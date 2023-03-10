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Зеленский отметил наградами 94 военных, одного из них - посмертно, - указ

нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 94 защитников Украины, одного из них - посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №144/2023 опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинской обязанности Президент постановил наградить защитников орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил Крестом боевых заслуг Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) (посмертно)

Зеленский Владимир (20889) награда (1818)


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Ночная прожарка петушатины Вагнера возле Бахмута - https://www.youtube.com/watch?v=X4QOT-JlNK8
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10.03.2023 22:53 Ответить
Клаптик землі і два раба роздавав Кривавий Пастор, а цей жмотяра навіть бронежилета не купив для ЗСУ.
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10.03.2023 23:10 Ответить
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10.03.2023 23:58 Ответить
 
 