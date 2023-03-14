УКР
Росіяни не пускають зрадників з Херсонщини до окупованого Криму, - Соболевський

луганщина,окупанти

Зрадників України, які намагаються втекти з окупованої Херсонщини в Крим, завертають назад.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Колаборанти середньої руки намагаються виїхати з області, їх не пускають до Криму, повертають", - зазначив він.

Водночас, сказав Соболевський, "вибори", які планують загарбники на окупованій частині території області, не відбудуться, оскільки територія буде звільнена ЗСУ до проведення цього "театру абсурду". Зрадники це відчувають, тому намагаються втекти.

Соболевський також радить жителям по змозі уникати контактів зі зраддниками та загарбниками, не брати участь у фейкових заходах. Утім, найголовніше – зберегти життя і здоров’я, і якщо люди діють під примусом, як це було і під час "референдуму", то жодних юридичних наслідків для них немає, наголосив перший заступник голови облради.

Також читайте: В окупованому Криму збільшуються темпи мобілізації та зростають панічні настрої, - Центр національного спротиву

Крим (14244) окупація (6863) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (6229)
+15
Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
14.03.2023 17:16
+11
14.03.2023 17:16
+8
Підірвуть кримський міст. Щоб не тікали.
14.03.2023 17:15
А що ще буде як з Криму тікатимуть!!!
14.03.2023 17:10
Підірвуть кримський міст. Щоб не тікали.
14.03.2023 17:15
14.03.2023 17:16
Раніше цей анекдот стосувався богоізбраної нації і порту Одеса.
14.03.2023 17:19
Вони тобі що поганого зробили? Колись мати академіка Капіци сказала:
- Русские сделали так много зла евреям что они просто обязаны были сделать им революцию
Євреї при СРСР для російської науки зробили набагато більше хорошого ніж росіяни - для усього світу В Ізраїль виїхали саме розумні євреї А в СРСР залишилися злодійкуваті та жадібні "маланці" які ******* гроші та Сталіна
14.03.2023 17:33 Відповісти
Я тобі вже раніше казав що ти бачиш тільки те що хочеш і викручуєш з речень виключно те що тобі особисто потрібно. Це в тебе професійне? Де і яким словом я висловив своє відношення до цеї етнічної меншини? Я зробив допис тільки для підтвердження його бородатості. І не більше.
14.03.2023 17:39 Відповісти
А міг-би й не згадувать Або згадувать в іншому ракурсі
14.03.2023 17:57 Відповісти
Давай ти виключиш начальника. Ти вже давно ним не являєшся. Та перестанеш вказувати кому, що і як коментувати.
14.03.2023 18:19 Відповісти
Розумієш - між мною і тобою є "невеличка різниця" : ти ВЖЕ вбачаєш у мені риси "начальника" (а начальниками, переважно, ставлять розумніших), а я в тобі рівного собі ніяк "вбачить" не можу (хоч і придивляюся) Пробую поправить - а ти "цапки стаєш" І ти сам розумієш, що з тебе оточуючі, з-за цього, насміхаються Тому тебе й "ковбасить" часом
14.03.2023 18:36 Відповісти
Дивна ти людина. І висновки твої пустопрожньо-нікчемні.
14.03.2023 18:44 Відповісти
Так це ж з-за того, що у тебе "занизький інтелект" Ти просто дечого "недоганяєш" Саме про це я тобі й кажу!
14.03.2023 18:52 Відповісти
Може піпіськами поміряємось, інтелектуале сраний?
14.03.2023 18:55 Відповісти
Так ти вже давно це робиш! Гирьку підв"язувать, для розтяжки, не рекомендую - зараз нестійка погода А на весну імунітет знижений - не дай бог, сильно чхнеш і одірветься Разом з "піпіською"
14.03.2023 19:04 Відповісти
У зрадників безвихідь. В Криму не вистачає місць, у Херсонській області вбивають. кацапи їм кажуть відкритим текстом - ви умрете за любих умов.
14.03.2023 17:13 Відповісти
14.03.2023 17:16
На московії було і є кріпосне право. зрадники хіба не знали?
14.03.2023 17:20 Відповісти
не понял. А почему заградотряды их не расстреливают?
14.03.2023 17:39 Відповісти
Ще не прийшов час
Ще не прийшов час
14.03.2023 17:58
надеюсь, торжества на девятамая уже совместят с расстрелами.
14.03.2023 18:12 Відповісти
Поділив "у стовпчик" При теперішніх темпах утилізації кацапів можемо на 1 травня пдвести риску у 200 тисяч От тоді можуть і почать стрілять
14.03.2023 18:18 Відповісти
у розрахунки могла закрастися системна похибка, якщо у квітні пару тижнів по даним ГШ втрати кацапів будуть перевищувати тисячу тулубів на добу
14.03.2023 18:25 Відповісти
 
 