Зеленский отметил наградами 94 военных, одного из них - посмертно, - указ

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 94 защитников Украины, одного из них - посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №144/2023 опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинской обязанности Президент постановил наградить защитников орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

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