Шойгу доручив корпорації "Тактичне ракетне озброєння" подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявили в Міноборони РФ.

Шойгу провів робочу нараду з керівництвом Корпорації "Тактичне ракетне озброєння", де зазначив, що держоборонзамовлення "гідно виконується".

"Однак, навіть з урахуванням збільшення випуску продукції в поточному році, доручив (Шойгу. – Ред.) подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження", - йдеться в повідомленні.

Міністр також додав, що у підприємства є необхідні резерви, а його завдання "жорстке, але здійсненне".

Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" – найбільший у Росії розробник і постачальник різного виду ракет, в тому числі протирадіолокаційних і багатоцільових. Загалом до корпорації входять 39 підприємств.

+21
можна ще якутського скульптора підключити до програми...
14.03.2023 13:57 Відповісти
+12
С говна и палок? Послали ******** белорусского в Китай и Иран за ракетами - вот и удвоение. Зато у зегнид с белопарашей и Ираном дипотношения и дружба навеки.
14.03.2023 13:56 Відповісти
+12
14.03.2023 14:00 Відповісти
Робили одну на тиждень. Будуть дві.
Подвоїли...
14.03.2023 13:54 Відповісти
С говна и палок? Послали ******** белорусского в Китай и Иран за ракетами - вот и удвоение. Зато у зегнид с белопарашей и Ираном дипотношения и дружба навеки.
14.03.2023 13:56 Відповісти
Жовтопикі затягнули комплектуху, вузли, а може й вже готові вироби. Зараз несподівано ці доручення почнуть виконуватися.
14.03.2023 13:56 Відповісти
Плюс индусские твари помогут.
14.03.2023 13:57 Відповісти
А хто тут вчора вихваляв індусів?
14.03.2023 13:59 Відповісти
Угу помогут,догонят ещё раз помогут******* им ********* помогать,они свое дело сделали,за копейки забили резервуары нефтью кацапской а позавчера ее ***** послали ,сказали шо присоединяются к санкциям Европы по ценам на энергоносители.индия и ее экономика заточена под запад процентов на 70,как и у Китая,так что пошлют они расею *****))
14.03.2023 14:06 Відповісти
можна ще якутського скульптора підключити до програми...
14.03.2023 13:57 Відповісти
14.03.2023 14:00 Відповісти
Вже на бойовому чергуванні!
14.03.2023 14:19 Відповісти
У нас робили 0, навіть якщо збільшить виробницттво в 1000 раз то буде також 0. З математикою не поспориш.
14.03.2023 13:58 Відповісти
Зате катали асфальт.
14.03.2023 14:00 Відповісти
А мав можливість купити авто коли тебе ще на світі не було.
14.03.2023 14:23 Відповісти
тепер засунь свій асфальт собі в ***** там покатаешься
14.03.2023 14:30 Відповісти
Асфальт ), бінго.
14.03.2023 14:16 Відповісти
Ну сейчас уже есть ракеты на 120 км для Вильхи, обещают увеличить радиус до 150 км. Боевая часть 220 кг. Вполне себе ОТКР малого радиуса действия. Да, увы про ракеты на 300+ км ничего сейчас не известно
14.03.2023 14:06 Відповісти
Звідки у вас така інформація що є...З Гогілашвілі працюєте?
14.03.2023 14:20 Відповісти
Кацапи фоткали пару тижнів назад під Маріуполем частини на місці влучання. Там все однозначно саме частина з корегування польоту.
14.03.2023 14:26 Відповісти
Щось мало доручив. Чого не потроїти *******, а потім самому застрелитись.
14.03.2023 13:59 Відповісти
это анекдот из категории поезд стой раз два!
14.03.2023 14:00 Відповісти
Це все одно, що піти і Василю в кочегарці доручити подвоїти вживання спиртних напоїв)
14.03.2023 14:00 Відповісти
Ну-ну. Посмотрим что наш Гур скажет, смогли кацапі реально увеличить выпуск. Сегодня британская разведка заявила, что у кацапов уже по всей линии фронта лимит на использование снарядов, тоесть снарядный голод начался жесткий. Буданов оказался прав, что именнно весной у них начнутся проблемы со снарядами
14.03.2023 14:02 Відповісти
У нас теж був ліміт, десь до липня.
14.03.2023 14:20 Відповісти
З нього хоч часто і ржуть, але часто він каже правду.
Для прикладу ще на початку зими Буданов заявив, що повного блекауту їм ракетами досягти не вдасться. В той час здавалося, що ще один нальоту і амба. Енергетики всерйоз попереджали, що якщо так далі піде електроенергії може не бути тижнями, а в Києві рекомендували шукати житло в селі. Тоді теж йому мало вірили.
14.03.2023 14:30 Відповісти
2й рік, а на кацапських військових виробництвах Грім не валявся...
14.03.2023 14:03 Відповісти
zabyl dobavit': "po ********* veleniu, po moemu hoteniu"
14.03.2023 14:05 Відповісти
Ать два абъем увилицця.
14.03.2023 18:20 Відповісти
Товаріщь прапорщік, остановітє поєзд! Поєзд стой, раз, два.
14.03.2023 14:09 Відповісти
Вопрос к зеленскому..жданову..почему они не разбомблены..ким хоть ты скажи им на верх..тарас в очках а ты капитан..эх,..
14.03.2023 14:11 Відповісти
А изоленты хватит,хоть?
14.03.2023 14:12 Відповісти
Ну от на днях не вистачило - запустили "розумну" бомбу плануючу, так у неї крила відлетіли і вона плюхнулася акурат на Даунєцк!
14.03.2023 14:17 Відповісти
Доручити можна все, але...
14.03.2023 14:12 Відповісти
Вооружение, удвойся, ать-два
14.03.2023 14:13 Відповісти
Доручити - не означає оженитися.
14.03.2023 14:17 Відповісти
Дуже можливо що китайці поставляють запчастини, можуть навіть в якості холодильників, кухонних плит, смартфонів, фотокамер тощо, у кацапів на відміну від нас розвинений опк який до того ж ніхто не бомбить. Грошей на ракети кацапи на відміну від грошей на чмобіків не жаліють.
14.03.2023 14:18 Відповісти
ану бубочка, давай асфальта в два раза більше робити
14.03.2023 14:23 Відповісти
Макшани випускали зброю, використовували західні технології, обладнання та комплектуючі.
Зараз продовжують це робити й нарощують виробництво.
Обходять санції і будуть обходити поки не запровадять жорстке ембарго на любу торгівлю, не опустять залізний занавіс навкруги мордору.
Не треба тішити себе ілюзіями та фантазіями.
14.03.2023 14:26 Відповісти
Звичайно зовсім вони їх не втратять, раз є виробництво, але невже зараз по нам прилітає стільки ракет як рік назад?
14.03.2023 14:32 Відповісти
Виробництво (яке б воно не було) у них є і воно працює попри санкції, які рашисти навчилися обходити. Як би добре не працювало наше ППО - щось всеодно прилітає і у нас суттєві збитки, отже, чим більше вони випустять - тим частіше нас обстрілюватимуть. Відтак, абсолютно не розумію радості та жартиків в коментарях, особливо, якщо враховувати те, що власну ракетну програму у нас успішно просрано.
14.03.2023 14:38 Відповісти
Теж не розумію. Це абсолютно не смішно - пішов другий рік війни, а ми не зайнялися ні виробництвом своїх ракет, ні знищенням ворожих виробництв і ракетоносіїв. Хвалені беспілотники на 1000 км щось себе не показують, а ППО не здатне збивати 100% ракет. То ж або ми перестаємо жувати соплі і серйозно починаємо знищення ракетної кацапської загрози, або вони рано чи пізно, перетворять міста України на руїни.
14.03.2023 14:48 Відповісти
Гугл транслате детектед!
Біда маzкальським ботам з тою українською стилістикою!

Дивися, свєтлана, бо приїде до тебе СБУ, спакує під білі руки та завезе на підвал.
Розкажеш все. І що знаєш, і навіть про що й не здогадуєшся.

А далі років на 7 на цугундер поїдеш.
14.03.2023 15:03 Відповісти
Господи, ще один придурок зі своєю ботофобією. Йди на фіг.
14.03.2023 15:03 Відповісти
Моzковські попи теж так спочатку казали, свєтлано!

А зараз на підвалах вже призналися у державній зраді.

А також у тому, що це вони підбили Змія спокусити Адама.

Що це вони, згідно з традиціями УПЦ МП замутили Содом і Гомору.

І навіть донесли на Христа.

За тобою теж незабаром прийдуть, рашистський бот свєтлана.
14.03.2023 15:11 Відповісти
Рашистський бот і провокатор <Свєтлана Круп> залишив чат.
14.03.2023 15:18 Відповісти
Я полностью с вами согласен, говорить о том что нам нужны ракеты, которые могут поражать военные заводы кацапии в глубине ее территории, может только вражеский агент и провокатор.
14.03.2023 20:49 Відповісти
... а також потроїти виробництво на Уралвагінзаводі "Зівізди Смъєрті", застосувавши аналоговнєтну технологію зварювання під флюсом.

За задумом похмурого генія раzійської інжинєрної мислі, в бій звєзду буде тягти той самий танк, що евакуював армату з красної площаді.

А прикриватиме все це діло тєрмінатар! Вовняним коцом.
14.03.2023 14:57 Відповісти
может заслать туда курця со спичками
14.03.2023 14:59 Відповісти
Та давно потрібно було вже не тільки курців засилати. Ворожий ВПК - це першочергова ціль, яку треба знищити, а жодного "курця" на військових підприємствах, здається, не було.
14.03.2023 15:07 Відповісти
партия сказала :надо! комсомол ответил : есть!
ні чого не змінюється на просторах "страны заходящего ума"
14.03.2023 15:06 Відповісти
для цього потрібно вдівічі більше технологічних мікросхем які РФ робити не може, і із за спини явно починають стирчати китайські пики
14.03.2023 15:10 Відповісти
Вже це усе було - але тоді ще щось жило ... а зараз що на 315-х транзисторах ???
14.03.2023 15:44 Відповісти
Та Ти що! Звідки така розкіш? Кт315 транзистори? Це ж ще потрібно їх виробництво поновити! Ні! Скоріш за все - будуть купувати пральні машини і радіоприймачі в Китаї і з них паятимуть.
14.03.2023 17:04 Відповісти
И завадские карпуса , прашу назвать нам адреса.
14.03.2023 18:17 Відповісти
 
 