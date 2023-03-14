УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9321 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
4 363 9

В Україні повторно оголошували масштабну повітряну тривогу

Вдень 14 грудня в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Це друга за день масштабна тривога і третя - для низки регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта онлайн-тривог має такий вигляд:

В Україні повторно оголошували масштабну повітряну тривогу 01

За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області, РФ.

Станом на 14.55 пішли відбої тривог по регіонах.

Також читайте: В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Автор: 

авіація (4268) повітряна тривога (967)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****** этот микуй...
показати весь коментар
14.03.2023 14:37 Відповісти
та то фігня.. ігнат сказав.. дебілоу пропердів.. ермак набз**дів.. зелен прошквачав.. і т д
показати весь коментар
14.03.2023 14:38 Відповісти
ну, як вже сам Ігнат сказав...
показати весь коментар
14.03.2023 14:44 Відповісти
" Зелені" яким боком до українців? А що винен х&йло це всі давно знають.
показати весь коментар
14.03.2023 14:58 Відповісти
Оце точно. До українців ця пошесть взагалі відношення не має.
показати весь коментар
14.03.2023 15:25 Відповісти
Класна назва у аеродрому: "Сава слей-ка".
Мабуть без такого нагадування місцеві мешканці за собою не зливають
показати весь коментар
14.03.2023 14:45 Відповісти
Мрази кацапские, в Одессе тревога за тревогой
показати весь коментар
14.03.2023 16:30 Відповісти
 
 