Шойгу доручив корпорації "Тактичне ракетне озброєння" подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявили в Міноборони РФ.

Шойгу провів робочу нараду з керівництвом Корпорації "Тактичне ракетне озброєння", де зазначив, що держоборонзамовлення "гідно виконується".

"Однак, навіть з урахуванням збільшення випуску продукції в поточному році, доручив (Шойгу. – Ред.) подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження", - йдеться в повідомленні.

Міністр також додав, що у підприємства є необхідні резерви, а його завдання "жорстке, але здійсненне".

Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" – найбільший у Росії розробник і постачальник різного виду ракет, в тому числі протирадіолокаційних і багатоцільових. Загалом до корпорації входять 39 підприємств.

Також читайте: Збільшення армії РФ до 1,5 млн людей триватиме до 2026 року, - Шойгу