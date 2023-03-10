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Новини Війна
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Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) (посмертно)

богачук,коцюбайло

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі Хрестом бойових заслуг.

Відповідний указ №142/2023 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" КОЦЮБАЙЛА Дмитра Івановича – молодшого лейтенанта (посмертно)", - йдеться в документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) нагорода (1280) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+23
Вважаю історичною несправедливістю коли зрадники у владі вчиняють оманські договорняки щоб Україна перестала існувати , сприяють вторгненню рашистів і за це не розстріляні , і тепер щоб країні вижити гинуть Герої .
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10.03.2023 16:57 Відповісти
+14
треба вже якось розділяти нагороди для справжніх Героїв та "хероїв" типу бойка та зрадника богуслаєва, це ж ганьба для країни, що в них однакові нагороди...
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10.03.2023 17:00 Відповісти
+7
Так є ще повії Буданова, які теж хочуть нагород.
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10.03.2023 17:13 Відповісти
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Вважаю історичною несправедливістю коли зрадники у владі вчиняють оманські договорняки щоб Україна перестала існувати , сприяють вторгненню рашистів і за це не розстріляні , і тепер щоб країні вижити гинуть Герої .
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10.03.2023 16:57 Відповісти
Думаю аналогічно.
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10.03.2023 18:46 Відповісти
угу проскавчав *************** РАБ,нагадаю що твій божок рвав очко за янека і маладих ригів,раб
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11.03.2023 00:05 Відповісти
і що зробив ти, щоб допомогти країні? ну окрім ******* ...
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10.03.2023 23:05 Відповісти
треба вже якось розділяти нагороди для справжніх Героїв та "хероїв" типу бойка та зрадника богуслаєва, це ж ганьба для країни, що в них однакові нагороди...
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10.03.2023 17:00 Відповісти
є людина на прізвище гайдукевич.

поки вона не скаже що в царині нагород навели порядок вважайте там бардак.

він, поки, не казав що навели порядок.
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10.03.2023 17:08 Відповісти
Гайдукевич намагався навести лад з військовими нагородами. А я ще державні. І в одних і в других - повний бурдель.
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10.03.2023 17:55 Відповісти
гайдукевич довів що тямить в питанні.

отже, на його слово варто рівнятися.

в усіх нагородах.
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10.03.2023 19:44 Відповісти
Так є ще повії Буданова, які теж хочуть нагород.
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10.03.2023 17:13 Відповісти
Ця нагорода зявилась в минулому році
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10.03.2023 17:40 Відповісти
просто немає слів . дуже жалко . я дивився колись його інтервью яніні . запамятав його.як так ? він повинен був жити , таких як він дуже мало ((((
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10.03.2023 17:57 Відповісти
Дмитро, постать билинного героя України.Це вже символ незламного народу.Він в одній когорті славних лицарів України.Ми з вами мали щастя жити з ним .
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10.03.2023 19:27 Відповісти
Київ якесь збіговисько бидла... Інертного й деградованого... ЯК підпустили до Служби Божої земакаку-zhiдярську?! ЧОМУ не роздерли на кавалки цю макаку?!
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10.03.2023 21:32 Відповісти
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10.03.2023 22:07 Відповісти
класичний дизайн нагород УПА,завжди подобались ці хрести з мечами.
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11.03.2023 00:07 Відповісти
 
 