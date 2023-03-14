Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Утром 14 марта российские самолеты Су-24 в направлении побережья Одесской области выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Благодаря эффективному противодействию ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
ах, це загадкове "ОК південь", йому (їй?) краще б лантухи тягати, аніж про щось "повідомляти"
Здогадайтесь, що з ними сталось у 2013-му...
От би хоч разок вжарити цим паскудам, щоб аж дрантя з пір'ям полетіло.
І нехай би потім вони думали - а скільки у нас ще таких ракет?
Дайте хоч помріяти
ось вам лантуха
але не хоче)
баба Наталя ("Йок- південь") торочить про "тактичну" авіацію, це ж треба розуміти, про що вона