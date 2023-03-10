З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві прощаються з Героєм України, воїном "Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом, який загинув у бою з російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
9 березня, із полеглим командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.
Дмитро Коцюбайло родом з села Задністрянське Галицького району, з багатодітної родини. Вчився у художньому ліцеї в Івано-Франківську. Був активним учасником подій на Майдані.
З початком війни відбув на військовий вишкіл у центр "Десна" на Чернігівщині.Після навчання поміж перших поїхав на фронт. З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях з оборони Донецького аеропорту та прилеглого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. Після одужання, через три місяці реабілітації, повернувся на фронт. У 2015 році став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК "Правий Сектор".
За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, шахті "Бутовка", Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмитру.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Церемонію відвідав зокрема президент Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін, яка зараз перебуває з візитом у Києві.
З Героєм України також прощалися на Майдані Незалежності. На церемонії були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР МО Кирило Буданов.
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Герою - вічна пам'ять!
- А сколько она весит?
- 16,5 кг без прицела.
- Мама родная! А если с прицелом, да всем остальным грузом? Как же вы с ней будете теперь работать?
- Дело в том, что меня уже есть свое купленное оружие. И не то, что в проекте - оно уже оплачено, и разрешение есть. Тепловизионный прицел - тоже лежит. Все подобрано под меня - чтобы удобнее; чтобы лучше был результат. Но из-за бюрократических проволочек я никак не могу забрать в Киеве это оружие.
- А почему вы не можете ее забрать? В чем сложность?
- Поехать в Киев не могу. Бюрократическая волокита, нельзя просто так выехать отсюда
- А нельзя чтобы оружие вам привезли знакомые, друзья?
- Нельзя, это же оружие. Разрешители сказали, что при получении нужно быть только мне. Им важно посмотреть мне в глаза. Джерело:
Навіть рєзніков там був.
...
Цікаво , чи є в ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ герої, що можуть ризикуючи не життям (!!!) , а кар'єрою (!!!) привести до буцегарні свого начальника за хабар ?? Чи вмці органи йдуть тільки заробітчани??
A НавраZZії самкам дохлих могилізантів голова сільради приносить пачку пельменів.
Герої покидають нас а зрадники корчать сумні морди і далі на своїх місцях.
Невимовна біль за наших Героїв.