Зеленський відзначив нагородами 94 військових, одного з них - посмертно,- указ

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 94 захисників України, одного з них посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №144/2023 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Президент постановив нагородити захисників орденами Богдана Хмельницького і "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) (посмертно)