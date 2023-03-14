УКР
Повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ та загрозою застосування балістичних ракет, - Ігнат

ігнат

Повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування балістичних ракет та польотами винищувача МіГ-31К.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів у коментарі "Українській правді".

За словами Ігната, після 10 години ранку тривога лунала на півдні, півночі та сході нашої держави, що було пов’язано з активністю тактичної авіації.

Зокрема, на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини.

Повітряні сили не можуть збивати ці швидкісні цілі (Х-31П) наявними засобами ураження. Водночас, як уточнив Ігнат, є різні методи протидії цим ракетам (можуть вимикатися РЛС української ППО -ред.), тож ворожі ракети не досягли цілей, хоча уламки однієї з них завдали пошкоджень місцевій інфраструктурі.

З 10.27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Іскандер" - ред.).

"О 15.26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування Росією балістичних ракет", - зазначив речник Повітряних сил.

Ще три тривоги по всій Україні (13.00, 14.30, 16.30 – ред.) оголошувалися через зліт винищувача Міг-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал", з авіабази "Саваслейка" у Нижегородській області РФ.

 "Повітряні тривоги, пов’язані з МіГом, були нетривалими. Ймовірно, це були тренувальні польоти або маневри. Однак нехтувати загрозою ракети "Кинджал", проти якої ППО України не має засобів протидії, ніколи не можна"", - зазначив Ігнат.

+5
"Однак нехтувати загрозою ракети "Кинджал", проти якої ППО України не має засобів протидії, ніколи не можна"

При таких частих фейкових тривогах ви і привчаєте населення саме НЕХТУВАТИ тривогами.
показати весь коментар
14.03.2023 18:35 Відповісти
+3
каароч, кацапы целый день в воздухе пускали шептуна, бо по дурости зацепили беспилотник.
показати весь коментар
14.03.2023 22:58 Відповісти
+1
точно?всі думали,що дармові квитки на квартал розповсюджують...
показати весь коментар
14.03.2023 18:37 Відповісти
"Однак нехтувати загрозою ракети "Кинджал", проти якої ППО України не має засобів протидії, ніколи не можна"

При таких частих фейкових тривогах ви і привчаєте населення саме НЕХТУВАТИ тривогами.
показати весь коментар
14.03.2023 18:35 Відповісти
Що ж - нагадаю про та . А ще дехто ледь із штанців не виплигнув "пояснюючи, що розумна система оповіщення нікому не потрібна".
показати весь коментар
15.03.2023 01:18 Відповісти
Все простійше - не потрібно загальну тривогу на всю країну кожний раз запускати, коли немає реальної атаки, а просто десь там один літачок злетів.
показати весь коментар
15.03.2023 01:49 Відповісти
Що ж ... закономірно. Відразу відчувається наявність експертних знань з даної тематики.
показати весь коментар
15.03.2023 02:01 Відповісти
Відчувати ти це не здатен, бо сам не маєш жодних експертних даних з цього приводу.

Ізраїльська система жодним чином не може допомогти запобігти включенню тривог під час злету Міг31 - це має бути політичне рішення, бо відстежувати запуск Кинжалу для запуску тривог немає жодного сенсу - він летить занадто швидко - ніхто з цивільних не встигне сховатися. З іншого боку запусків Кинжалі з території Білорусі не було вже майже рік - тому потрібно просто розділити тривоги на різні рівні - реальна тривога, когда по Україні запускають ракети має виділятися від фейкових тривог, які запускають тільки тому, що десь у Білорусі злетів літак - у цьому випадкові просто має приводитись у найвищу готовність система ППО, а не зачинятись банки і школи.
показати весь коментар
15.03.2023 02:58 Відповісти
нострадамус ібн ігнат.. трепло
показати весь коментар
14.03.2023 18:35 Відповісти
Якісь аргументи наведете? Чи як завжди - у подорож ...
показати весь коментар
15.03.2023 01:19 Відповісти
очі відкрий і читай що він оповідає і що робиться - васко де гама ти
показати весь коментар
15.03.2023 02:16 Відповісти
"потужні" (від слова "потуга") аргументи ... Щось ще?
показати весь коментар
15.03.2023 02:42 Відповісти
вам -на 9 поверх-і головою вниз.. можливо допоможе адью -болезний
показати весь коментар
15.03.2023 08:03 Відповісти
точно?всі думали,що дармові квитки на квартал розповсюджують...
показати весь коментар
14.03.2023 18:37 Відповісти
"тож ворожі ракети не досягли цілей, хоча уламки однієї з них завдали пошкоджень місцевій інфраструктурі"...
Досить дивний збіг.
ПС. І питання до фахівців: як, наприклад, о 15.26 визначили, що є загроза застосування саме балістичних ракет?
показати весь коментар
14.03.2023 18:58 Відповісти
Даже Гамлет знает, шо загроза использования балистики определяется наличием в воздухе ТУ-22.
показати весь коментар
14.03.2023 23:01 Відповісти
Люта маячня.
показати весь коментар
14.03.2023 23:03 Відповісти
ту-22 может стрелять по баллистике.
показати весь коментар
14.03.2023 23:06 Відповісти
Зрозуміло. Виходить, що вся наша країна повинна миттєво ховатись в підвали, якщо десь на рашці злітає щось, що може стріляти? І сидіти в підвалах по півдня, поки воно не приземлиться?
показати весь коментар
14.03.2023 23:15 Відповісти
А шо вы предлогашь? Сидеть наверху бэлэбнем в ожидании прилета? чи вам кацапы сообщат, шо по вам не пульнут?
показати весь коментар
14.03.2023 23:23 Відповісти
У вашому місті під час такої тривоги все життя завмирає? Всі по підвалах?
показати весь коментар
14.03.2023 23:27 Відповісти
Вас це обходить.
показати весь коментар
14.03.2023 23:30 Відповісти
Ніжегородська область? Скоро будуть тривогу оголошувати, коли на далекому сході якесь лайно злітатиме.
показати весь коментар
14.03.2023 19:28 Відповісти
Держава зобов'язана попередити про небезпеку. Але нікого ні до чого не зобов'язує - ви можете спокійно гуляти, як наприклад це було в центрі Вінниці ... (прости Господи).
показати весь коментар
15.03.2023 01:04 Відповісти
Ви не в темі. Якраз це зобов"язує закривати всі установи, магазини, ТЦ, школи, дитячі садки та інше і зупиняти рух громадського транспорту. Тобто, якби ці вимоги неухильно дотримувались, то на час тривоги вся Україна була б повністю паралізована.
показати весь коментар
15.03.2023 09:58 Відповісти
Бр-р-р... Що?! Тобто тепер ще й я у чомусь винен, не тільки речник ПС ЗСУ

Ще раз повторюю: особисто ви теж можете робити все, що завгодно - вас попередили.
показати весь коментар
16.03.2023 02:44 Відповісти
каароч, кацапы целый день в воздухе пускали шептуна, бо по дурости зацепили беспилотник.
показати весь коментар
14.03.2023 22:58 Відповісти
 
 