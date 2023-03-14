Шойгу поручил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" удвоить объем производства высокоточных средств поражения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил крупнейшему холдингу России по производству различного типа ракет удвоить объемы производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявили в Минобороны РФ.

Шойгу провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где отметил, что гособоронзаказ "достойно выполняется".

"Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил (Шойгу, - ред.) удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.

Министр также добавил, что у предприятия есть необходимые резервы, а его задача "жесткая, но выполнимая".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - крупнейший в России разработчик и поставщик различного вида ракет, в том числе противорадиолокационных и многоцелевых. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.

Читайте также: 821 крылатая и баллистическая ракета, 15 массированных ударов, - Резников рассказал об атаках РФ за последние 5 месяцев