японією в питаннях безпеки.
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«тэнно хэйка, бандзай!»
Щира подяка Ніппон - одній з найстійкіших націй Світу! Скільки разів вони вже відроджувалися майже з попелу! Українці - це країна сонця, що сходить, західного світу! Вірю - ми теж зможемо і перемогти, і відбодуватися! А відроджуємося ми зараз... З кров'ю...
Насправді було б непогано якби спільно щось з озброєння виробляли,але не знаю чи це взагалі можливо знаючи наш уряд...
Доозо, вчіть краще японську мову. Арігато.