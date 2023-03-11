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Ракетні удари по інфраструктурі Києва: Відключення електроенергії відсутні, без теплопостачання 8% споживачів

опалення

Інфраструктура столиці відновлюється після останньої ракетної атаки.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відключення електроенергії в місті відсутні. Водопостачання працює в штатному режимі. Теплопостачання - повертаємо тепло в оселі киян так швидко, наскільки можемо. Зараз без теплопостачання 8% споживачів. Вже сьогодні плануємо завершити аварійно-ремонтні роботи і відновити стабільне функціонування усієї інфраструктури Києва!", - зазначив він.

Також читайте: У Києві без тепла залишаються 30% споживачів, - КМВА

Автор: 

Київ (19672) обстріл (29234) опалення (918) електроенергія (6257)


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Пошла горячая вода, ура!
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11.03.2023 13:11 Відповісти
 
 