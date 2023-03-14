В Україні повторно оголошували масштабну повітряну тривогу

Вдень 14 грудня в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Це друга за день масштабна тривога і третя - для низки регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта онлайн-тривог має такий вигляд:

За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області, РФ.

Станом на 14.55 пішли відбої тривог по регіонах.

