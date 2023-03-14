Шойгу доручив корпорації "Тактичне ракетне озброєння" подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявили в Міноборони РФ.
Шойгу провів робочу нараду з керівництвом Корпорації "Тактичне ракетне озброєння", де зазначив, що держоборонзамовлення "гідно виконується".
"Однак, навіть з урахуванням збільшення випуску продукції в поточному році, доручив (Шойгу. – Ред.) подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження", - йдеться в повідомленні.
Міністр також додав, що у підприємства є необхідні резерви, а його завдання "жорстке, але здійсненне".
Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" – найбільший у Росії розробник і постачальник різного виду ракет, в тому числі протирадіолокаційних і багатоцільових. Загалом до корпорації входять 39 підприємств.
Подвоїли...
Для прикладу ще на початку зими Буданов заявив, що повного блекауту їм ракетами досягти не вдасться. В той час здавалося, що ще один нальоту і амба. Енергетики всерйоз попереджали, що якщо так далі піде електроенергії може не бути тижнями, а в Києві рекомендували шукати житло в селі. Тоді теж йому мало вірили.
Зараз продовжують це робити й нарощують виробництво.
Обходять санції і будуть обходити поки не запровадять жорстке ембарго на любу торгівлю, не опустять залізний занавіс навкруги мордору.
Не треба тішити себе ілюзіями та фантазіями.
Біда маzкальським ботам з тою українською стилістикою!
Дивися, свєтлана, бо приїде до тебе СБУ, спакує під білі руки та завезе на підвал.
Розкажеш все. І що знаєш, і навіть про що й не здогадуєшся.
А далі років на 7 на цугундер поїдеш.
А зараз на підвалах вже призналися у державній зраді.
А також у тому, що це вони підбили Змія спокусити Адама.
Що це вони, згідно з традиціями УПЦ МП замутили Содом і Гомору.
І навіть донесли на Христа.
За тобою теж незабаром прийдуть, рашистський бот свєтлана.
За задумом похмурого генія раzійської інжинєрної мислі, в бій звєзду буде тягти той самий танк, що евакуював армату з красної площаді.
А прикриватиме все це діло тєрмінатар! Вовняним коцом.
ні чого не змінюється на просторах "страны заходящего ума"