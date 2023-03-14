В Україні оголошували п’яту повітряну тривога за день (оновлено)
Сьогодні, 14 березня, в Україні вп’яте оголошували повітряну тривогу, вчетверте - масштабну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мапу повітряних тривог.
За інформацією телеграм-каналів, біля кордонів України літають Ту-22. Також відбувся зліт МІГ31К.
Закликаємо не ігнорувати повідомлення про тривоги!
Станом на 20:06 оголошено про відбій тривоги.
А союзники продовжують казати, що винищувачі не потрібні... 🤨
«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват БПЛА MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.
«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», - сказал генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки. «Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов», добавил Хекер». https://t.me/Helgi_Ukraine/103487 https://t.me/Helgi_Ukraine/103487
скажімо разом: ах-ах