Росіяни не пускають зрадників з Херсонщини до окупованого Криму, - Соболевський

Зрадників України, які намагаються втекти з окупованої Херсонщини в Крим, завертають назад.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Колаборанти середньої руки намагаються виїхати з області, їх не пускають до Криму, повертають", - зазначив він.

Водночас, сказав Соболевський, "вибори", які планують загарбники на окупованій частині території області, не відбудуться, оскільки територія буде звільнена ЗСУ до проведення цього "театру абсурду". Зрадники це відчувають, тому намагаються втекти.

Соболевський також радить жителям по змозі уникати контактів зі зраддниками та загарбниками, не брати участь у фейкових заходах. Утім, найголовніше – зберегти життя і здоров’я, і якщо люди діють під примусом, як це було і під час "референдуму", то жодних юридичних наслідків для них немає, наголосив перший заступник голови облради.

