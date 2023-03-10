Зеленський відзначив нагородами 94 військових, одного з них - посмертно,- указ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 94 захисників України, одного з них посмертно.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №144/2023 опублікований на сайті глави держави.
Згідно з документом, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Президент постановив нагородити захисників орденами Богдана Хмельницького і "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".
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Виктор Дийнега
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