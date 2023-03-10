Прем’єр Фінляндії Марін допустила обговорення передачі Україні винищувачів Hornet
Фінляндія може розпочати обговорення передачі Україні своїх винищувачів Hornet. Але для таких постачань є умови.
Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За її словами, такі дискусії можуть розпочатися у Фінляндії, оскільки країна закупила у США сучасні винищувачі F-35.
"Думаю, ми могли б обговорити Hornet - чи можна було запропонувати їх Україні і яка підготовка для цього потрібна", - заявила прем'єр.
При цьому голова уряду уточнила, що обговорення щодо передачі Україні винищувачів перебувають на дуже ранній стадії і для таких поставок потрібне широке міжнародне співробітництво.
Варто зауважити, що зараз Фінляндія має 55 винищувачів F/A-18 Hornet і близько двадцяти тренувальних моделей. Замінити їх на F-35 планується до 2026 року.
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Розмови ні про що.
Згадав, на що це схоже: щоб проштовхнути горошину, якою подавився півник, треба трохи вершкового масла. Корівка не проти дати його, але просить за те сіна. Косарі згодні дати сіна, але зміняють його лише на тютюнець.......
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