Ракетні удари по інфраструктурі Києва: Відключення електроенергії відсутні, без теплопостачання 8% споживачів

Інфраструктура столиці відновлюється після останньої ракетної атаки.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відключення електроенергії в місті відсутні. Водопостачання працює в штатному режимі. Теплопостачання - повертаємо тепло в оселі киян так швидко, наскільки можемо. Зараз без теплопостачання 8% споживачів. Вже сьогодні плануємо завершити аварійно-ремонтні роботи і відновити стабільне функціонування усієї інфраструктури Києва!", - зазначив він.

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