Резников сообщил о создании "корабельной коалиции" в интересах Украины
В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. В этот раз партнеры Украины помогли создать "корабельную коалицию".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, министр обороны Алексей Резников сообщил о создании в поддержку Украины "корабельной коалиции", в которую уже входят три страны – Великобритания, Нидерланды и Бельгия.
"Теперь есть тренд по созданию определенных коалиций в интересах Украины. Была "танковая коалиция", до этого – "авиационная коалиция". Сейчас появляется "корабельная коалиция". Благодаря сегодняшнему объявлению Нидерландов о предоставлении минных тральщиков (охотников на мины) можем по сути говорить, что создается "корабельная коалиция"", - сказал он на брифинге в Медиацентре "Украина-Одесса" во вторник.
По информации министра, Великобритания уже передала два минных тральщика, на которых уже официально находятся украинские экипажи и поднят флаг ВМС ВСУ.
"По меньшей мере, три страны (плюс Бельгия) уже в составе "корабельной коалиции"", - отметил Резников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як вчасно! Це саме те, що нам зараз потрібно для перемоги! Мабуть ця "калоліція" започатковуєься для того, щоб хоч кудись приткнути перший корвет? Хоча... можна його пришвартувати поряд з "Гетьманом Сагайдачним".
А де водний загін дронів? Щось затихло.
Куда оно корабли запускать думает, пока Крым не освобождён? Или как петюня хочет на москит флоте подзаработать? Кстати... Где он? Столько бабла в Кузницу перечислили и пшик....
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXmVnLytJhCZBGJ7y3mSbO0bIQlYcQHpM3iuCyADleVPQ9PynW3xcqcWjOzXAh4iFqyFT_AetrzHdAe1rSKWh5YhJPEQEcGw0OB2o30zKJbeNR0gBkA_Kk2JRPvaAArX6HJjL64rUZe7nGeTtPb6xTW&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02q3snqKBFbT3qAHW6cvWC9v4Kjcz1254EZerarYVXDPdwiYzXwkQ3MYvNoc87ZZBl?__cft__[0]=AZXmVnLytJhCZBGJ7y3mSbO0bIQlYcQHpM3iuCyADleVPQ9PynW3xcqcWjOzXAh4iFqyFT_AetrzHdAe1rSKWh5YhJPEQEcGw0OB2o30zKJbeNR0gBkA_Kk2JRPvaAArX6HJjL64rUZe7nGeTtPb6xTW&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив об'яву, що у МЗС великий кадровий голод, тому створюється на сайті МЗС розділ "Вакансії", щоб шукати через інтернет кандидатури... послів України!
Після такої заяви на сайті МЗС, складається враження, варто створити розділ "Вакансії" не тільки для пошуку послів, але і для пошуку міністра.
Під керівництвом міністра Кулеби з 4 березня 2020-го - тобто вже цілих три роки, працюють сотні дипломатів у складі 3 директоратів, 6 департаментів, 6 територіальних департаментів МЗС, у системі МЗС працює Академія дипломатичної служби, багато наших закладів готують дипломатів та мають серед викладачів професійних дипломатів - це Інститут міжнародних відносин, де працює чотири факультети, і який закінчив сам пан Кулеба, працюють й інші наукові центри - Києво-Могилянська академія, Львівський університет, тощо. На все це витрачаються міль'ярди державних коштів щорічно.
Судячи з заяви міністра, за три роки пан Кулеба розвалив кадрову роботу в МЗС, і тепер там рівень дипломатів настільки низький, що вже нема кого призначати, і треба просто скорочувати витрати, і набирати по оголошенню, разом з міністром, бо інакше навіщо ми утримуємо таку масу персоналу.
МЗС посла в Китаї два роки не може призначити, у одну з наддержав, у якої з Україною достатньо тісні відносини та величезний товарообіг. То я так розумію, у Китай зібрались по об'яві шукати посла?
Яких послів шукає МЗС по об'явам ми чудово бачимо.
Послом України у Словенію призначили 68-річного екс-міністра оборони Андрія Тарана, який два роки поспіль на посаді зривав виконання Державного оборонного замовлення, і якого треба судити за злочинну бездіяльність.
А послом у Болгарію призначили чиюсь подругу або коханку, яка не має ніякого стосунку ні до державного управління ні до дипломатії, ні до Болгарії взагалі, і займається ніби "приватною психологічною практикою". І таку випадкову людину призначили послом у країну, яка є одним з найбільшим важливих для нас виробників озброєння.
Який сенс цього допису міністра МЗС?
1. Можливо, міністру знов треба призначити чиюсь дівчину у якусь комфортну країну послом, і цей допис - це таке недолуге прикриття для чергового призначення далекої від державних справ людини?
2. Можливо, міністр бачить своє майбутнє як актор "95 кварталу", бо дійсно, номер з пошуком послів по об'яві в інтернеті буде дуже ржачним.
3. А можливо це просто безвідповідальність та некомпетентність.
Що робити? Я б порадив міністру хоча б один раз вибратись з інтернету. Щоб повернутись у реальність міністру треба з'їздити у Бахмут, і подивитись які наслідки має
призначення МЗС та президентом випадкових людей на посади послів для, наприклад, постачання озброєння. На велику нестачу артилерийських снарядів та мін, які ми досі не можемо постачати з-за кордону у необхідних кількостях внаслідок безвідповідальності влади. В наших окопах серед піхоти та артилерії багато інтелектуальних людей з вищою освітою та великим управлінським досвідом, які щоденно віддають життя та втрачають товаришів, шукайте послів України саме там.
От і буде флот.
Як казав той: А Мішка слушаєт да єст!