Утром россияне нанесли ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Утром 14 марта российские самолеты Су-24 в направлении побережья Одесской области выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Благодаря эффективному противодействию ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

