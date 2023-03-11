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Ракетные удары по инфраструктуре Киева: Отключения электроэнергии отсутствуют, без теплоснабжения 8% потребителей

опалення

Инфраструктура столицы восстанавливается после последней ракетной атаки.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Отключения электроэнергии в городе отсутствуют. Водоснабжение работает в штатном режиме. Теплоснабжение - возвращаем тепло в дома киевлян так быстро, насколько можем. Сейчас без теплоснабжения 8% потребителей. Уже сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева!" , – отметил он.

Читайте: В Киеве полностью возобновили электроснабжение, - Кличко

Киев (25692) обстрел (27913) Тарифы на отопление (721) Тарифы на электроэнергию (2175)


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Пошла горячая вода, ура!
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11.03.2023 13:11 Ответить
 
 