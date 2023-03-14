В Україні повторно оголошували масштабну повітряну тривогу
Вдень 14 грудня в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Це друга за день масштабна тривога і третя - для низки регіонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта онлайн-тривог має такий вигляд:
За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області, РФ.
Станом на 14.55 пішли відбої тривог по регіонах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть без такого нагадування місцеві мешканці за собою не зливають