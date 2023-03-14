Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Вранці 14 березня російські літаки Су-24 в напрямку узбережжя Одеської області випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем, але уламками й вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілювали Старикове на Сумщині, зафіксовано 7 "прильотів", - ОК "Північ"













