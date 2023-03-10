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Премьер Финляндии Марин допустила обсуждение передачи Украине истребителей Hornet

hornet

Финляндия может приступить к обсуждению передачи Украине своих истребителей Hornet. Но для таких поставок есть условия.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, такие дискуссии могут начаться в Финляндии, поскольку страна закупила у США современные истребители F-35.

"Думаю, мы могли бы обсудить Hornet - можно ли было бы предложить их Украине и какая подготовка для этого нужна", - заявила премьер.

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При этом глава правительства уточнила, что обсуждения насчет передачи Украине истребителей находятся на очень ранней стадии и для таких поставок необходимо широкое международное сотрудничество.

Стоит заметить, что сейчас у Финляндии есть 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей. Заменить их на F-35 планируется до 2026 года.

самолет (3649) Финляндия (983) Марин Санна (20)


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Топ комментарии
+13
Ага!
Згадав, на що це схоже: щоб проштовхнути горошину, якою подавився півник, треба трохи вершкового масла. Корівка не проти дати його, але просить за те сіна. Косарі згодні дати сіна, але зміняють його лише на тютюнець.......
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10.03.2023 22:44 Ответить
+12
Мы чем то напоминаем Испанию времен их гражданской войны такой же разнобой в поставках вооружения. Тяжело будет логистику наладить.
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10.03.2023 22:42 Ответить
+11
Финляндия в том же положении, что и Украина: они всё понимают и они тоже должны быть готовы к удару. Между финнами и Московией прокладки нет.
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10.03.2023 23:13 Ответить
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Допустила. Обговорення.
Розмови ні про що.
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10.03.2023 22:36 Ответить
Так они честно говорят - когда будут поступать замена в виде F35. А это еще 2-3 года.
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10.03.2023 23:06 Ответить
Мы чем то напоминаем Испанию времен их гражданской войны такой же разнобой в поставках вооружения. Тяжело будет логистику наладить.
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10.03.2023 22:42 Ответить
Тяжело,но возможно. Таков Путь!).
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10.03.2023 22:48 Ответить
Ну або будемо розточувати стволи кулеметів під закордонний патрон, як в 1918-му
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10.03.2023 23:48 Ответить
Про що йде мова? Який кулемет і який патрон?
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11.03.2023 14:07 Ответить
Ага!
Згадав, на що це схоже: щоб проштовхнути горошину, якою подавився півник, треба трохи вершкового масла. Корівка не проти дати його, але просить за те сіна. Косарі згодні дати сіна, але зміняють його лише на тютюнець.......
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10.03.2023 22:44 Ответить
F/A-18 - самый универсальный истребитель четвертого поколения, существующий в мире.
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10.03.2023 22:45 Ответить
Хорнет еще и достаточно крепкий для наших аэродромов. Не нужно длительных переделок. Тем более у суоми варианты F/A-18C и F/A-18D
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10.03.2023 23:13 Ответить
все таки палубні коріння даються в знаки,пташка дуже терпелива до не дуже милосердної екплуатації,плюс тягне на горбі до 8ми тон різної "радості",а Гроулер ммм... яка цяця в плані РЕБ...
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11.03.2023 01:21 Ответить
Пілоти кажуть що F-16 легший в навчанні
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10.03.2023 23:50 Ответить
И вроде попроще логистика, но для F16 не подходят наши аэродромы. А для Хорнета с аэродромами нет проблем.
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11.03.2023 01:32 Ответить
Будем всіх бомбить.
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10.03.2023 23:13 Ответить
Люблю я одноразовых ботов с одноразовыми мыслями Зарегился - высрался - сразу пошел в бан
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10.03.2023 23:19 Ответить
Правильно мыслишь, одноразовое изделие. Счастливого пути в бан.
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10.03.2023 23:32 Ответить
Это типа юмор?Сколько же тебе лет?57?
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10.03.2023 23:44 Ответить
Шо ле?Ты *****?
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10.03.2023 23:49 Ответить
Сидр бухаешь?Зря.Животик запучит.
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10.03.2023 23:53 Ответить
Копрофаг?
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10.03.2023 23:56 Ответить
Каки на губах мешают писать?
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11.03.2023 00:00 Ответить
Почему все время про заглот пишешь?
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11.03.2023 00:04 Ответить
На *** опять пошел?
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11.03.2023 00:10 Ответить
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10.03.2023 23:52 Ответить
Финляндия в том же положении, что и Украина: они всё понимают и они тоже должны быть готовы к удару. Между финнами и Московией прокладки нет.
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10.03.2023 23:13 Ответить
Именно так. Поэтому и говорят про "после замены новыми".
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10.03.2023 23:20 Ответить
А новые будут поступать с 2025 года по 2031, когда поступит последний заказанный F-35. Но, к этому времени F-18 уже полностью выработает свой ресурс и его эксплуатация не принесет "радости", сказал министр обороны Кайкконен. Он говорит, что я-бы сейчас притормозил такие разговоры и в ближайшие годы F-18 нам самим нужны для обеспечения собственной безопасности - они есть центральная часть нашей обороны. Сейчас их нельзя передавать, а в конце десятилетия они уже будут в финале своей жизни. Он добавил, что предложение Марин было для него сюрпризом и он заранее ничего не знал.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009447195.html https://www.is.fi/politiikka/art-2000009447195.html

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11.03.2023 07:25 Ответить
ви вважаєте що кацапи потягнуть війну на два фронта ?
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11.03.2023 00:38 Ответить
Поки у нас Зеля, ми для них не фронт.
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11.03.2023 07:22 Ответить
Зеля буде до кінця війни по іншому ні як !
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11.03.2023 09:04 Ответить
Полностью исключено - кацапы все вооружение сняли и отправили в Украину. У них на границе полный "голяк" - воевать на два фронта сразу они не смогут. Поэтому, сейчас они перешли в "оральное наступление" и запугивают через газеты - вот мы, скоро сделаем еще один военный округ и понастроим дофига военных баз и еще понаделаем оружия "тыщу, миллион до неба" и все это будет направлено против Финляндии, Швеции и всего НАТО.
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11.03.2023 07:48 Ответить
Умови : Не передавати їх Московії після перемовин.
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11.03.2023 07:20 Ответить
Тогда уже лучше бы передали F-35 зачем Украине старый хлам. )))
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11.03.2023 11:43 Ответить
 
 