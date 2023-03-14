УКР
Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Вранці 14 березня російські літаки Су-24 в напрямку узбережжя Одеської області випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем, але уламками й вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілювали Старикове на Сумщині, зафіксовано 7 "прильотів", - ОК "Північ"

Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК Південь 01
Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК Південь 02
Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК Південь 03
Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК Південь 04
Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК Південь 05
Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК Південь 06
Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК Південь 07

Дальність Х-31П - 110 км. Ви мабуть, як висококласний спеціаліст, можете сказати: яка з систем ППО може стріляти на 100 км. Чи краще лантухи потягаєте?
14.03.2023 14:00 Відповісти
Ну то про що говорити, якщо їх немає?
14.03.2023 14:10 Відповісти
Може якийсь дідусь у себе в гаражі заховав одну?
От би хоч разок вжарити цим паскудам, щоб аж дрантя з пір'ям полетіло.
І нехай би потім вони думали - а скільки у нас ще таких ракет?
Дайте хоч помріяти
14.03.2023 14:14 Відповісти
а "тактичну" авіацію кацапів знищити нічим?

ах, це загадкове "ОК південь", йому (їй?) краще б лантухи тягати, аніж про щось "повідомляти"
14.03.2023 13:55 Відповісти
Дальність Х-31П - 110 км. Ви мабуть, як висококласний спеціаліст, можете сказати: яка з систем ППО може стріляти на 100 км. Чи краще лантухи потягаєте?
14.03.2023 14:00 Відповісти
С-200 наприклад. Якби вони були.
Здогадайтесь, що з ними сталось у 2013-му...
14.03.2023 14:07 Відповісти
Ну то про що говорити, якщо їх немає?
14.03.2023 14:10 Відповісти
Може якийсь дідусь у себе в гаражі заховав одну?
От би хоч разок вжарити цим паскудам, щоб аж дрантя з пір'ям полетіло.
І нехай би потім вони думали - а скільки у нас ще таких ракет?
Дайте хоч помріяти
14.03.2023 14:14 Відповісти
Авіацію в глибокому тилу ВСУ знищує ракетами повітря-повітря, наприклад ракетою Р-27. Р-27 б'є на 110 км, але якщо нахімічити, то можна пристосувати більш потужніши ракети іноземного виробництва.
14.03.2023 14:12 Відповісти
було би з чого запускати ті ракети, да і чи є вони ще в наявності. По факту "сушки" не заходили в зону дії ППО, дістати їх могли мабудь лише дальніобійні С-300, але сумніваюсь що вони там на півдні ще лишились
14.03.2023 15:53 Відповісти
петріот курва може

ось вам лантуха
14.03.2023 14:13 Відповісти
Петріот вже на бойовому чергуванні на Одещині? Може таки лантухи піднесете?
14.03.2023 14:14 Відповісти
він не буде ніде на бойовому чергуванні, але Ви спитали: хто може - відповідаю: він може

але не хоче)
14.03.2023 14:17 Відповісти
і не треба тут про висококласних фахівців - " тут сами лахудри наставляють литки"

баба Наталя ("Йок- південь") торочить про "тактичну" авіацію, це ж треба розуміти, про що вона
14.03.2023 14:15 Відповісти
От тварюки! Продовжують полювати на нашу ППО.
14.03.2023 14:26 Відповісти
Відео з місця події https://www.youtube.com/watch?v=zinnm6WJ-J4
14.03.2023 14:36 Відповісти
Сколько попало по любителям русского мира?
14.03.2023 14:47 Відповісти
Збиття двух ракет над Одесою https://www.facebook.com/photo/?fbid=6160616900663385&set=a.480027055389093 сьогодні вранці
14.03.2023 16:16 Відповісти
 
 