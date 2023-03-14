В Украине объявляли пятую воздушную тревогу за день (обновлено)
Сегодня, 14 марта, в Украине в пятый раз объявляли воздушную тревогу, в четвертый раз - масштабную.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.
По информации телеграм-каналов, у границ Украины летают Ту-22. Также произошел взлет МИГ31К.
Призываем не игнорировать сообщения о тревогах!
По состоянию на 20:06 объявлено об отбое тревоги.
А союзники продовжують казати, що винищувачі не потрібні... 🤨
«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват БПЛА MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.
«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», - сказал генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки. «Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов», добавил Хекер». https://t.me/Helgi_Ukraine/103487 https://t.me/Helgi_Ukraine/103487
скажімо разом: ах-ах