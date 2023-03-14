Шойгу поручил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" удвоить объем производства высокоточных средств поражения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил крупнейшему холдингу России по производству различного типа ракет удвоить объемы производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявили в Минобороны РФ.
Шойгу провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где отметил, что гособоронзаказ "достойно выполняется".
"Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил (Шойгу, - ред.) удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.
Министр также добавил, что у предприятия есть необходимые резервы, а его задача "жесткая, но выполнимая".
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - крупнейший в России разработчик и поставщик различного вида ракет, в том числе противорадиолокационных и многоцелевых. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подвоїли...
Для прикладу ще на початку зими Буданов заявив, що повного блекауту їм ракетами досягти не вдасться. В той час здавалося, що ще один нальоту і амба. Енергетики всерйоз попереджали, що якщо так далі піде електроенергії може не бути тижнями, а в Києві рекомендували шукати житло в селі. Тоді теж йому мало вірили.
Зараз продовжують це робити й нарощують виробництво.
Обходять санції і будуть обходити поки не запровадять жорстке ембарго на любу торгівлю, не опустять залізний занавіс навкруги мордору.
Не треба тішити себе ілюзіями та фантазіями.
Біда маzкальським ботам з тою українською стилістикою!
Дивися, свєтлана, бо приїде до тебе СБУ, спакує під білі руки та завезе на підвал.
Розкажеш все. І що знаєш, і навіть про що й не здогадуєшся.
А далі років на 7 на цугундер поїдеш.
А зараз на підвалах вже призналися у державній зраді.
А також у тому, що це вони підбили Змія спокусити Адама.
Що це вони, згідно з традиціями УПЦ МП замутили Содом і Гомору.
І навіть донесли на Христа.
За тобою теж незабаром прийдуть, рашистський бот свєтлана.
За задумом похмурого генія раzійської інжинєрної мислі, в бій звєзду буде тягти той самий танк, що евакуював армату з красної площаді.
А прикриватиме все це діло тєрмінатар! Вовняним коцом.
ні чого не змінюється на просторах "страны заходящего ума"