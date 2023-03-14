Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" в інтересах України

У світі набирає популярності тренд на створення коаліцій в інтересах України. Цього разу партнери України допомогли зі створенням "корабельної коаліції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, міністр оборони Олексій Резніков повідомив про створення на підтримку України "корабельної коаліції", до якої вже входять три країни - Велика Британія, Нідерланди та Бельгія.

"Тепер є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була "танкова коаліція", до цього - "авіаційна коаліція". Зараз з'являється "корабельна коаліція". Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральників (мисливців на міни) можемо по суті говорити, що створюється "корабельна коаліція"", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Одеса" у вівторок.

За інформацією міністра, Велика Британія вже передала два мінні тральники, на яких уже офіційно перебувають українські екіпажі та піднято прапор ВМС ЗСУ.

"Щонайменше три країни (плюс Бельгія) вже у складі "корабельної коаліції"", - зазначив Резніков.