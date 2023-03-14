УКР
Новини
В Україні оголошували п’яту повітряну тривога за день (оновлено)

тривога

Сьогодні, 14 березня, в Україні вп’яте оголошували повітряну тривогу, вчетверте - масштабну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мапу повітряних тривог.

За інформацією телеграм-каналів, біля кордонів України літають Ту-22. Також відбувся зліт МІГ31К.

Закликаємо не ігнорувати повідомлення про тривоги!

Також читайте: Повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ та загрозою застосування балістичних ракет, - Ігнат

Станом на 20:06 оголошено про відбій тривоги.

Автор: 

авіація (4268) Україна (6174) повітряна тривога (967)
+6
Ипать кацапов в жопу...
14.03.2023 19:35 Відповісти
+5
За інформацією телеграм-каналів, біля кордонів України літають Ту-22. Також відбувся зліт МІГ31К
А союзники продовжують казати, що винищувачі не потрібні... 🤨
14.03.2023 19:30 Відповісти
+5
Эти тревоги будут бесконечно даже если выйдем на границу 1991 года. Пока не будет ракет дальностью +1000км для адекватного ответа это никогда не кончится
показати весь коментар
14.03.2023 20:05 Відповісти
що там за приколи в Чорному морі , кажуть кацапи на америкосів напали )))
14.03.2023 19:32 Відповісти
14.03.2023 19:35 Відповісти
❗️Заявление Европейского командования ВС США по поводу инцидента в Черном море.

«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват БПЛА MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», - сказал генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки. «Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов», добавил Хекер». https://t.me/Helgi_Ukraine/103487 https://t.me/Helgi_Ukraine/103487

14.03.2023 19:32 Відповісти
і що? поохали - і проїхали?

скажімо разом: ах-ах
14.03.2023 19:36 Відповісти
Ні щоб їбанути, як турки, тєрпіли... ***, поляки не дадуть сп@здіти 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
14.03.2023 19:37 Відповісти
ну так чего не завалили эти безрассудные сухари? как эрдоган когда -то и там вопрос был снят сразу же .не сцыте - они не ответят. нечем просто.
14.03.2023 19:37 Відповісти
І як це виглядає на фоні гасла - Ні дюйма землі НАТО, ні сантиметра в сраку!?
14.03.2023 19:58 Відповісти
А шо за говно исчезло сегодня с радара?)))
14.03.2023 19:36 Відповісти
В завтрашній статистиці побачим.
14.03.2023 21:15 Відповісти
М'яко скажу,що б адмін не забанив: пісю кацапам в попу,а не страх українців! Життя одне, але й на щастя смерть одна. Головне - вистояти і не забути,хто гнобив Україну понад 300 років!
14.03.2023 19:36 Відповісти
Це були не тільки кацапи ( підказка - вони гнобили лише останніх 50 років з тих 300 ).
14.03.2023 20:03 Відповісти
Эти тревоги будут бесконечно даже если выйдем на границу 1991 года. Пока не будет ракет дальностью +1000км для адекватного ответа это никогда не кончится
14.03.2023 20:05 Відповісти
Може я помиляюсь але може скоро ракети будуть ((
14.03.2023 20:13 Відповісти
уже
14.03.2023 22:44 Відповісти
 
 