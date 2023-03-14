РУС
Резников сообщил о создании "корабельной коалиции" в интересах Украины

резніков

В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. В этот раз партнеры Украины помогли создать "корабельную коалицию".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, министр обороны Алексей Резников сообщил о создании в поддержку Украины "корабельной коалиции", в которую уже входят три страны – Великобритания, Нидерланды и Бельгия.

"Теперь есть тренд по созданию определенных коалиций в интересах Украины. Была "танковая коалиция", до этого – "авиационная коалиция". Сейчас появляется "корабельная коалиция". Благодаря сегодняшнему объявлению Нидерландов о предоставлении минных тральщиков (охотников на мины) можем по сути говорить, что создается "корабельная коалиция"", - сказал он на брифинге в Медиацентре "Украина-Одесса" во вторник.

По информации министра, Великобритания уже передала два минных тральщика, на которых уже официально находятся украинские экипажи и поднят флаг ВМС ВСУ.

Нидерланды передадут Украине в 2025 году два минных тральщика для защиты морского пространства

"По меньшей мере, три страны (плюс Бельгия) уже в составе "корабельной коалиции"", - отметил Резников.

+23
а яечно-картопельно-яблучної???
показать весь комментарий
14.03.2023 18:44 Ответить
+16
Корабельной? Мелочи вроде малых дронов, мин 82 и 120, летней военной формы министра обороны не интересуют? Ему корабли, самолеты и подводные лодки подавай? Хайпожер херов.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:45 Ответить
+14
Коаліція сосен?
показать весь комментарий
14.03.2023 18:44 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2023 18:50 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2023 19:44 Ответить
уже есть
показать весь комментарий
14.03.2023 19:44 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2023 19:29 Ответить
Яблука з Туреччини напевно буде возити.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:45 Ответить
І яйця фаберже
показать весь комментарий
14.03.2023 18:50 Ответить
Да, мы хорошо помним кто закатал в "Аду" миллиарды, так необходимые на другие оборонные проекты.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:51 Ответить
"За даними турецьких ЗМІ, почалося будівництво другого корвету для Військово-морських сил України за проєктом Туреччини Ada. Однак такі військові кораблі розраховані для дії в центральній частині Чорного моря або за її межами..."

Як вчасно! Це саме те, що нам зараз потрібно для перемоги! Мабуть ця "калоліція" започатковуєься для того, щоб хоч кудись приткнути перший корвет? Хоча... можна його пришвартувати поряд з "Гетьманом Сагайдачним".
показать весь комментарий
14.03.2023 19:22 Ответить
О том, что корветы нам не ко времени и это пока бесполезная трата миллиардов, писали все профильные издания. Один год строительства "Ады" стоил нам как 5 полноценных дивизионов "Нептун".
показать весь комментарий
14.03.2023 19:28 Ответить
а якщо згадати що на тих корветах не буде навіть жодної української гайки,не кажучи про Нептун і наші турбіни,то випливає тільки одне питання,СКІЛЬКИ ці підори взяли відкату?
показать весь комментарий
14.03.2023 21:42 Ответить
Це вже яка по рахунку?. Танків в повній мірі ще не має? Літаки? Тепер кораблі і підводні?
А де водний загін дронів? Щось затихло.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:52 Ответить
Затихло потому, что там уже нельзя раскрутить новый хайп. А тему золотых "яблок" от Халимона нужно чем-то перебить.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:07 Ответить
Та це щоб мудрому наріду було що пообговорювати доки квартал-шапітолій гроші із країни викачує.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:25 Ответить
Резніков - про створення "корабельної коаліції" в інтересах України - ми й без тебе можемо прочитати, займися підрахунками своїх відкатів, а то "подельники" можуть і обікрасти.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:53 Ответить
Прекрасная иллюстрация о корабельных амбициях министерства обороны имени Боневтика

показать весь комментарий
14.03.2023 18:56 Ответить
Я думал Резников дно.... А нет... Ошибался...
Куда оно корабли запускать думает, пока Крым не освобождён? Или как петюня хочет на москит флоте подзаработать? Кстати... Где он? Столько бабла в Кузницу перечислили и пшик....
показать весь комментарий
14.03.2023 18:56 Ответить
Йосько Рєзніков? Та канєшна-канєшна!
показать весь комментарий
14.03.2023 18:59 Ответить
про яблоки молчит *****
показать весь комментарий
14.03.2023 19:01 Ответить
Кулібу разом з ним👇

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXmVnLytJhCZBGJ7y3mSbO0bIQlYcQHpM3iuCyADleVPQ9PynW3xcqcWjOzXAh4iFqyFT_AetrzHdAe1rSKWh5YhJPEQEcGw0OB2o30zKJbeNR0gBkA_Kk2JRPvaAArX6HJjL64rUZe7nGeTtPb6xTW&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02q3snqKBFbT3qAHW6cvWC9v4Kjcz1254EZerarYVXDPdwiYzXwkQ3MYvNoc87ZZBl?__cft__[0]=AZXmVnLytJhCZBGJ7y3mSbO0bIQlYcQHpM3iuCyADleVPQ9PynW3xcqcWjOzXAh4iFqyFT_AetrzHdAe1rSKWh5YhJPEQEcGw0OB2o30zKJbeNR0gBkA_Kk2JRPvaAArX6HJjL64rUZe7nGeTtPb6xTW&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив об'яву, що у МЗС великий кадровий голод, тому створюється на сайті МЗС розділ "Вакансії", щоб шукати через інтернет кандидатури... послів України!

Після такої заяви на сайті МЗС, складається враження, варто створити розділ "Вакансії" не тільки для пошуку послів, але і для пошуку міністра.

Під керівництвом міністра Кулеби з 4 березня 2020-го - тобто вже цілих три роки, працюють сотні дипломатів у складі 3 директоратів, 6 департаментів, 6 територіальних департаментів МЗС, у системі МЗС працює Академія дипломатичної служби, багато наших закладів готують дипломатів та мають серед викладачів професійних дипломатів - це Інститут міжнародних відносин, де працює чотири факультети, і який закінчив сам пан Кулеба, працюють й інші наукові центри - Києво-Могилянська академія, Львівський університет, тощо. На все це витрачаються міль'ярди державних коштів щорічно.

Судячи з заяви міністра, за три роки пан Кулеба розвалив кадрову роботу в МЗС, і тепер там рівень дипломатів настільки низький, що вже нема кого призначати, і треба просто скорочувати витрати, і набирати по оголошенню, разом з міністром, бо інакше навіщо ми утримуємо таку масу персоналу.

МЗС посла в Китаї два роки не може призначити, у одну з наддержав, у якої з Україною достатньо тісні відносини та величезний товарообіг. То я так розумію, у Китай зібрались по об'яві шукати посла?

Яких послів шукає МЗС по об'явам ми чудово бачимо.

Послом України у Словенію призначили 68-річного екс-міністра оборони Андрія Тарана, який два роки поспіль на посаді зривав виконання Державного оборонного замовлення, і якого треба судити за злочинну бездіяльність.

А послом у Болгарію призначили чиюсь подругу або коханку, яка не має ніякого стосунку ні до державного управління ні до дипломатії, ні до Болгарії взагалі, і займається ніби "приватною психологічною практикою". І таку випадкову людину призначили послом у країну, яка є одним з найбільшим важливих для нас виробників озброєння.

Який сенс цього допису міністра МЗС?

1. Можливо, міністру знов треба призначити чиюсь дівчину у якусь комфортну країну послом, і цей допис - це таке недолуге прикриття для чергового призначення далекої від державних справ людини?

2. Можливо, міністр бачить своє майбутнє як актор "95 кварталу", бо дійсно, номер з пошуком послів по об'яві в інтернеті буде дуже ржачним.

3. А можливо це просто безвідповідальність та некомпетентність.

Що робити? Я б порадив міністру хоча б один раз вибратись з інтернету. Щоб повернутись у реальність міністру треба з'їздити у Бахмут, і подивитись які наслідки має

призначення МЗС та президентом випадкових людей на посади послів для, наприклад, постачання озброєння. На велику нестачу артилерийських снарядів та мін, які ми досі не можемо постачати з-за кордону у необхідних кількостях внаслідок безвідповідальності влади. В наших окопах серед піхоти та артилерії багато інтелектуальних людей з вищою освітою та великим управлінським досвідом, які щоденно віддають життя та втрачають товаришів, шукайте послів України саме там.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:14 Ответить
Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральників (мисливців на міни) можемо по суті говорити, що створюється "корабельна коаліція"", - сказав він ,баран є баран , котрий їздить по вухах "не лохів мудрого наріду" два мисливці на міни ,по своїй суті є мисливцями на міни і немає тут ніякої суті "корабельної коаліції"
показать весь комментарий
14.03.2023 19:03 Ответить
А етот стратег великий коли яйця по 17 не тиснуть то можливо яблука по 50 то вже норма,шкура мародер ,на гиляку!!
показать весь комментарий
14.03.2023 19:04 Ответить
На черзі «Космічна коаліція»!!!
показать весь комментарий
14.03.2023 19:05 Ответить
Космічні яйця і яблука. Аналогов нет.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:10 Ответить
Чим би "дитя" не тішилось, аби не... крало.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:10 Ответить
Резнік(ов) - смердючий корумпований жидок якого потрібно придушити. Можна подушкою. Краще затяжкою. Накинув на шийку, смикнув, воно пару хвилин посмикалось і здохло. І "суче" питання закрите! Те ж саме з єрмаком. Знищувати корупціонерів та агентів ***** в тилу простіше ніж орди кацапів на передовій яким вони служать і всіляко сприяють...
показать весь комментарий
14.03.2023 19:19 Ответить
Та ні. "На крові" барижив Порошенко, а ці білі та пухнасті. От тільки до лапок прилипає трохи... )
показать весь комментарий
14.03.2023 19:26 Ответить
судячи із рейтингів гугнявого носія спортивних штанів, бидлу подобається...
показать весь комментарий
14.03.2023 19:22 Ответить
Яблучки ЗСУ по 56 гривень продав - яхту собі купив.

От і буде флот.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:27 Ответить
А що рєзніков хоче закупити тазіки і видати за кораблі? А криголам, який купили перед самим нападом, буде флагманом!
показать весь комментарий
14.03.2023 19:33 Ответить
Была леопардовая танковая коалиция потом коалиция F16 сейчас корабельная. Господа вас не тошнит от этих обещаний?Обещаниями в войне не победить
показать весь комментарий
14.03.2023 19:47 Ответить
В корабельну коаліцію війдуть тільки корабельни сосни !
показать весь комментарий
14.03.2023 20:08 Ответить
Яблука попідісят, але великі! З райського саду!
Як казав той: А Мішка слушаєт да єст!
показать весь комментарий
14.03.2023 20:32 Ответить
чекаємо мойву по 17 грн за штуку?
показать весь комментарий
14.03.2023 20:59 Ответить
Стидоба, з простягнутим капелюхом по світу. Де вони всі ділись ті верфі побудовані за часів СРСР?
показать весь комментарий
15.03.2023 00:38 Ответить
 
 