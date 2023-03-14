Резников сообщил о создании "корабельной коалиции" в интересах Украины

В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. В этот раз партнеры Украины помогли создать "корабельную коалицию".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, министр обороны Алексей Резников сообщил о создании в поддержку Украины "корабельной коалиции", в которую уже входят три страны – Великобритания, Нидерланды и Бельгия.

"Теперь есть тренд по созданию определенных коалиций в интересах Украины. Была "танковая коалиция", до этого – "авиационная коалиция". Сейчас появляется "корабельная коалиция". Благодаря сегодняшнему объявлению Нидерландов о предоставлении минных тральщиков (охотников на мины) можем по сути говорить, что создается "корабельная коалиция"", - сказал он на брифинге в Медиацентре "Украина-Одесса" во вторник.

По информации министра, Великобритания уже передала два минных тральщика, на которых уже официально находятся украинские экипажи и поднят флаг ВМС ВСУ.

"По меньшей мере, три страны (плюс Бельгия) уже в составе "корабельной коалиции"", - отметил Резников.