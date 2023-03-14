В Украине объявляли пятую воздушную тревогу за день (обновлено)

Сегодня, 14 марта, в Украине в пятый раз объявляли воздушную тревогу, в четвертый раз - масштабную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

По информации телеграм-каналов, у границ Украины летают Ту-22. Также произошел взлет МИГ31К.

Призываем не игнорировать сообщения о тревогах!

По состоянию на 20:06 объявлено об отбое тревоги.