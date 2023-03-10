З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві прощаються з Героєм України, воїном "Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом, який загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

9 березня, із полеглим командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом попрощалися у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області.

Дмитро Коцюбайло родом з села Задністрянське Галицького району, з багатодітної родини. Вчився у художньому ліцеї в Івано-Франківську. Був активним учасником подій на Майдані.

З початком війни відбув на військовий вишкіл у центр "Десна" на Чернігівщині.Після навчання поміж перших поїхав на фронт. З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях з оборони Донецького аеропорту та прилег­лого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. Після одужання, через три місяці реабілітації, повернувся на фронт. У 2015 році став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК "Правий Сектор".

За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, шахті "Бутовка", Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. У 2021 році президент Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю, командиру штурмової роти Дмит­ру.

















































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Церемонію відвідав зокрема президент Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін, яка зараз перебуває з візитом у Києві.

З Героєм України також прощалися на Майдані Незалежності. На церемонії були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР МО Кирило Буданов.

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