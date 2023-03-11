Ракетные удары по инфраструктуре Киева: Отключения электроэнергии отсутствуют, без теплоснабжения 8% потребителей
Инфраструктура столицы восстанавливается после последней ракетной атаки.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
"Отключения электроэнергии в городе отсутствуют. Водоснабжение работает в штатном режиме. Теплоснабжение - возвращаем тепло в дома киевлян так быстро, насколько можем. Сейчас без теплоснабжения 8% потребителей. Уже сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева!" , – отметил он.
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амфаш
показать весь комментарий11.03.2023 13:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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