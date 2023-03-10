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Новости Война
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Зеленский наградил Крестом боевых заслуг Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) (посмертно)

богачук,коцюбайло

Президент Владимир Зеленский наградил Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи Крестом боевых заслуг (посмертно).

Соответствующий указ №142/2023 был опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге постановляю:

Наградить отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" КОЦЮБАЙЛО Дмитрия Ивановича - младшего лейтенанта (посмертно), - говорится в документе.

Смотрите: С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (20889) награда (1818) Коцюбайло Дмитрий (61)


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Топ комментарии
+23
Вважаю історичною несправедливістю коли зрадники у владі вчиняють оманські договорняки щоб Україна перестала існувати , сприяють вторгненню рашистів і за це не розстріляні , і тепер щоб країні вижити гинуть Герої .
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10.03.2023 16:57 Ответить
+14
треба вже якось розділяти нагороди для справжніх Героїв та "хероїв" типу бойка та зрадника богуслаєва, це ж ганьба для країни, що в них однакові нагороди...
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10.03.2023 17:00 Ответить
+7
Так є ще повії Буданова, які теж хочуть нагород.
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10.03.2023 17:13 Ответить
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Вважаю історичною несправедливістю коли зрадники у владі вчиняють оманські договорняки щоб Україна перестала існувати , сприяють вторгненню рашистів і за це не розстріляні , і тепер щоб країні вижити гинуть Герої .
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10.03.2023 16:57 Ответить
Думаю аналогічно.
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10.03.2023 18:46 Ответить
угу проскавчав *************** РАБ,нагадаю що твій божок рвав очко за янека і маладих ригів,раб
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11.03.2023 00:05 Ответить
і що зробив ти, щоб допомогти країні? ну окрім ******* ...
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10.03.2023 23:05 Ответить
треба вже якось розділяти нагороди для справжніх Героїв та "хероїв" типу бойка та зрадника богуслаєва, це ж ганьба для країни, що в них однакові нагороди...
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10.03.2023 17:00 Ответить
є людина на прізвище гайдукевич.

поки вона не скаже що в царині нагород навели порядок вважайте там бардак.

він, поки, не казав що навели порядок.
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10.03.2023 17:08 Ответить
Гайдукевич намагався навести лад з військовими нагородами. А я ще державні. І в одних і в других - повний бурдель.
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10.03.2023 17:55 Ответить
гайдукевич довів що тямить в питанні.

отже, на його слово варто рівнятися.

в усіх нагородах.
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10.03.2023 19:44 Ответить
Так є ще повії Буданова, які теж хочуть нагород.
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10.03.2023 17:13 Ответить
Ця нагорода зявилась в минулому році
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10.03.2023 17:40 Ответить
просто немає слів . дуже жалко . я дивився колись його інтервью яніні . запамятав його.як так ? він повинен був жити , таких як він дуже мало ((((
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10.03.2023 17:57 Ответить
Дмитро, постать билинного героя України.Це вже символ незламного народу.Він в одній когорті славних лицарів України.Ми з вами мали щастя жити з ним .
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10.03.2023 19:27 Ответить
Київ якесь збіговисько бидла... Інертного й деградованого... ЯК підпустили до Служби Божої земакаку-zhiдярську?! ЧОМУ не роздерли на кавалки цю макаку?!
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10.03.2023 21:32 Ответить
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10.03.2023 22:07 Ответить
класичний дизайн нагород УПА,завжди подобались ці хрести з мечами.
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11.03.2023 00:07 Ответить
 
 