Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) (посмертно)
Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі Хрестом бойових заслуг.
Відповідний указ №142/2023 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" КОЦЮБАЙЛА Дмитра Івановича – молодшого лейтенанта (посмертно)", - йдеться в документі.
Топ коментарі
+23 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар10.03.2023 16:57 Відповісти Посилання
+14 Hanka Panyanka
показати весь коментар10.03.2023 17:00 Відповісти Посилання
+7 Герхард
показати весь коментар10.03.2023 17:13 Відповісти Посилання
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поки вона не скаже що в царині нагород навели порядок вважайте там бардак.
він, поки, не казав що навели порядок.
отже, на його слово варто рівнятися.
в усіх нагородах.