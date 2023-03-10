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Зеленський відзначив нагородами 94 військових, одного з них - посмертно,- указ

нагорода

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 94 захисників України, одного з них посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №144/2023 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Президент постановив нагородити захисників орденами Богдана Хмельницького і "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) (посмертно)

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) нагорода (1280)


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10.03.2023 22:53 Відповісти
Клаптик землі і два раба роздавав Кривавий Пастор, а цей жмотяра навіть бронежилета не купив для ЗСУ.
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10.03.2023 23:10 Відповісти
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10.03.2023 23:58 Відповісти
 
 