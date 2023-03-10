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Новини Війна
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З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві прощаються з Героєм України, воїном "Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом, який загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

9 березня, із полеглим командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.

Дмитро Коцюбайло родом з села Задністрянське Галицького району, з багатодітної родини. Вчився у художньому ліцеї в Івано-Франківську. Був активним учасником подій на Майдані.

З початком війни відбув на військовий вишкіл у центр "Десна" на Чернігівщині.Після навчання поміж перших поїхав на фронт. З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях з оборони Донецького аеропорту та прилег­лого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. Після одужання, через три місяці реабілітації, повернувся на фронт. У 2015 році став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК "Правий Сектор".

За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, шахті "Бутовка", Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмит­ру.

З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 01
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 02

З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 03

З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 04
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 05
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 06
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 07
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 08
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 09
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 10
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 11
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 12
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 13
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 14
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 15
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 16
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 17
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 18
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 19

З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 20
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 21
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 22
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 23
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 24
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 25
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 26
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 27
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 28
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 29
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 30
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 31
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 32
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 33
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 34
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 35
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 36
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 37
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 38
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 39
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 40
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 41
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 42
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 43
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 44
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 45
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 46
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 47
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 48
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 49
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 50
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 51
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 52
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 53
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 54
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 55
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 56
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 57
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 58
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 59
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 60
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 61
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 62
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 63
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 64
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 65
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 66
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 67
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 68
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 69

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Церемонію відвідав зокрема президент Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін, яка зараз перебуває з візитом у Києві.

З Героєм України також прощалися на Майдані Незалежності. На церемонії були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Також дивіться: "Вовки Да Вінчі" та "Гонор" знищують "вагнерівців" під Бахмутом. ВIДЕО

З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 70
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 71
З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві 72

Автор: 

Герой України (322) поховання (204) Зеленський Володимир (24374) військовослужбовці (4812) Коцюбайло Дмитро (62) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+38
Нестерпна біль за нашим Героєм Дмитром Коцюбайлом 😪😪😪
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10.03.2023 13:41 Відповісти
+31
ліпше ми б ховали таких "героїв" як бойко, а не таких як Дмитро...
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10.03.2023 13:51 Відповісти
+23
Фотогалерея похорон більше нагадує на піар акцію зеленого кондома. Читачам більш цікаво було б подивитися на фотографії побратимів Героя, а не на морду клоунської гниди, яка своєю тупістю і жадібністю опосередковано стала причиною цього загибелі десятків тисяч наших співвітчизників.
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10.03.2023 14:05 Відповісти
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А що це там чуваку в окулярах на крайньому фото так весело?
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10.03.2023 13:31 Відповісти
Може то в нього параліч такий?
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10.03.2023 13:34 Відповісти
побачив Зеленського і шашлички згадав мабудь...
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10.03.2023 13:47 Відповісти
варіантів багато ... може бути нетипова реакція ...
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10.03.2023 14:15 Відповісти
а чому лідор був без партнера дЄлдака?
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10.03.2023 13:33 Відповісти
скоріше за все, його носаками під сраку побратими погнали, або сам забоявся.
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10.03.2023 13:58 Відповісти
бо там цікавого, що москалям можна розказати потім, не було

Герою - вічна пам'ять!
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10.03.2023 15:31 Відповісти
Нестерпна біль за нашим Героєм Дмитром Коцюбайлом 😪😪😪
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10.03.2023 13:41 Відповісти
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10.03.2023 13:46 Відповісти
ліпше ми б ховали таких "героїв" як бойко, а не таких як Дмитро...
показати весь коментар
10.03.2023 13:51 Відповісти
Фотогалерея похорон більше нагадує на піар акцію зеленого кондома. Читачам більш цікаво було б подивитися на фотографії побратимів Героя, а не на морду клоунської гниди, яка своєю тупістю і жадібністю опосередковано стала причиною цього загибелі десятків тисяч наших співвітчизників.
показати весь коментар
10.03.2023 14:05 Відповісти
чому свинособачою вякаєш ?
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10.03.2023 15:06 Відповісти
побратими воюють, щоб оцінити степінь дебілізму в МО яйцеголового Резнікова, ось вам цитата від снайперши:

- А сколько она весит?
- 16,5 кг без прицела.
- Мама родная! А если с прицелом, да всем остальным грузом? Как же вы с ней будете теперь работать?
- Дело в том, что меня уже есть свое купленное оружие. И не то, что в проекте - оно уже оплачено, и разрешение есть. Тепловизионный прицел - тоже лежит. Все подобрано под меня - чтобы удобнее; чтобы лучше был результат. Но из-за бюрократических проволочек я никак не могу забрать в Киеве это оружие.
- А почему вы не можете ее забрать? В чем сложность?
- Поехать в Киев не могу. Бюрократическая волокита, нельзя просто так выехать отсюда
- А нельзя чтобы оружие вам привезли знакомые, друзья?
- Нельзя, это же оружие. Разрешители сказали, что при получении нужно быть только мне. Им важно посмотреть мне в глаза. Джерело:
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10.03.2023 19:00 Відповісти
Голубе ти наш сизий. Відлітай, друже, на північ. Там на тебе чекають ситі годувальники - соловьови, кисєльови, скабейови... та іншіу у...йови. Там, схоже й твій головнокомандуючий. А нашого, українського, курва, не чипай !
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10.03.2023 23:25 Відповісти
І дійсно! Важко впізнати Зеленського без Ірмака
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10.03.2023 14:35 Відповісти
посоромтесь та зітріть написане, бо то прем'єрка Фінляндії...
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10.03.2023 20:44 Відповісти
Бутусов вірно написав про загиблих усе перевернулося внутрі. Скільки втратили за ці дні, Герої, Патріоти Українці. Вічна Пам'ять
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10.03.2023 14:43 Відповісти
пшол нах!!! гника кацапська. смерть кацапам! смерть кацапії!!! курили й камчатку з сахаліном Японії!
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10.03.2023 14:51 Відповісти
И только грустное бункерное ху"ло в это время будет продолжать играть в солдатики, стадом терпилл
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10.03.2023 14:53 Відповісти
рос. свиням слова не давали, рило забрало і пнх
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10.03.2023 15:05 Відповісти
Смерть москалям-рашиzzтам.
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10.03.2023 15:12 Відповісти
Десь, мабуть в тіні, і дружбан дєтства чотириразового відказника, Ванятка Баканов, стоїть… з єлдаком… видавлюють скорботу із себе… за тисячі Українців..
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10.03.2023 15:36 Відповісти
😱😨😰
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10.03.2023 15:44 Відповісти
Герої не вмирають!
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10.03.2023 15:49 Відповісти
Героям слава!
Навіть рєзніков там був.
...
Цікаво , чи є в ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ герої, що можуть ризикуючи не життям (!!!) , а кар'єрою (!!!) привести до буцегарні свого начальника за хабар ?? Чи вмці органи йдуть тільки заробітчани??
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10.03.2023 16:13 Відповісти
Дмитро Коцюбайло є прикладом того яким має бути справжній національний Герой України в цій війні. Про нього обовязково треба знімати фільми і написати в підручниках з історії щоб він був орієнтиром і джерелом натхнення для наступних поколінь. Відчувається нестерпний біль не тільки через те що його вже немає з нами поряд але й від усвідомлення того факту що уся та дегенеративна шушара яка свідомо привела нас до цього стану буде продовжувати жити в своє задоволення і безкарно знищувати нас зсередини. Справжня еліта нації віддає свої життя на війні не для того щоб покидьки наживалися на їхній крові і будували тут свою гнилу диктатуру.
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10.03.2023 18:46 Відповісти
В Україні навіть цілі міста, генерали та міністри стають на коліна перед героями.
A НавраZZії самкам дохлих могилізантів голова сільради приносить пачку пельменів.
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11.03.2023 04:09 Відповісти
клоуна зєлєнского єрмак відпустив попіаритися на смерті Героя.
Герої покидають нас а зрадники корчать сумні морди і далі на своїх місцях.
Невимовна біль за наших Героїв.
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11.03.2023 07:04 Відповісти
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11.03.2023 11:16 Відповісти
 
 