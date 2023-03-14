УКР
Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" в інтересах України

резніков

У світі набирає популярності тренд на створення коаліцій в інтересах України. Цього разу партнери України допомогли зі створенням "корабельної коаліції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, міністр оборони Олексій Резніков повідомив про створення на підтримку України "корабельної коаліції", до якої вже входять три країни - Велика Британія, Нідерланди та Бельгія.

"Тепер є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була "танкова коаліція", до цього - "авіаційна коаліція". Зараз з'являється "корабельна коаліція". Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральників (мисливців на міни) можемо по суті говорити, що створюється "корабельна коаліція"", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Одеса" у вівторок.

За інформацією міністра, Велика Британія вже передала два мінні тральники, на яких уже офіційно перебувають українські екіпажі та піднято прапор ВМС ЗСУ.

Нідерланди передадуть Україні у 2025 році два мінні тральщики для захисту морського простору

"Щонайменше три країни (плюс Бельгія) вже у складі "корабельної коаліції"", - зазначив Резніков.

Автор: 

Бельгія (439) Велика Британія (5797) коаліція (411) корабель (1628) Нідерланди (1631) Резніков Олексій (1452)
+23
а яечно-картопельно-яблучної???
показати весь коментар
14.03.2023 18:44 Відповісти
+16
Корабельной? Мелочи вроде малых дронов, мин 82 и 120, летней военной формы министра обороны не интересуют? Ему корабли, самолеты и подводные лодки подавай? Хайпожер херов.
показати весь коментар
14.03.2023 18:45 Відповісти
+14
Коаліція сосен?
показати весь коментар
14.03.2023 18:44 Відповісти
Коаліція сосен?
показати весь коментар
14.03.2023 18:44 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 18:50 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 19:44 Відповісти
а яечно-картопельно-яблучної???
показати весь коментар
14.03.2023 18:44 Відповісти
уже есть
показати весь коментар
14.03.2023 19:44 Відповісти
Корабельной? Мелочи вроде малых дронов, мин 82 и 120, летней военной формы министра обороны не интересуют? Ему корабли, самолеты и подводные лодки подавай? Хайпожер херов.
показати весь коментар
14.03.2023 18:45 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 19:29 Відповісти
Яблука з Туреччини напевно буде возити.
показати весь коментар
14.03.2023 18:45 Відповісти
І яйця фаберже
показати весь коментар
14.03.2023 18:50 Відповісти
Да, мы хорошо помним кто закатал в "Аду" миллиарды, так необходимые на другие оборонные проекты.
показати весь коментар
14.03.2023 18:51 Відповісти
"За даними турецьких ЗМІ, почалося будівництво другого корвету для Військово-морських сил України за проєктом Туреччини Ada. Однак такі військові кораблі розраховані для дії в центральній частині Чорного моря або за її межами..."

Як вчасно! Це саме те, що нам зараз потрібно для перемоги! Мабуть ця "калоліція" започатковуєься для того, щоб хоч кудись приткнути перший корвет? Хоча... можна його пришвартувати поряд з "Гетьманом Сагайдачним".
показати весь коментар
14.03.2023 19:22 Відповісти
О том, что корветы нам не ко времени и это пока бесполезная трата миллиардов, писали все профильные издания. Один год строительства "Ады" стоил нам как 5 полноценных дивизионов "Нептун".
показати весь коментар
14.03.2023 19:28 Відповісти
а якщо згадати що на тих корветах не буде навіть жодної української гайки,не кажучи про Нептун і наші турбіни,то випливає тільки одне питання,СКІЛЬКИ ці підори взяли відкату?
показати весь коментар
14.03.2023 21:42 Відповісти
Це вже яка по рахунку?. Танків в повній мірі ще не має? Літаки? Тепер кораблі і підводні?
А де водний загін дронів? Щось затихло.
показати весь коментар
14.03.2023 18:52 Відповісти
Затихло потому, что там уже нельзя раскрутить новый хайп. А тему золотых "яблок" от Халимона нужно чем-то перебить.
показати весь коментар
14.03.2023 19:07 Відповісти
Та це щоб мудрому наріду було що пообговорювати доки квартал-шапітолій гроші із країни викачує.
показати весь коментар
14.03.2023 19:25 Відповісти
Резніков - про створення "корабельної коаліції" в інтересах України - ми й без тебе можемо прочитати, займися підрахунками своїх відкатів, а то "подельники" можуть і обікрасти.
показати весь коментар
14.03.2023 18:53 Відповісти
Прекрасная иллюстрация о корабельных амбициях министерства обороны имени Боневтика

показати весь коментар
14.03.2023 18:56 Відповісти
Я думал Резников дно.... А нет... Ошибался...
Куда оно корабли запускать думает, пока Крым не освобождён? Или как петюня хочет на москит флоте подзаработать? Кстати... Где он? Столько бабла в Кузницу перечислили и пшик....
показати весь коментар
14.03.2023 18:56 Відповісти
Йосько Рєзніков? Та канєшна-канєшна!
показати весь коментар
14.03.2023 18:59 Відповісти
про яблоки молчит *****
показати весь коментар
14.03.2023 19:01 Відповісти
Кулібу разом з ним👇

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXmVnLytJhCZBGJ7y3mSbO0bIQlYcQHpM3iuCyADleVPQ9PynW3xcqcWjOzXAh4iFqyFT_AetrzHdAe1rSKWh5YhJPEQEcGw0OB2o30zKJbeNR0gBkA_Kk2JRPvaAArX6HJjL64rUZe7nGeTtPb6xTW&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02q3snqKBFbT3qAHW6cvWC9v4Kjcz1254EZerarYVXDPdwiYzXwkQ3MYvNoc87ZZBl?__cft__[0]=AZXmVnLytJhCZBGJ7y3mSbO0bIQlYcQHpM3iuCyADleVPQ9PynW3xcqcWjOzXAh4iFqyFT_AetrzHdAe1rSKWh5YhJPEQEcGw0OB2o30zKJbeNR0gBkA_Kk2JRPvaAArX6HJjL64rUZe7nGeTtPb6xTW&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив об'яву, що у МЗС великий кадровий голод, тому створюється на сайті МЗС розділ "Вакансії", щоб шукати через інтернет кандидатури... послів України!

Після такої заяви на сайті МЗС, складається враження, варто створити розділ "Вакансії" не тільки для пошуку послів, але і для пошуку міністра.

Під керівництвом міністра Кулеби з 4 березня 2020-го - тобто вже цілих три роки, працюють сотні дипломатів у складі 3 директоратів, 6 департаментів, 6 територіальних департаментів МЗС, у системі МЗС працює Академія дипломатичної служби, багато наших закладів готують дипломатів та мають серед викладачів професійних дипломатів - це Інститут міжнародних відносин, де працює чотири факультети, і який закінчив сам пан Кулеба, працюють й інші наукові центри - Києво-Могилянська академія, Львівський університет, тощо. На все це витрачаються міль'ярди державних коштів щорічно.

Судячи з заяви міністра, за три роки пан Кулеба розвалив кадрову роботу в МЗС, і тепер там рівень дипломатів настільки низький, що вже нема кого призначати, і треба просто скорочувати витрати, і набирати по оголошенню, разом з міністром, бо інакше навіщо ми утримуємо таку масу персоналу.

МЗС посла в Китаї два роки не може призначити, у одну з наддержав, у якої з Україною достатньо тісні відносини та величезний товарообіг. То я так розумію, у Китай зібрались по об'яві шукати посла?

Яких послів шукає МЗС по об'явам ми чудово бачимо.

Послом України у Словенію призначили 68-річного екс-міністра оборони Андрія Тарана, який два роки поспіль на посаді зривав виконання Державного оборонного замовлення, і якого треба судити за злочинну бездіяльність.

А послом у Болгарію призначили чиюсь подругу або коханку, яка не має ніякого стосунку ні до державного управління ні до дипломатії, ні до Болгарії взагалі, і займається ніби "приватною психологічною практикою". І таку випадкову людину призначили послом у країну, яка є одним з найбільшим важливих для нас виробників озброєння.

Який сенс цього допису міністра МЗС?

1. Можливо, міністру знов треба призначити чиюсь дівчину у якусь комфортну країну послом, і цей допис - це таке недолуге прикриття для чергового призначення далекої від державних справ людини?

2. Можливо, міністр бачить своє майбутнє як актор "95 кварталу", бо дійсно, номер з пошуком послів по об'яві в інтернеті буде дуже ржачним.

3. А можливо це просто безвідповідальність та некомпетентність.

Що робити? Я б порадив міністру хоча б один раз вибратись з інтернету. Щоб повернутись у реальність міністру треба з'їздити у Бахмут, і подивитись які наслідки має

призначення МЗС та президентом випадкових людей на посади послів для, наприклад, постачання озброєння. На велику нестачу артилерийських снарядів та мін, які ми досі не можемо постачати з-за кордону у необхідних кількостях внаслідок безвідповідальності влади. В наших окопах серед піхоти та артилерії багато інтелектуальних людей з вищою освітою та великим управлінським досвідом, які щоденно віддають життя та втрачають товаришів, шукайте послів України саме там.
показати весь коментар
14.03.2023 19:14 Відповісти
Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральників (мисливців на міни) можемо по суті говорити, що створюється "корабельна коаліція"", - сказав він ,баран є баран , котрий їздить по вухах "не лохів мудрого наріду" два мисливці на міни ,по своїй суті є мисливцями на міни і немає тут ніякої суті "корабельної коаліції"
показати весь коментар
14.03.2023 19:03 Відповісти
А етот стратег великий коли яйця по 17 не тиснуть то можливо яблука по 50 то вже норма,шкура мародер ,на гиляку!!
показати весь коментар
14.03.2023 19:04 Відповісти
На черзі «Космічна коаліція»!!!
показати весь коментар
14.03.2023 19:05 Відповісти
Космічні яйця і яблука. Аналогов нет.
показати весь коментар
14.03.2023 19:10 Відповісти
Чим би "дитя" не тішилось, аби не... крало.
показати весь коментар
14.03.2023 19:10 Відповісти
Резнік(ов) - смердючий корумпований жидок якого потрібно придушити. Можна подушкою. Краще затяжкою. Накинув на шийку, смикнув, воно пару хвилин посмикалось і здохло. І "суче" питання закрите! Те ж саме з єрмаком. Знищувати корупціонерів та агентів ***** в тилу простіше ніж орди кацапів на передовій яким вони служать і всіляко сприяють...
показати весь коментар
14.03.2023 19:19 Відповісти
Та ні. "На крові" барижив Порошенко, а ці білі та пухнасті. От тільки до лапок прилипає трохи... )
показати весь коментар
14.03.2023 19:26 Відповісти
судячи із рейтингів гугнявого носія спортивних штанів, бидлу подобається...
показати весь коментар
14.03.2023 19:22 Відповісти
Яблучки ЗСУ по 56 гривень продав - яхту собі купив.

От і буде флот.
показати весь коментар
14.03.2023 19:27 Відповісти
А що рєзніков хоче закупити тазіки і видати за кораблі? А криголам, який купили перед самим нападом, буде флагманом!
показати весь коментар
14.03.2023 19:33 Відповісти
Была леопардовая танковая коалиция потом коалиция F16 сейчас корабельная. Господа вас не тошнит от этих обещаний?Обещаниями в войне не победить
показати весь коментар
14.03.2023 19:47 Відповісти
В корабельну коаліцію війдуть тільки корабельни сосни !
показати весь коментар
14.03.2023 20:08 Відповісти
Яблука попідісят, але великі! З райського саду!
Як казав той: А Мішка слушаєт да єст!
показати весь коментар
14.03.2023 20:32 Відповісти
чекаємо мойву по 17 грн за штуку?
показати весь коментар
14.03.2023 20:59 Відповісти
Стидоба, з простягнутим капелюхом по світу. Де вони всі ділись ті верфі побудовані за часів СРСР?
показати весь коментар
15.03.2023 00:38 Відповісти
 
 