Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Вранці 14 березня російські літаки Су-24 в напрямку узбережжя Одеської області випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем, але уламками й вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
ах, це загадкове "ОК південь", йому (їй?) краще б лантухи тягати, аніж про щось "повідомляти"
Здогадайтесь, що з ними сталось у 2013-му...
От би хоч разок вжарити цим паскудам, щоб аж дрантя з пір'ям полетіло.
І нехай би потім вони думали - а скільки у нас ще таких ракет?
Дайте хоч помріяти
ось вам лантуха
але не хоче)
баба Наталя ("Йок- південь") торочить про "тактичну" авіацію, це ж треба розуміти, про що вона