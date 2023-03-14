Россияне не пускают предателей из Херсона в оккупированный Крым, - Соболевский

Предателей Украины, которые пытаются скрыться с оккупированной Херсонщины в Крым, возвращают обратно.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Колаборанты средней руки пытаются выехать из области, их не пускают в Крым, возвращают", - отметил он.

В то же время, сказал Соболевский, "выборы", которые планируют захватчики на оккупированной части территории области, не состоятся, поскольку территория будет уволена ВСУ до проведения этого "театра абсурда". Предатели это чувствуют, поэтому пытаются скрыться.

Соболевский также советует жителям по возможности избегать контактов с предателями и захватчиками, не участвовать в фейковых мероприятиях. Впрочем, самое главное – сохранить жизнь и здоровье, и если люди действуют по принуждению, как это было и во время "референдума", то никаких юридических последствий для них нет, подчеркнул первый заместитель председателя облсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты переносят Ялтинский экономический форум в Москву из-за "логистических особенностей"