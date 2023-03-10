Зеленский отметил наградами 94 военных, одного из них - посмертно, - указ
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 94 защитников Украины, одного из них - посмертно.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №144/2023 опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинской обязанности Президент постановил наградить защитников орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
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Виктор Дийнега
показать весь комментарий10.03.2023 22:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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показать весь комментарий10.03.2023 23:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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показать весь комментарий10.03.2023 23:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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