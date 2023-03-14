РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3285 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 041 55

Шойгу поручил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" удвоить объем производства высокоточных средств поражения

ракета

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил крупнейшему холдингу России по производству различного типа ракет удвоить объемы производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявили в Минобороны РФ.

Шойгу провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где отметил, что гособоронзаказ "достойно выполняется".

"Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил (Шойгу, - ред.) удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.

Министр также добавил, что у предприятия есть необходимые резервы, а его задача "жесткая, но выполнимая".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - крупнейший в России разработчик и поставщик различного вида ракет, в том числе противорадиолокационных и многоцелевых. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.

Читайте также: 821 крылатая и баллистическая ракета, 15 массированных ударов, - Резников рассказал об атаках РФ за последние 5 месяцев

Автор: 

ракеты (3722) россия (97311) Шойгу Сергей (718)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
можна ще якутського скульптора підключити до програми...
показать весь комментарий
14.03.2023 13:57 Ответить
+12
С говна и палок? Послали ******** белорусского в Китай и Иран за ракетами - вот и удвоение. Зато у зегнид с белопарашей и Ираном дипотношения и дружба навеки.
показать весь комментарий
14.03.2023 13:56 Ответить
+12
показать весь комментарий
14.03.2023 14:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Робили одну на тиждень. Будуть дві.
Подвоїли...
показать весь комментарий
14.03.2023 13:54 Ответить
С говна и палок? Послали ******** белорусского в Китай и Иран за ракетами - вот и удвоение. Зато у зегнид с белопарашей и Ираном дипотношения и дружба навеки.
показать весь комментарий
14.03.2023 13:56 Ответить
Жовтопикі затягнули комплектуху, вузли, а може й вже готові вироби. Зараз несподівано ці доручення почнуть виконуватися.
показать весь комментарий
14.03.2023 13:56 Ответить
Плюс индусские твари помогут.
показать весь комментарий
14.03.2023 13:57 Ответить
А хто тут вчора вихваляв індусів?
показать весь комментарий
14.03.2023 13:59 Ответить
Угу помогут,догонят ещё раз помогут******* им ********* помогать,они свое дело сделали,за копейки забили резервуары нефтью кацапской а позавчера ее ***** послали ,сказали шо присоединяются к санкциям Европы по ценам на энергоносители.индия и ее экономика заточена под запад процентов на 70,как и у Китая,так что пошлют они расею *****))
показать весь комментарий
14.03.2023 14:06 Ответить
можна ще якутського скульптора підключити до програми...
показать весь комментарий
14.03.2023 13:57 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2023 14:00 Ответить
Вже на бойовому чергуванні!
показать весь комментарий
14.03.2023 14:19 Ответить
У нас робили 0, навіть якщо збільшить виробницттво в 1000 раз то буде також 0. З математикою не поспориш.
показать весь комментарий
14.03.2023 13:58 Ответить
Зате катали асфальт.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:00 Ответить
А мав можливість купити авто коли тебе ще на світі не було.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:23 Ответить
тепер засунь свій асфальт собі в ***** там покатаешься
показать весь комментарий
14.03.2023 14:30 Ответить
Асфальт ), бінго.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:16 Ответить
Ну сейчас уже есть ракеты на 120 км для Вильхи, обещают увеличить радиус до 150 км. Боевая часть 220 кг. Вполне себе ОТКР малого радиуса действия. Да, увы про ракеты на 300+ км ничего сейчас не известно
показать весь комментарий
14.03.2023 14:06 Ответить
Звідки у вас така інформація що є...З Гогілашвілі працюєте?
показать весь комментарий
14.03.2023 14:20 Ответить
Кацапи фоткали пару тижнів назад під Маріуполем частини на місці влучання. Там все однозначно саме частина з корегування польоту.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:26 Ответить
Щось мало доручив. Чого не потроїти *******, а потім самому застрелитись.
показать весь комментарий
14.03.2023 13:59 Ответить
это анекдот из категории поезд стой раз два!
показать весь комментарий
14.03.2023 14:00 Ответить
Це все одно, що піти і Василю в кочегарці доручити подвоїти вживання спиртних напоїв)
показать весь комментарий
14.03.2023 14:00 Ответить
Ну-ну. Посмотрим что наш Гур скажет, смогли кацапі реально увеличить выпуск. Сегодня британская разведка заявила, что у кацапов уже по всей линии фронта лимит на использование снарядов, тоесть снарядный голод начался жесткий. Буданов оказался прав, что именнно весной у них начнутся проблемы со снарядами
показать весь комментарий
14.03.2023 14:02 Ответить
У нас теж був ліміт, десь до липня.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:20 Ответить
З нього хоч часто і ржуть, але часто він каже правду.
Для прикладу ще на початку зими Буданов заявив, що повного блекауту їм ракетами досягти не вдасться. В той час здавалося, що ще один нальоту і амба. Енергетики всерйоз попереджали, що якщо так далі піде електроенергії може не бути тижнями, а в Києві рекомендували шукати житло в селі. Тоді теж йому мало вірили.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:30 Ответить
2й рік, а на кацапських військових виробництвах Грім не валявся...
показать весь комментарий
14.03.2023 14:03 Ответить
zabyl dobavit': "po ********* veleniu, po moemu hoteniu"
показать весь комментарий
14.03.2023 14:05 Ответить
Ать два абъем увилицця.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:20 Ответить
Товаріщь прапорщік, остановітє поєзд! Поєзд стой, раз, два.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:09 Ответить
Вопрос к зеленскому..жданову..почему они не разбомблены..ким хоть ты скажи им на верх..тарас в очках а ты капитан..эх,..
показать весь комментарий
14.03.2023 14:11 Ответить
А изоленты хватит,хоть?
показать весь комментарий
14.03.2023 14:12 Ответить
Ну от на днях не вистачило - запустили "розумну" бомбу плануючу, так у неї крила відлетіли і вона плюхнулася акурат на Даунєцк!
показать весь комментарий
14.03.2023 14:17 Ответить
Доручити можна все, але...
показать весь комментарий
14.03.2023 14:12 Ответить
Вооружение, удвойся, ать-два
показать весь комментарий
14.03.2023 14:13 Ответить
Доручити - не означає оженитися.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:17 Ответить
Дуже можливо що китайці поставляють запчастини, можуть навіть в якості холодильників, кухонних плит, смартфонів, фотокамер тощо, у кацапів на відміну від нас розвинений опк який до того ж ніхто не бомбить. Грошей на ракети кацапи на відміну від грошей на чмобіків не жаліють.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:18 Ответить
ану бубочка, давай асфальта в два раза більше робити
показать весь комментарий
14.03.2023 14:23 Ответить
Макшани випускали зброю, використовували західні технології, обладнання та комплектуючі.
Зараз продовжують це робити й нарощують виробництво.
Обходять санції і будуть обходити поки не запровадять жорстке ембарго на любу торгівлю, не опустять залізний занавіс навкруги мордору.
Не треба тішити себе ілюзіями та фантазіями.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:26 Ответить
Звичайно зовсім вони їх не втратять, раз є виробництво, але невже зараз по нам прилітає стільки ракет як рік назад?
показать весь комментарий
14.03.2023 14:32 Ответить
Виробництво (яке б воно не було) у них є і воно працює попри санкції, які рашисти навчилися обходити. Як би добре не працювало наше ППО - щось всеодно прилітає і у нас суттєві збитки, отже, чим більше вони випустять - тим частіше нас обстрілюватимуть. Відтак, абсолютно не розумію радості та жартиків в коментарях, особливо, якщо враховувати те, що власну ракетну програму у нас успішно просрано.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:38 Ответить
Теж не розумію. Це абсолютно не смішно - пішов другий рік війни, а ми не зайнялися ні виробництвом своїх ракет, ні знищенням ворожих виробництв і ракетоносіїв. Хвалені беспілотники на 1000 км щось себе не показують, а ППО не здатне збивати 100% ракет. То ж або ми перестаємо жувати соплі і серйозно починаємо знищення ракетної кацапської загрози, або вони рано чи пізно, перетворять міста України на руїни.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:48 Ответить
Гугл транслате детектед!
Біда маzкальським ботам з тою українською стилістикою!

Дивися, свєтлана, бо приїде до тебе СБУ, спакує під білі руки та завезе на підвал.
Розкажеш все. І що знаєш, і навіть про що й не здогадуєшся.

А далі років на 7 на цугундер поїдеш.
показать весь комментарий
14.03.2023 15:03 Ответить
Господи, ще один придурок зі своєю ботофобією. Йди на фіг.
показать весь комментарий
14.03.2023 15:03 Ответить
Моzковські попи теж так спочатку казали, свєтлано!

А зараз на підвалах вже призналися у державній зраді.

А також у тому, що це вони підбили Змія спокусити Адама.

Що це вони, згідно з традиціями УПЦ МП замутили Содом і Гомору.

І навіть донесли на Христа.

За тобою теж незабаром прийдуть, рашистський бот свєтлана.
показать весь комментарий
14.03.2023 15:11 Ответить
Рашистський бот і провокатор <Свєтлана Круп> залишив чат.
показать весь комментарий
14.03.2023 15:18 Ответить
Я полностью с вами согласен, говорить о том что нам нужны ракеты, которые могут поражать военные заводы кацапии в глубине ее территории, может только вражеский агент и провокатор.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:49 Ответить
... а також потроїти виробництво на Уралвагінзаводі "Зівізди Смъєрті", застосувавши аналоговнєтну технологію зварювання під флюсом.

За задумом похмурого генія раzійської інжинєрної мислі, в бій звєзду буде тягти той самий танк, що евакуював армату з красної площаді.

А прикриватиме все це діло тєрмінатар! Вовняним коцом.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:57 Ответить
может заслать туда курця со спичками
показать весь комментарий
14.03.2023 14:59 Ответить
Та давно потрібно було вже не тільки курців засилати. Ворожий ВПК - це першочергова ціль, яку треба знищити, а жодного "курця" на військових підприємствах, здається, не було.
показать весь комментарий
14.03.2023 15:07 Ответить
партия сказала :надо! комсомол ответил : есть!
ні чого не змінюється на просторах "страны заходящего ума"
показать весь комментарий
14.03.2023 15:06 Ответить
для цього потрібно вдівічі більше технологічних мікросхем які РФ робити не може, і із за спини явно починають стирчати китайські пики
показать весь комментарий
14.03.2023 15:10 Ответить
Вже це усе було - але тоді ще щось жило ... а зараз що на 315-х транзисторах ???
показать весь комментарий
14.03.2023 15:44 Ответить
Та Ти що! Звідки така розкіш? Кт315 транзистори? Це ж ще потрібно їх виробництво поновити! Ні! Скоріш за все - будуть купувати пральні машини і радіоприймачі в Китаї і з них паятимуть.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:04 Ответить
И завадские карпуса , прашу назвать нам адреса.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:17 Ответить
 
 