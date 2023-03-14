РУС
Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Утром 14 марта российские самолеты Су-24 в направлении побережья Одесской области выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Благодаря эффективному противодействию ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за шторма в Черном море вероятность нового ракетного обстрела со стороны РФ пока отсрочена, но остается высокой, - ОК"Південь"

Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК Південь 01
Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК Південь 02
Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК Південь 03
Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК Південь 04
Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК Південь 05
Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК Південь 06
Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК Південь 07

Дальність Х-31П - 110 км. Ви мабуть, як висококласний спеціаліст, можете сказати: яка з систем ППО може стріляти на 100 км. Чи краще лантухи потягаєте?
Ну то про що говорити, якщо їх немає?
+2
Може якийсь дідусь у себе в гаражі заховав одну?
От би хоч разок вжарити цим паскудам, щоб аж дрантя з пір'ям полетіло.
І нехай би потім вони думали - а скільки у нас ще таких ракет?
Дайте хоч помріяти
а "тактичну" авіацію кацапів знищити нічим?

ах, це загадкове "ОК південь", йому (їй?) краще б лантухи тягати, аніж про щось "повідомляти"
Дальність Х-31П - 110 км. Ви мабуть, як висококласний спеціаліст, можете сказати: яка з систем ППО може стріляти на 100 км. Чи краще лантухи потягаєте?
С-200 наприклад. Якби вони були.
Здогадайтесь, що з ними сталось у 2013-му...
Ну то про що говорити, якщо їх немає?
Може якийсь дідусь у себе в гаражі заховав одну?
От би хоч разок вжарити цим паскудам, щоб аж дрантя з пір'ям полетіло.
І нехай би потім вони думали - а скільки у нас ще таких ракет?
Дайте хоч помріяти
Авіацію в глибокому тилу ВСУ знищує ракетами повітря-повітря, наприклад ракетою Р-27. Р-27 б'є на 110 км, але якщо нахімічити, то можна пристосувати більш потужніши ракети іноземного виробництва.
було би з чого запускати ті ракети, да і чи є вони ще в наявності. По факту "сушки" не заходили в зону дії ППО, дістати їх могли мабудь лише дальніобійні С-300, але сумніваюсь що вони там на півдні ще лишились
петріот курва може

ось вам лантуха
Петріот вже на бойовому чергуванні на Одещині? Може таки лантухи піднесете?
він не буде ніде на бойовому чергуванні, але Ви спитали: хто може - відповідаю: він може

але не хоче)
і не треба тут про висококласних фахівців - " тут сами лахудри наставляють литки"

баба Наталя ("Йок- південь") торочить про "тактичну" авіацію, це ж треба розуміти, про що вона
От тварюки! Продовжують полювати на нашу ППО.
Відео з місця події https://www.youtube.com/watch?v=zinnm6WJ-J4
Сколько попало по любителям русского мира?
Збиття двух ракет над Одесою https://www.facebook.com/photo/?fbid=6160616900663385&set=a.480027055389093 сьогодні вранці
