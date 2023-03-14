Повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ та загрозою застосування балістичних ракет, - Ігнат
Повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування балістичних ракет та польотами винищувача МіГ-31К.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів у коментарі "Українській правді".
За словами Ігната, після 10 години ранку тривога лунала на півдні, півночі та сході нашої держави, що було пов’язано з активністю тактичної авіації.
Зокрема, на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини.
Повітряні сили не можуть збивати ці швидкісні цілі (Х-31П) наявними засобами ураження. Водночас, як уточнив Ігнат, є різні методи протидії цим ракетам (можуть вимикатися РЛС української ППО -ред.), тож ворожі ракети не досягли цілей, хоча уламки однієї з них завдали пошкоджень місцевій інфраструктурі.
З 10.27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Іскандер" - ред.).
"О 15.26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування Росією балістичних ракет", - зазначив речник Повітряних сил.
Ще три тривоги по всій Україні (13.00, 14.30, 16.30 – ред.) оголошувалися через зліт винищувача Міг-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал", з авіабази "Саваслейка" у Нижегородській області РФ.
"Повітряні тривоги, пов’язані з МіГом, були нетривалими. Ймовірно, це були тренувальні польоти або маневри. Однак нехтувати загрозою ракети "Кинджал", проти якої ППО України не має засобів протидії, ніколи не можна"", - зазначив Ігнат.
При таких частих фейкових тривогах ви і привчаєте населення саме НЕХТУВАТИ тривогами.
Ізраїльська система жодним чином не може допомогти запобігти включенню тривог під час злету Міг31 - це має бути політичне рішення, бо відстежувати запуск Кинжалу для запуску тривог немає жодного сенсу - він летить занадто швидко - ніхто з цивільних не встигне сховатися. З іншого боку запусків Кинжалі з території Білорусі не було вже майже рік - тому потрібно просто розділити тривоги на різні рівні - реальна тривога, когда по Україні запускають ракети має виділятися від фейкових тривог, які запускають тільки тому, що десь у Білорусі злетів літак - у цьому випадкові просто має приводитись у найвищу готовність система ППО, а не зачинятись банки і школи.
Досить дивний збіг.
ПС. І питання до фахівців: як, наприклад, о 15.26 визначили, що є загроза застосування саме балістичних ракет?
Ще раз повторюю: особисто ви теж можете робити все, що завгодно - вас попередили.