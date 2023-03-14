РУС
Россияне не пускают предателей из Херсона в оккупированный Крым, - Соболевский

Предателей Украины, которые пытаются скрыться с оккупированной Херсонщины в Крым, возвращают обратно.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Колаборанты средней руки пытаются выехать из области, их не пускают в Крым, возвращают", - отметил он.

В то же время, сказал Соболевский, "выборы", которые планируют захватчики на оккупированной части территории области, не состоятся, поскольку территория будет уволена ВСУ до проведения этого "театра абсурда". Предатели это чувствуют, поэтому пытаются скрыться.

Соболевский также советует жителям по возможности избегать контактов с предателями и захватчиками, не участвовать в фейковых мероприятиях. Впрочем, самое главное – сохранить жизнь и здоровье, и если люди действуют по принуждению, как это было и во время "референдума", то никаких юридических последствий для них нет, подчеркнул первый заместитель председателя облсовета.

Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
14.03.2023 17:16 Ответить
14.03.2023 17:16 Ответить
Підірвуть кримський міст. Щоб не тікали.
14.03.2023 17:15 Ответить
А що ще буде як з Криму тікатимуть!!!
14.03.2023 17:10 Ответить
Підірвуть кримський міст. Щоб не тікали.
14.03.2023 17:15 Ответить
14.03.2023 17:16 Ответить
Раніше цей анекдот стосувався богоізбраної нації і порту Одеса.
14.03.2023 17:19 Ответить
Вони тобі що поганого зробили? Колись мати академіка Капіци сказала:
- Русские сделали так много зла евреям что они просто обязаны были сделать им революцию
Євреї при СРСР для російської науки зробили набагато більше хорошого ніж росіяни - для усього світу В Ізраїль виїхали саме розумні євреї А в СРСР залишилися злодійкуваті та жадібні "маланці" які ******* гроші та Сталіна
14.03.2023 17:33 Ответить
Я тобі вже раніше казав що ти бачиш тільки те що хочеш і викручуєш з речень виключно те що тобі особисто потрібно. Це в тебе професійне? Де і яким словом я висловив своє відношення до цеї етнічної меншини? Я зробив допис тільки для підтвердження його бородатості. І не більше.
14.03.2023 17:39 Ответить
А міг-би й не згадувать Або згадувать в іншому ракурсі
показать весь комментарий
Давай ти виключиш начальника. Ти вже давно ним не являєшся. Та перестанеш вказувати кому, що і як коментувати.
показать весь комментарий
Розумієш - між мною і тобою є "невеличка різниця" : ти ВЖЕ вбачаєш у мені риси "начальника" (а начальниками, переважно, ставлять розумніших), а я в тобі рівного собі ніяк "вбачить" не можу (хоч і придивляюся) Пробую поправить - а ти "цапки стаєш" І ти сам розумієш, що з тебе оточуючі, з-за цього, насміхаються Тому тебе й "ковбасить" часом
показать весь комментарий
Дивна ти людина. І висновки твої пустопрожньо-нікчемні.
показать весь комментарий
Так це ж з-за того, що у тебе "занизький інтелект" Ти просто дечого "недоганяєш" Саме про це я тобі й кажу!
показать весь комментарий
Може піпіськами поміряємось, інтелектуале сраний?
показать весь комментарий
Так ти вже давно це робиш! Гирьку підв"язувать, для розтяжки, не рекомендую - зараз нестійка погода А на весну імунітет знижений - не дай бог, сильно чхнеш і одірветься Разом з "піпіською"
показать весь комментарий
У зрадників безвихідь. В Криму не вистачає місць, у Херсонській області вбивають. кацапи їм кажуть відкритим текстом - ви умрете за любих умов.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:13 Ответить
14.03.2023 17:16 Ответить
На московії було і є кріпосне право. зрадники хіба не знали?
14.03.2023 17:20 Ответить
не понял. А почему заградотряды их не расстреливают?
14.03.2023 17:39 Ответить
Ще не прийшов час
14.03.2023 17:58 Ответить
надеюсь, торжества на девятамая уже совместят с расстрелами.
14.03.2023 18:12 Ответить
Поділив "у стовпчик" При теперішніх темпах утилізації кацапів можемо на 1 травня пдвести риску у 200 тисяч От тоді можуть і почать стрілять
14.03.2023 18:18 Ответить
у розрахунки могла закрастися системна похибка, якщо у квітні пару тижнів по даним ГШ втрати кацапів будуть перевищувати тисячу тулубів на добу
14.03.2023 18:25 Ответить
 
 