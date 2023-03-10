Зеленский наградил Крестом боевых заслуг Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) (посмертно)
Президент Владимир Зеленский наградил Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи Крестом боевых заслуг (посмертно).
Соответствующий указ №142/2023 был опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге постановляю:
Наградить отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" КОЦЮБАЙЛО Дмитрия Ивановича - младшего лейтенанта (посмертно), - говорится в документе.
Топ комментарии
+23 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий10.03.2023 16:57 Ответить Ссылка
+14 Hanka Panyanka
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+7 Герхард
показать весь комментарий10.03.2023 17:13 Ответить Ссылка
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поки вона не скаже що в царині нагород навели порядок вважайте там бардак.
він, поки, не казав що навели порядок.
отже, на його слово варто рівнятися.
в усіх нагородах.